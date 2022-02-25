Reuters

The presence of U.S. and other NATO troops in Latvia sends a message to Vladimir Putin that Russia should stay away, Latvian Defence Minister Artis Pabriks said on Friday as he greeted a small deployment of U.S. soldiers. The group of some forty U.S. service members arrived from Italy early on Thursday - before hostilities in Ukraine began. Russia invaded Ukraine by land sea and air on Thursday after massing more than 150,000 troops around the country's borders including in Latvia's neighbour Belarus.