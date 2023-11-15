Army Overturns Camp Logan Race Fueled Convictions form 1917
U.S. ARMY OFFICIALS SAY THEY WILL OVERTURN THE CONVICTIONS OF 110 BLACK SOLDIERS--- FOR A MUTINY AT A HOUSTON MILITARY CAMP A CENTURY AGO---- IN A TRIAL THAT HAD RACIAL UNDERTONES. 156 SOLIDERS FROM THE ALL BLACK 24TH INFANTRY REGIMENT OF THE U.S. ARMY. IT HAPPENED AUGUST 23, 1917---- AFTER A BLACK CORPORAL WITH THE REGIMENT WAS BEATEN BY WHITE POLICE OFFICERS IN HOUSTON ---- AFTER HE WENT TO INQUIRE ABOUT ONE OF HIS MISSING SOLDIERS. THERE CONVICTIONS AT TRAIL HAVE NOW BEEN OVERTURNED AND THEIR SERVICE WILL OFFICIALLY BE RECOGNIZED AS HONORABLE.