Births

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Memorial Hospital Shiloh

A’myla Sloan and Scott Manion Jr., Belleville, a boy, March 19

Brianna Uthoff and Darius Bell Sr., O’Fallon, a boy, March 19

Fredricka Walker, Cahokia Heights, a boy, March 20

Mya Ford, Cahokia Heights, a girl, March 21

Emily Lopez-Wombacher and David Wombacher, Smithton, a boy, March 22

Jazmine Kasperzick and Michael Feldt, New Baden, a girl, March 22

Michele and Ryan Clement, O’Fallon, a boy, March 22

Latoya and Montez Garner, Belleville, a boy, March 22

Megan and Tyler Kempfer, Ellis Grove, a girl, March 22

Amanda and Eric Mann, O’Fallon, a girl, March 23

Brittany and James Beville, Belleville, a boy, March 23

Alexia and Joe Irwin, St. Libory, a girl, March 24

Alexandria and Jack Pickard, Belleville, a boy, March 24

Nashiya and Drake Smith, Fairview Heights, a boy, March 24

Nicole Goff and Curtis Harms, Valmeyer, a boy, March 25

Taytiana Franklin and Dante Moody Sr., Cahokia Heights, a girl, March 25

Samantha Bevineau and Darrick Monroe, Dupo, a girl, March 25

Ashley Argie, Belleville, a boy, March 25

Emily and Jared Rakers, Centralia, a girl, March 25

Nylah Ashford and Mark Hopkins, Belleville, a boy, March 27

Kia Jones and D’Angelo Smith, Sr., Belleville, a girl, March 27

Marissa Maier and Michael Herr, New Athens, a girl, March 28

Jacquelyn and Eric Alberter, Waterloo, a girl, March 28

Cheyenne Perry and Darryl Evans Sr., Fairview Heights, a boy, March 28

Sara and Rhett Simpson, Evansville, a boy, March 28

Morgan Valentine and Matt Buescher, Red Bud, a boy, March 29

Alexandera and Dustin Sloat, Mount Vernon, a boy, March 29

Vivian Cobb, Fairmont City, a girl, March 29

Chasity and Marvin Crider, East St. Louis, a girl, March 29

Brittany and Carlos Chagala, Waterloo, a boy, March 30

Annaleen and Charles Nehr, Glen Carbon, a girl, March 30

Shyanne Betts and Andre Mathis, O’Fallon, a boy, March 30

Marbella Calderon Gonzalez and Marco Marmolejo, Granite City, a girl, March 30

Euresha Northington, East St. Louis, a girl, March 31

Lillian Dawson and Cameron Outlaw, O’Fallon, a girl, March 31

Jessica Marion-Wicks and Aaron Wicks, Belleville, a girl, March 31

Savannah Neely and Tony Talley Jr., East St. Louis, a boy, April 1

Kristen and Ryan Hoff, Belleville, a girl, April 1

Tkeyah Thompson, East St. Louis, a boy, April 1

Jessica and Randy Lampe, Collinsville, a girl, April 2

Ciera Shelton, Belleville, a girl, April 2

Lori Leady and Jason Griffin, Belleville, a boy, April 3

Labretha Patterson, East St. Louis, a boy, April 3

Christina and Chris Moore, Belleville, a boy, April 3

Keri Beyer and Roger Wood, Glen Carbon, a boy, April 3

Morgan and Kyle Culli, Mascoutah, a boy, April 4

Danielle and Nathan Preuss, Pinckneyville, a girl, April 4

Natalie and Justin Crass, Glen Carbon, a boy, April 5

Brittaney McCoy, Caseyville, a girl, April 5

Tylea and Jonathan Wilson, Lebanon, a girl, April 5

Paige and Leo Kogler, O’Fallon, a boy, April 5

Keri and Ross Cramm, Millstadt, a boy, April 5

Rachel and Austin Henry, Granite City, a girl, April 6

Lori and Drew Schatte, New Athens, a girl, April 6

Danielle and Willmar Haerter, O’Fallon, a girl, April 6

Heather and Daniel Baker, New Baden, a girl, April 6

Jessica Arteaga and Devon Williams, Belleville, a boy, April 6

Dedra and Carl Duncan, Belleville, a girl, April 6

Andrea and Scott Wolfmeier, Dupo, a girl, April 7

Ashley and John Seibold, Waterloo, a girl, April 7

Ashley and Kyle Fraser, Belleville, a girl, April 7

Stacy Shannon and Jimmy Mollet Jr., Sparta, a boy, April 7

Shyan Ferguson and Brandon Morgan, Edwardsville, a boy, April 8

Ashley and Dale Korte, Trenton, a girl, April 8

Taliah and Jeremy Clay Jr., Belleville, a girl, April 9

Keondra Morgan and Kenneth Foots Jr., East St. Louis, a girl, April 10

Precious Patterson and Rae’Shawn Thomas Sr., Collinsville, a boy, April 11

Aseel Babigian and Sayj Ayoob, Belleville, a girl, April 11

Ashleigh Dixon and Michael Donaby, Belleville, a girl, April 11

Abby Baltz and Greg Kadell, Swansea, a boy, April 12

Takala and David Lee, Belleville, a boy, April 12

Ashley Doss and Darrion Beane Sr., Belleville, a boy, April 12

Tracy and Christopher Dickey, O’Fallon, a boy, April 13

Desiree Love and Kevin Zahr, Belleville, a boy, April 14

Tahnee and Nathan Steinkamp, Albers, a girl, April 14

Haley and Eric Jolley, Evansville, a boy, April 14

Andrea Collier and Larry White Jr., O’Fallon, a boy, April 14

Lauren and Robert Studley, Swansea, a boy, April 14

Caramarie and Ryan Leadbetter, Mascoutah, a girl, April 14

Anessa George and Jeremiah Hooker Sr., Cahokia Heights, a girl, April 15

Shannon Anderson and Donald Webb Jr., Granite City, a girl, April 16

Ashlyn Matlock-Armstead and Clinton Petty, Fairview Heights, a girl, April 18

Chelsey and Wesley Huff, Granite City, a girl, April 18

Alexis Hulsey, East St. Louis, a boy, April 19

Stephanie Stein and Conrad Wittenborn, Steeleville, a girl, April 19

Kathryn Dauphin Thro and Etienee Thro, Belleville, a boy, April 19

Tiffany and John Ries, New Athens, a boy, April 20

Nicole Reynolds, Belleville, a boy April 20

Michelle Vaneeckhoute and Christopher Galle, Mascoutah, a girl, April 20

Undrea Fischer and Damani Sylvester, Collinsville, a girl, April 22

Maria Moya Ramirez and Daniel Cuellar Gonzalez, O’Fallon, a girl, April 22

Caitlyn Barrow, Belleville, a girl, April 22

Emily and Mark O’Neill, Lebanon, a boy, April 23

Vanique Williams, East St. Louis, a boy, April 23

Logan Winter and Kyle Hamby, Marissa, a boy, April 23

Lecharnaie Pearson and Stephen Moore III, Belleville, a girl, April 24

Kalei Hester and Tre Williams, Belleville, a girl, April 24

Ashley and Michael Kaiser, Red Bud, a boy, April 25

Meakel Clayborn and Reajhe Dancy, East St. Louis, a girl, April 25

Charlett Maston and Aaron Eckford, Belleville, a boy, April 25

HSHS St. Elizabeth’s Hospital

Christiana and Jordyn Rodriguez, Scott AFB, a girl, Feb. 25

Emily Vaughn and Devin Lawrence, New Athens, a girl, Feb. 26

Alyssa and Scott Feazel, Millstadt, a boy, March 19

Jennifer Harrison and Stacy Sorrell, O’Fallon, a girl, March 19

Saiona Pitts and Jaylon Coleman, O’Fallon, a girl, March 21

Taylor Giglotto and Bryan Scott, Swansea, a girl, March 21

Tiffany Kelly and Anthony Moses, Granite City, a boy, March 21

April and Kevin McPeek, O’Fallon, a girl, March 22

Melanesha Carlisle, Cahokia Heights, a boy, March 22

Tess and Rhys Butler, Shiloh, a boy, March 24

Eunie and Reuben Baafi, Belleville, a girl, March 31

Edie Huskey and Preston Ellington, O’Fallon, a boy, April 1

Chelsea and Jeffrey Nixon, Mascoutah, a boy, April 2

Jade Nunez and Antonio Perez, Collinsville, a boy, April 2

Sae Matsukage and Isaaz Flores, Belleville, a girl, April 3

Ashley Beckham and Chad Renner, Sparta, a girl, April 5

Karyah Anderson and Jaih’Devon Mosley, Centreville, a girl, April 6

Hannah and William Walter, Baldwin, twin boys, April 6

Brittany and Kolte Byers, Scott AFB, a girl, April 6

Kaitlyn Phoenix and Kyle James, Ellis Grove, a girl, April 7

Amber McEuen and Nicholas Joellenbeck, Okawville, a girl, April 8

Tonette Lawson and De’Andre Higgins, Belleville, a boy, April 8

Jennifer and Jason Spencer, Fults, a girl, April 12

Kailey and Abraham Pruett, Belleville, a boy, April 12

Denise and Jeffrey Gurlen, Collinsville, a boy, April 13

Arianna Roberson, Granite City, a boy, April 14

Ra’Dysha and Kent Thompson, Lebanon, a boy, April 15

Stefanie and Andre McVey, Raymond, a boy, April 16

Laura and Frank Finnern, Belleville, a girl, April 16

Marinda Gale and Donald Chaberlain, Granite City, a girl, April 18

Tara Tice and Robert King Jr., Belleville, a boy, April 19

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