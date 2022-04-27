Births
Memorial Hospital Shiloh
A’myla Sloan and Scott Manion Jr., Belleville, a boy, March 19
Brianna Uthoff and Darius Bell Sr., O’Fallon, a boy, March 19
Fredricka Walker, Cahokia Heights, a boy, March 20
Mya Ford, Cahokia Heights, a girl, March 21
Emily Lopez-Wombacher and David Wombacher, Smithton, a boy, March 22
Jazmine Kasperzick and Michael Feldt, New Baden, a girl, March 22
Michele and Ryan Clement, O’Fallon, a boy, March 22
Latoya and Montez Garner, Belleville, a boy, March 22
Megan and Tyler Kempfer, Ellis Grove, a girl, March 22
Amanda and Eric Mann, O’Fallon, a girl, March 23
Brittany and James Beville, Belleville, a boy, March 23
Alexia and Joe Irwin, St. Libory, a girl, March 24
Alexandria and Jack Pickard, Belleville, a boy, March 24
Nashiya and Drake Smith, Fairview Heights, a boy, March 24
Nicole Goff and Curtis Harms, Valmeyer, a boy, March 25
Taytiana Franklin and Dante Moody Sr., Cahokia Heights, a girl, March 25
Samantha Bevineau and Darrick Monroe, Dupo, a girl, March 25
Ashley Argie, Belleville, a boy, March 25
Emily and Jared Rakers, Centralia, a girl, March 25
Nylah Ashford and Mark Hopkins, Belleville, a boy, March 27
Kia Jones and D’Angelo Smith, Sr., Belleville, a girl, March 27
Marissa Maier and Michael Herr, New Athens, a girl, March 28
Jacquelyn and Eric Alberter, Waterloo, a girl, March 28
Cheyenne Perry and Darryl Evans Sr., Fairview Heights, a boy, March 28
Sara and Rhett Simpson, Evansville, a boy, March 28
Morgan Valentine and Matt Buescher, Red Bud, a boy, March 29
Alexandera and Dustin Sloat, Mount Vernon, a boy, March 29
Vivian Cobb, Fairmont City, a girl, March 29
Chasity and Marvin Crider, East St. Louis, a girl, March 29
Brittany and Carlos Chagala, Waterloo, a boy, March 30
Annaleen and Charles Nehr, Glen Carbon, a girl, March 30
Shyanne Betts and Andre Mathis, O’Fallon, a boy, March 30
Marbella Calderon Gonzalez and Marco Marmolejo, Granite City, a girl, March 30
Euresha Northington, East St. Louis, a girl, March 31
Lillian Dawson and Cameron Outlaw, O’Fallon, a girl, March 31
Jessica Marion-Wicks and Aaron Wicks, Belleville, a girl, March 31
Savannah Neely and Tony Talley Jr., East St. Louis, a boy, April 1
Kristen and Ryan Hoff, Belleville, a girl, April 1
Tkeyah Thompson, East St. Louis, a boy, April 1
Jessica and Randy Lampe, Collinsville, a girl, April 2
Ciera Shelton, Belleville, a girl, April 2
Lori Leady and Jason Griffin, Belleville, a boy, April 3
Labretha Patterson, East St. Louis, a boy, April 3
Christina and Chris Moore, Belleville, a boy, April 3
Keri Beyer and Roger Wood, Glen Carbon, a boy, April 3
Morgan and Kyle Culli, Mascoutah, a boy, April 4
Danielle and Nathan Preuss, Pinckneyville, a girl, April 4
Natalie and Justin Crass, Glen Carbon, a boy, April 5
Brittaney McCoy, Caseyville, a girl, April 5
Tylea and Jonathan Wilson, Lebanon, a girl, April 5
Paige and Leo Kogler, O’Fallon, a boy, April 5
Keri and Ross Cramm, Millstadt, a boy, April 5
Rachel and Austin Henry, Granite City, a girl, April 6
Lori and Drew Schatte, New Athens, a girl, April 6
Danielle and Willmar Haerter, O’Fallon, a girl, April 6
Heather and Daniel Baker, New Baden, a girl, April 6
Jessica Arteaga and Devon Williams, Belleville, a boy, April 6
Dedra and Carl Duncan, Belleville, a girl, April 6
Andrea and Scott Wolfmeier, Dupo, a girl, April 7
Ashley and John Seibold, Waterloo, a girl, April 7
Ashley and Kyle Fraser, Belleville, a girl, April 7
Stacy Shannon and Jimmy Mollet Jr., Sparta, a boy, April 7
Shyan Ferguson and Brandon Morgan, Edwardsville, a boy, April 8
Ashley and Dale Korte, Trenton, a girl, April 8
Taliah and Jeremy Clay Jr., Belleville, a girl, April 9
Keondra Morgan and Kenneth Foots Jr., East St. Louis, a girl, April 10
Precious Patterson and Rae’Shawn Thomas Sr., Collinsville, a boy, April 11
Aseel Babigian and Sayj Ayoob, Belleville, a girl, April 11
Ashleigh Dixon and Michael Donaby, Belleville, a girl, April 11
Abby Baltz and Greg Kadell, Swansea, a boy, April 12
Takala and David Lee, Belleville, a boy, April 12
Ashley Doss and Darrion Beane Sr., Belleville, a boy, April 12
Tracy and Christopher Dickey, O’Fallon, a boy, April 13
Desiree Love and Kevin Zahr, Belleville, a boy, April 14
Tahnee and Nathan Steinkamp, Albers, a girl, April 14
Haley and Eric Jolley, Evansville, a boy, April 14
Andrea Collier and Larry White Jr., O’Fallon, a boy, April 14
Lauren and Robert Studley, Swansea, a boy, April 14
Caramarie and Ryan Leadbetter, Mascoutah, a girl, April 14
Anessa George and Jeremiah Hooker Sr., Cahokia Heights, a girl, April 15
Shannon Anderson and Donald Webb Jr., Granite City, a girl, April 16
Ashlyn Matlock-Armstead and Clinton Petty, Fairview Heights, a girl, April 18
Chelsey and Wesley Huff, Granite City, a girl, April 18
Alexis Hulsey, East St. Louis, a boy, April 19
Stephanie Stein and Conrad Wittenborn, Steeleville, a girl, April 19
Kathryn Dauphin Thro and Etienee Thro, Belleville, a boy, April 19
Tiffany and John Ries, New Athens, a boy, April 20
Nicole Reynolds, Belleville, a boy April 20
Michelle Vaneeckhoute and Christopher Galle, Mascoutah, a girl, April 20
Undrea Fischer and Damani Sylvester, Collinsville, a girl, April 22
Maria Moya Ramirez and Daniel Cuellar Gonzalez, O’Fallon, a girl, April 22
Caitlyn Barrow, Belleville, a girl, April 22
Emily and Mark O’Neill, Lebanon, a boy, April 23
Vanique Williams, East St. Louis, a boy, April 23
Logan Winter and Kyle Hamby, Marissa, a boy, April 23
Lecharnaie Pearson and Stephen Moore III, Belleville, a girl, April 24
Kalei Hester and Tre Williams, Belleville, a girl, April 24
Ashley and Michael Kaiser, Red Bud, a boy, April 25
Meakel Clayborn and Reajhe Dancy, East St. Louis, a girl, April 25
Charlett Maston and Aaron Eckford, Belleville, a boy, April 25
HSHS St. Elizabeth’s Hospital
Christiana and Jordyn Rodriguez, Scott AFB, a girl, Feb. 25
Emily Vaughn and Devin Lawrence, New Athens, a girl, Feb. 26
Alyssa and Scott Feazel, Millstadt, a boy, March 19
Jennifer Harrison and Stacy Sorrell, O’Fallon, a girl, March 19
Saiona Pitts and Jaylon Coleman, O’Fallon, a girl, March 21
Taylor Giglotto and Bryan Scott, Swansea, a girl, March 21
Tiffany Kelly and Anthony Moses, Granite City, a boy, March 21
April and Kevin McPeek, O’Fallon, a girl, March 22
Melanesha Carlisle, Cahokia Heights, a boy, March 22
Tess and Rhys Butler, Shiloh, a boy, March 24
Eunie and Reuben Baafi, Belleville, a girl, March 31
Edie Huskey and Preston Ellington, O’Fallon, a boy, April 1
Chelsea and Jeffrey Nixon, Mascoutah, a boy, April 2
Jade Nunez and Antonio Perez, Collinsville, a boy, April 2
Sae Matsukage and Isaaz Flores, Belleville, a girl, April 3
Ashley Beckham and Chad Renner, Sparta, a girl, April 5
Karyah Anderson and Jaih’Devon Mosley, Centreville, a girl, April 6
Hannah and William Walter, Baldwin, twin boys, April 6
Brittany and Kolte Byers, Scott AFB, a girl, April 6
Kaitlyn Phoenix and Kyle James, Ellis Grove, a girl, April 7
Amber McEuen and Nicholas Joellenbeck, Okawville, a girl, April 8
Tonette Lawson and De’Andre Higgins, Belleville, a boy, April 8
Jennifer and Jason Spencer, Fults, a girl, April 12
Kailey and Abraham Pruett, Belleville, a boy, April 12
Denise and Jeffrey Gurlen, Collinsville, a boy, April 13
Arianna Roberson, Granite City, a boy, April 14
Ra’Dysha and Kent Thompson, Lebanon, a boy, April 15
Stefanie and Andre McVey, Raymond, a boy, April 16
Laura and Frank Finnern, Belleville, a girl, April 16
Marinda Gale and Donald Chaberlain, Granite City, a girl, April 18
Tara Tice and Robert King Jr., Belleville, a boy, April 19