Births

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Memorial Hospital Shiloh

Rachel and Clayton Middleton, Belleville, a girl, Jan. 25

Alexandra and Gary Thornton, Coulterville, a girl, Jan. 25

Amber and Patrick Young, Belleville, a boy, Jan. 25

Tiara Akins, East St. Louis, a girl, Jan. 26

Octavia and Caleb Evans, Belleville, a boy, Jan. 26

Markeesha Williams, Cahokia Heights, a boy, Jan. 26

Holly and Derreck Engle, Belleville, a girl, Jan. 27

Rasheeda and Edward Lewis, Belleville, a boy, Jan. 27

Jamie Boring and Frank Woods, Belleville, a girl, Jan. 27

Demarjana Hinkle and Diamond Harrison, Swansea, a girl, Jan. 27

Diamond Yates and Tony Robertson Jr., Belleville, a girl, Jan. 28

Toni Moore and Damontay Hudson, Belleville, a boy, Jan. 28

Dominique Jones and Johnathan Tripp, St. Louis, Missouri, a boy, Jan. 28

Jodyne Devries and Jordan Bourbon, Belleville, a boy, Jan. 28

Angelia Wilkes and Lushune Ratiff Jr., East St. Louis, a boy, Jan. 28

Elizabeth Hazzard-Herzing and John Herzing, Freeburg, a girl, Jan. 29

Tamyra Williams and Deanthony Whitehead, Belleville, a girl, Jan. 29

Kela Gordon and Dominic Edwards, Belleville, a boy, Jan. 29

Breanna Fry and Tristan Brooks, Granite City, a boy, Jan. 29

Stephanie and Nicholas Falkenhein, Red Bud, a girl, Jan. 29

Brittany Swearingen and Paul Emmerich Jr., Belleville, a boy, Feb. 1

Murphia Rogers, East St. Louis, a boy, Feb. 2

Lindsey and Thomas Vander Pol, Mascoutah, a girl, Feb. 2

Jessica and Marshal Shaw, Shiloh, a boy, Feb. 2

Michelle and Cody Fleming, Lebanon, a boy, Feb. 2

Taylor and Kyle Lafrence, O’Fallon, a boy, Feb. 3

Samantha Eblin and Victor Williams, New Baden, a girl, Feb. 3

Megan Drone and Kye Dohlman, O’Fallon, a boy, Feb. 3

Karley Mill and Corey Schwoebel, Belleville, a boy, Feb. 3

Dasha Houston and Stanley Warr, Fairview Heights, a girl, Feb. 4

Caroline and Aaron Marmon, Fairview Heights, a boy, Feb. 4

Kristine and Patrick McQuaid, Millstadt, a girl, Feb. 4

Karigan Forcum and Isaiah Parram, Sparta, a girl, Feb. 4

Tricia and Adam Schwind, Freeburg, a girl, Feb. 5

Rebecca Moore and Justin Jasper, Belleville, a boy, Feb. 5

Carmen Molina Lopez and Luis Us Benito, Granite City, a girl, Feb. 5

Rachael Smith and Nicholas Ettling, Swansea, a girl, Feb. 5

Tottionna Lloyd, East St. Louis, a girl, Feb. 5

Asia Grinston and Sterling Harrell, Cahokia Heights, a girl, Feb. 5

Roshelle Zomphier, East St. Louis, a boy, Feb. 6

Justice Williams, Granite City, a girl, Feb. 6

Kaitlin and Nick Mioux, Shiloh, a girl, Feb. 6

Deborah and Dylan Engler, Percy, a boy, Feb. 7

Tiesha Stanley, Madison, a boy, Feb. 7

Shilyn and Dalton Rude, Coulterville, a girl, Feb. 7

Whitney and Carson Parker, Belleville, a boy, Feb. 8

Taylor and Dalton Lachance, Belleville, a boy Feb. 9

Rebekah Devor and Patrick Faketti, Granite City, a girl Feb. 9

Tekyla Wren, Cahokia Heights, a boy, Feb. 9

Stacy and Zachery Schreiber, O’Fallon, a girl, Feb. 9

Bethany and Jacob Phillips, Belleville, a boy, Feb. 10

Aliyah and Andrew Fowler, Freeburg, a boy, Feb. 10

Megan and Ryan Poole, Columbia, a girl, Feb. 10

Jessica Jackson, East St. Louis, a boy, Feb. 10

Amanda and Andrew Berg, Belleville, a girl, Feb. 10

Lauren and Nick Trotter, Belleville, a boy, Feb. 11

Jordan and Barrett Dugger, Fairview Heights, a girl, Feb. 13

Alexis Best and Taushaun Quilling, Cahokia Heights, a boy, Feb. 13

Chloe Lewis and Tim Branscomb, Shiloh, a girl, Feb. 14

Melissa and Chadd Chism, Mascoutah, a girl, Feb. 14

Ebony Douglas and Joshua McNeeley, Brooklyn, a boy, Feb. 14

Charish Howard and Travion Reynolds, Waterloo, a boy, Feb. 14

Holly and Jason Leonard, O’Fallon, a boy, Feb. 14

Brittanie and Jonathan Miller, Albers, a girl, Feb. 14

Samantha and Shannon Clossen, New Athens, a girl, Feb. 15

Emma Shields and Kyle Kehrer, Belleville, a boy, Feb. 15

Destiny and James Myers, Belleville, a boy, Feb. 15

Sydney and Daniel Bridgwater, Fairview Heights, a girl, Feb. 16

Hiralben and Prajeshkumar Patel, Belleville, a girl, Feb. 16

Latisha Barber, Granite City, a boy, Feb. 18

Amber Heinemeyer and Calvin Owens, Sparta, a girl, Feb. 18

Seraphina Gonzalez and Alex Gayden-Bauer, Nashville, a boy, Feb. 18

Elizabeth and Blake Jennings, O’Fallon, a boy, Feb. 19

Laurie and Matthew Osborne, Troy, a boy, Feb. 19

McKenzie Haas and Zachary Theros, O’Fallon, a girl, Feb. 21

Crystal and Michael Scott, Aviston, a girl, Feb. 21

Dominique Dash, Belleville, a boy, Feb. 21

Regan and Clayton Myers, O’Fallon, a girl, Feb. 21

Adrienne and Ariel Jenkins, Belleville, a boy, Feb. 21

Courtney and Caleb Cook, O’Fallon, a boy, Feb. 21

Nala Hannah and Dveonta Russell, Fairview Heights, a boy, Feb. 22

Melanie and Robert Cantrell, Belleville, a boy, Feb. 22

Brittani Patterson and James LaChance, Waterloo, a boy, Feb. 22

Mandy and Joel Rosales, Scott AFB, a girl, Feb. 22

Jana Mitchell and James Bateman, Carrier Mills, a girl, Feb. 23

Deanna and Demarius Ward, Swansea, a boy, Feb. 23

HSHS St. Elizabeth’s Hospital

Chyna Dozier-Earll and Jacob Michael Earll, Shiloh, a boy, Jan. 1

Erin and Paul Aten, Mascoutah, a boy, Jan. 3

Jennifer and David Valazquez, Belleville, a girl, Jan. 7

Taylor and Luke Grimm, Red Bud, a boy, Jan. 10

Brooke and Joe Vandeventer, Fairview Heights, a boy, Jan. 10

Katherine and Sean Burke, Waterloo, a boy, Jan. 10

Chloe Luster and David Gilmore, O’Fallon, a girl, Jan. 10

Akaja Patterson, Sparta, a girl, Jan. 13

Abagail Lutman and Brandon Menees, Dupo, a girl, Jan. 14

Sara and Jacob Fishbein, Belleville, a boy, Jan. 16

Marissa and Timothy Shelton, Scott AFB, a girl, Jan. 18

Tanya and Donald Farmer, Belleville, a boy, Jan. 20

Maycie and Joel Juenger, O’Fallon, a girl, Jan. 21

Shahd Sabrah and Mohammad Sabra, O’Fallon, a girl, Jan. 24

Amanda Wottowa, Waterloo, a girl, Jan. 24

Elizabeth and Alec Garst, Swansea, a boy, Jan. 25

Maria Dace and Anthony Watson Sr., Cahokia, a boy, Jan. 25

Erica and Justin Hatton, O’Fallon, a girl, Jan. 26

Amy and Joshua Figgins, Lebanon, a girl, Jan. 27

Marian and Andrew Brinkmeier, O’Fallon, a girl, Jan. 26

Elizabeth and Brian Saunders, Freeburg, a boy, Jan. 26

Zoe and Dakota Hays, Greenville, a boy, Jan. 27

Taylor Welborn, Waterloo, a boy, Jan. 28

Tracy Bright, Trenton, a boy, Jan. 29

Brigette and Zachary Luchtefeld, Glen Carbon, a girl, Jan. 31

Kayla and Garrett King, Edwardsville, a girl, Feb. 1

Amy and Brennan Porter, Smithton, a girl, Feb. 2

Dara and Mark Feder, Belleville, a girl, Feb. 3

Chelsea Wilson, Sparta, a boy, Feb. 5

Katelin and Alex Hersey, Belleville, a boy, Feb. 5

Leslie and Markallen Gallardo, O’Fallon, a girl, Feb. 6

Chelsea Mason, Sparta, a girl, Feb. 7

Jasmine Foster and Dajuan Williams, Belleville, a boy, Feb. 11

Micela Chatman and Connor Kracht, Lebanon, a girl, Feb. 12

Asmine Hickman and Davon McLorn, Belleville, a girl, Feb. 14

Megan and Austyn Winfrey, O’Fallon, a girl, Feb. 15

HSHS St. Joseph’s Hospital-Breese

Danielle and Jason Richter, Breese, a girl, Nov. 25

Katelyn and Patrick Myers, Vandalia, a boy, Jan. 1

Emily Harris, Altamont, a boy, Jan. 1

April and Brock Stephenson, Breese, a girl, Jan. 7

Katherine (Whalen) and Jay Rieger, Trenton, a boy, Jan. 11

Jenell and Danny Clark, Germantown, a boy, Jan. 11

Danielle and Brent Buss, Belleville, a girl, Jan. 15

Nelle (Dust) and Anthony Klingsick, Glen Carbon, a boy, Jan. 17

Myranda and Troy Weber, Bartelso, a boy, Jan. 18

Tabitha Kebel, Okawville, a girl, Jan. 20

Mary and Scott Ratermann, Lebanon, a boy, Jan. 21

Elise and Robert Talleur, Greenville, a boy, Jan. 22

Heather Carroll, Greenville, a boy, Jan. 26

Jessica and Jared Beckmann, St. Jacob, a girl, Jan. 27

Ashlee and Doug Kueper, Carlyle, a boy, Jan. 27

Destinee and Keith Culli, Mascoutah, a boy, Jan. 28

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