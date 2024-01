3 years later: List of Floridians jailed for Capitol riot offenses

TAMPA, Fla. (WFLA) — More than 100 Floridians have been arrested in the three years since a violent mob of Trump supporters stormed the U.S. Capitol on Jan. 6, 2021. Of those arrested, nearly 40 are from the Tampa Bay area.

The Floridians were arrested on a number of charges ranging from obstruction of an official proceeding to assault. A number of them have pleaded guilty.

WFLA has been keeping a list of those jailed so far, and the status of their cases.

Here’s what we know.

NAME / AGE AT ARREST ADAMS, Howard Berton / 60 EDGEWATER Pleaded guilty ANDERSON, John Steven / 61 ST. AUGUSTINE Case dismissed BAQUERO, Julio / HOLLYWOOD Pending BEEKS, James / 49 ORLANDO Pending BERRY, CALEB TAMPA Pleaded guilty BIGGS, Joseph Randall / 38 ORMOND BEACH Pending BOELE, Brian / 59 LAKELAND Pending BRETT IV, James / 48 CLEARWATER Pending BROWN, Jeremy / 47 TAMPA Pending BUTEAU, Jamie N. / 48 OCALA Pending BUTEAU, Jennifer Peck / 44 OCALA Pending CAMARGO, Samuel / 26 BROWARD Pending CARLTON, Jonathan Daniel (Danny Carlton) / 45 UNION Pleaded guilty CHANG, Julio Cesar / 67 MIAMI Pending COMEAU, Jason Michael / 41 PORT CHARLOTTE Pleaded guilty COUNCIL, Matthew Ross / 50 RIVERVIEW Pending COURSON, Mason / 26 TAMARAC Pending CURZIO, Michael / 35 SUMMERFIELD Pleaded guilty CUSICK JR., James Varnell / 72 MELBOURNE Pending CUSICK, Casey / 35 MELBOURNE Pending DOLAN, Jason / 45 WELLINGTON Pleaded guilty DOOLIN, Joshua Christopher / 23 LAKELAND Pending FAIRCHILD JR., Robert Flynt / 40 ORLANDO Pleaded guilty FASSELL, Marilyn / 58 LARGO Pending FASSELL, Thomas / 67 LARGO Pending FISCHER III, Alan / 28 TAMPA Pending FONTICOBA, Gilbert / 48 HIALEAH Pending GARCIA, Gabriel MIAMI Pending GARDNER II, Mitchell Todd / 34 TAMPA Pleaded guilty GOSSJANKOWSKI, Vitali / 21 NAPLES Pending GRAY, Daniel Paul / 41 NEPTUNE BEACH Pending GRISWOLD, Andrew / 28 NICEVILLE Pleaded guilty HACKETT, Joseph / 50 SARASOTA Pending HARRELSON, Kenneth / 41 TITUSVILLE Pending HENEGHAN, John / 57 DUNEDIN Pending HODGKINS, Paul Allard / 38 TAMPA Pleaded guilty HOMOL, Dillon Paul / 22 COCOA BEACH Pending HONEYCUTT, Adam Avery / 40 ORANGE PARK Pleaded guilty HUTCHINSON III, Joseph Daniel / 25 LAKELAND Pending ISAACS, William / 21 KISSIMMEE Pending JACKMAN, Arthur / 30 ORLANDO Pending JOHNSON, Adam / 36 PARRISH Pleaded guilty JOHNSON, Zachary / 33 ST. PETE Pending KELLY, Kenneth / 58 MARION Pleaded guilty KICINSKI, Carol / 67 DUNEDIN Pending LENTZ, Nicholes / 41 BOYNTON BEACH Pleaded guilty LESPERANCE, David John / 70 INDIAN HARBOUR Pending MALDONADO, Steve Omar PALM BAY Pending MARIOTTO, Anthony / 53 FORT PIERCE Pleaded guilty MARQUEZ, Felipe / 25 CORAL SPRINGS Pleaded guilty MEGGS, Connie / 59 DUNELLON Pending MEGGS, Kelly / 53 DUNELLON Convicted MILES, Steven / 39 ZEPHYRHILLS Pending MOERSCHEL, David / 43 PUNTA GORDA Pending MONTALVO, Matthew / 45 KISSIMMEE Pending MONTONI, Corinne / 31 LAKELAND Pending NASSIF, John Maron / 55 CHULUOTA Pending O’MALLEY, Timothy Earl / 63 FORT WALTON Pleaded guilty OWENS, Grady / 21 WINTER PARK Pending PALMER, Robert Scott / 53 LARGO Pleaded guilty PERKINS, Michael Steven / 37 LAKELAND Pending PERT, Rachael / 40 MIDDLEBURG Pleaded guilty POLLOCK, Jonathan Daniel / 23 LAKELAND Pending POLLOCK, Olivia Michele / 29 POLK Pending RAE, Paul Charles / 38 SEMINOLE Pending RAJEWSKI, Dion / 61 LARGO Pending RAMEY, Barry / 38 BROWARD CO. Pending REDA, Kenneth / 55 MELBOURNE Pleaded guilty REGISTER, Jeffrey / 39 FERNANDINA BEACH Pleaded guilty REID, William Rogan / 36 DAVIE Pending RIVERA, Jesus / 38 PENSACOLA Convicted ROMERO, Moises / COOPER CITY Pleaded guilty SARGENT, Anthony / JACKSONVILLE Pending SCOTT, Daniel Lyons / 28 ENGLEWOOD Pending SOUTHARD-RUMSEY, Audrey Ann / 52 SPRING HILL Pending STEPAKOFF, Michael PALM HARBOR Pleaded guilty STEVENS, Tristan Chandler /25 PENSACOLA Pending TAGARIS, Jody Lynn / 67 STUART Pleaded guilty TARRIO, Enrique / 37 MIAMI Pending TUCK, Kevin A. / 51 WINDERMERE Pending TUCK, Nathaniel A. / 29 APOPKA Pending VALENTIN, Louis HOLLYWOOD Pending WEEKS, Bradley / 43 MACCLENNY Pending WILLIAMS, Andrew SANFORD Pleaded guilty WINN, Dana / 45 MIDDLEBURG Pleaded guilty WORRELL, Christopher / 50 NAPLES Pending YOUNG, Graydon / 54 ENGLEWOOD Pleaded guilty GRAY, Leslie / 56 ORLANDO ISAACS, Traci / 52 ORLANDO HALLON, Luis / 67 ORLANDO BENSCH, Tyler / 20 CASSELBERRY CHASE, Gabriel / 22 GAINESVILLE CHOLOD, Raymund / 52 TALLAHASSEE COLE, Benjamin / 38 LEESBURG CROWLEY, John / 50 WINDERMERE ESCALERA, Richard PENSACOLA PRELLER, Brian / 33 MT. DORA ROCKHOLT, Jonathan / 38 PALM COAST RUMSON, Jesse / 37 LECANTO TOM “EL GRECO” VOURNAS BRADENTON LEONARD “RIDLER” LOBIANCO NORTH PORT

