Births
Memorial Hospital Shiloh
Rachel and Clayton Middleton, Belleville, a girl, Jan. 25
Alexandra and Gary Thornton, Coulterville, a girl, Jan. 25
Amber and Patrick Young, Belleville, a boy, Jan. 25
Tiara Akins, East St. Louis, a girl, Jan. 26
Octavia and Caleb Evans, Belleville, a boy, Jan. 26
Markeesha Williams, Cahokia Heights, a boy, Jan. 26
Holly and Derreck Engle, Belleville, a girl, Jan. 27
Rasheeda and Edward Lewis, Belleville, a boy, Jan. 27
Jamie Boring and Frank Woods, Belleville, a girl, Jan. 27
Demarjana Hinkle and Diamond Harrison, Swansea, a girl, Jan. 27
Diamond Yates and Tony Robertson Jr., Belleville, a girl, Jan. 28
Toni Moore and Damontay Hudson, Belleville, a boy, Jan. 28
Dominique Jones and Johnathan Tripp, St. Louis, Missouri, a boy, Jan. 28
Jodyne Devries and Jordan Bourbon, Belleville, a boy, Jan. 28
Angelia Wilkes and Lushune Ratiff Jr., East St. Louis, a boy, Jan. 28
Elizabeth Hazzard-Herzing and John Herzing, Freeburg, a girl, Jan. 29
Tamyra Williams and Deanthony Whitehead, Belleville, a girl, Jan. 29
Kela Gordon and Dominic Edwards, Belleville, a boy, Jan. 29
Breanna Fry and Tristan Brooks, Granite City, a boy, Jan. 29
Stephanie and Nicholas Falkenhein, Red Bud, a girl, Jan. 29
Brittany Swearingen and Paul Emmerich Jr., Belleville, a boy, Feb. 1
Murphia Rogers, East St. Louis, a boy, Feb. 2
Lindsey and Thomas Vander Pol, Mascoutah, a girl, Feb. 2
Jessica and Marshal Shaw, Shiloh, a boy, Feb. 2
Michelle and Cody Fleming, Lebanon, a boy, Feb. 2
Taylor and Kyle Lafrence, O’Fallon, a boy, Feb. 3
Samantha Eblin and Victor Williams, New Baden, a girl, Feb. 3
Megan Drone and Kye Dohlman, O’Fallon, a boy, Feb. 3
Karley Mill and Corey Schwoebel, Belleville, a boy, Feb. 3
Dasha Houston and Stanley Warr, Fairview Heights, a girl, Feb. 4
Caroline and Aaron Marmon, Fairview Heights, a boy, Feb. 4
Kristine and Patrick McQuaid, Millstadt, a girl, Feb. 4
Karigan Forcum and Isaiah Parram, Sparta, a girl, Feb. 4
Tricia and Adam Schwind, Freeburg, a girl, Feb. 5
Rebecca Moore and Justin Jasper, Belleville, a boy, Feb. 5
Carmen Molina Lopez and Luis Us Benito, Granite City, a girl, Feb. 5
Rachael Smith and Nicholas Ettling, Swansea, a girl, Feb. 5
Tottionna Lloyd, East St. Louis, a girl, Feb. 5
Asia Grinston and Sterling Harrell, Cahokia Heights, a girl, Feb. 5
Roshelle Zomphier, East St. Louis, a boy, Feb. 6
Justice Williams, Granite City, a girl, Feb. 6
Kaitlin and Nick Mioux, Shiloh, a girl, Feb. 6
Deborah and Dylan Engler, Percy, a boy, Feb. 7
Tiesha Stanley, Madison, a boy, Feb. 7
Shilyn and Dalton Rude, Coulterville, a girl, Feb. 7
Whitney and Carson Parker, Belleville, a boy, Feb. 8
Taylor and Dalton Lachance, Belleville, a boy Feb. 9
Rebekah Devor and Patrick Faketti, Granite City, a girl Feb. 9
Tekyla Wren, Cahokia Heights, a boy, Feb. 9
Stacy and Zachery Schreiber, O’Fallon, a girl, Feb. 9
Bethany and Jacob Phillips, Belleville, a boy, Feb. 10
Aliyah and Andrew Fowler, Freeburg, a boy, Feb. 10
Megan and Ryan Poole, Columbia, a girl, Feb. 10
Jessica Jackson, East St. Louis, a boy, Feb. 10
Amanda and Andrew Berg, Belleville, a girl, Feb. 10
Lauren and Nick Trotter, Belleville, a boy, Feb. 11
Jordan and Barrett Dugger, Fairview Heights, a girl, Feb. 13
Alexis Best and Taushaun Quilling, Cahokia Heights, a boy, Feb. 13
Chloe Lewis and Tim Branscomb, Shiloh, a girl, Feb. 14
Melissa and Chadd Chism, Mascoutah, a girl, Feb. 14
Ebony Douglas and Joshua McNeeley, Brooklyn, a boy, Feb. 14
Charish Howard and Travion Reynolds, Waterloo, a boy, Feb. 14
Holly and Jason Leonard, O’Fallon, a boy, Feb. 14
Brittanie and Jonathan Miller, Albers, a girl, Feb. 14
Samantha and Shannon Clossen, New Athens, a girl, Feb. 15
Emma Shields and Kyle Kehrer, Belleville, a boy, Feb. 15
Destiny and James Myers, Belleville, a boy, Feb. 15
Sydney and Daniel Bridgwater, Fairview Heights, a girl, Feb. 16
Hiralben and Prajeshkumar Patel, Belleville, a girl, Feb. 16
Latisha Barber, Granite City, a boy, Feb. 18
Amber Heinemeyer and Calvin Owens, Sparta, a girl, Feb. 18
Seraphina Gonzalez and Alex Gayden-Bauer, Nashville, a boy, Feb. 18
Elizabeth and Blake Jennings, O’Fallon, a boy, Feb. 19
Laurie and Matthew Osborne, Troy, a boy, Feb. 19
McKenzie Haas and Zachary Theros, O’Fallon, a girl, Feb. 21
Crystal and Michael Scott, Aviston, a girl, Feb. 21
Dominique Dash, Belleville, a boy, Feb. 21
Regan and Clayton Myers, O’Fallon, a girl, Feb. 21
Adrienne and Ariel Jenkins, Belleville, a boy, Feb. 21
Courtney and Caleb Cook, O’Fallon, a boy, Feb. 21
Nala Hannah and Dveonta Russell, Fairview Heights, a boy, Feb. 22
Melanie and Robert Cantrell, Belleville, a boy, Feb. 22
Brittani Patterson and James LaChance, Waterloo, a boy, Feb. 22
Mandy and Joel Rosales, Scott AFB, a girl, Feb. 22
Jana Mitchell and James Bateman, Carrier Mills, a girl, Feb. 23
Deanna and Demarius Ward, Swansea, a boy, Feb. 23
HSHS St. Elizabeth’s Hospital
Chyna Dozier-Earll and Jacob Michael Earll, Shiloh, a boy, Jan. 1
Erin and Paul Aten, Mascoutah, a boy, Jan. 3
Jennifer and David Valazquez, Belleville, a girl, Jan. 7
Taylor and Luke Grimm, Red Bud, a boy, Jan. 10
Brooke and Joe Vandeventer, Fairview Heights, a boy, Jan. 10
Katherine and Sean Burke, Waterloo, a boy, Jan. 10
Chloe Luster and David Gilmore, O’Fallon, a girl, Jan. 10
Akaja Patterson, Sparta, a girl, Jan. 13
Abagail Lutman and Brandon Menees, Dupo, a girl, Jan. 14
Sara and Jacob Fishbein, Belleville, a boy, Jan. 16
Marissa and Timothy Shelton, Scott AFB, a girl, Jan. 18
Tanya and Donald Farmer, Belleville, a boy, Jan. 20
Maycie and Joel Juenger, O’Fallon, a girl, Jan. 21
Shahd Sabrah and Mohammad Sabra, O’Fallon, a girl, Jan. 24
Amanda Wottowa, Waterloo, a girl, Jan. 24
Elizabeth and Alec Garst, Swansea, a boy, Jan. 25
Maria Dace and Anthony Watson Sr., Cahokia, a boy, Jan. 25
Erica and Justin Hatton, O’Fallon, a girl, Jan. 26
Amy and Joshua Figgins, Lebanon, a girl, Jan. 27
Marian and Andrew Brinkmeier, O’Fallon, a girl, Jan. 26
Elizabeth and Brian Saunders, Freeburg, a boy, Jan. 26
Zoe and Dakota Hays, Greenville, a boy, Jan. 27
Taylor Welborn, Waterloo, a boy, Jan. 28
Tracy Bright, Trenton, a boy, Jan. 29
Brigette and Zachary Luchtefeld, Glen Carbon, a girl, Jan. 31
Kayla and Garrett King, Edwardsville, a girl, Feb. 1
Amy and Brennan Porter, Smithton, a girl, Feb. 2
Dara and Mark Feder, Belleville, a girl, Feb. 3
Chelsea Wilson, Sparta, a boy, Feb. 5
Katelin and Alex Hersey, Belleville, a boy, Feb. 5
Leslie and Markallen Gallardo, O’Fallon, a girl, Feb. 6
Chelsea Mason, Sparta, a girl, Feb. 7
Jasmine Foster and Dajuan Williams, Belleville, a boy, Feb. 11
Micela Chatman and Connor Kracht, Lebanon, a girl, Feb. 12
Asmine Hickman and Davon McLorn, Belleville, a girl, Feb. 14
Megan and Austyn Winfrey, O’Fallon, a girl, Feb. 15
HSHS St. Joseph’s Hospital-Breese
Danielle and Jason Richter, Breese, a girl, Nov. 25
Katelyn and Patrick Myers, Vandalia, a boy, Jan. 1
Emily Harris, Altamont, a boy, Jan. 1
April and Brock Stephenson, Breese, a girl, Jan. 7
Katherine (Whalen) and Jay Rieger, Trenton, a boy, Jan. 11
Jenell and Danny Clark, Germantown, a boy, Jan. 11
Danielle and Brent Buss, Belleville, a girl, Jan. 15
Nelle (Dust) and Anthony Klingsick, Glen Carbon, a boy, Jan. 17
Myranda and Troy Weber, Bartelso, a boy, Jan. 18
Tabitha Kebel, Okawville, a girl, Jan. 20
Mary and Scott Ratermann, Lebanon, a boy, Jan. 21
Elise and Robert Talleur, Greenville, a boy, Jan. 22
Heather Carroll, Greenville, a boy, Jan. 26
Jessica and Jared Beckmann, St. Jacob, a girl, Jan. 27
Ashlee and Doug Kueper, Carlyle, a boy, Jan. 27
Destinee and Keith Culli, Mascoutah, a boy, Jan. 28