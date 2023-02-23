Births

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Memorial Hospital Shiloh

Lamajanae Terrell and Donald Woodson Jr., Belleville, twin boys, Jan. 25

Hannah Jeffers and Jeffery Daesch, Swansea, a girl, Jan. 26

Bryanah Denbow and Shawn Noser Jr., Columbia, a girl, Jan. 26

Kelly Keck and Devin Sims, Belleville, a girl, Jan. 26

Raven Bohanon, Belleville, a girl, Jan. 26

Maddie Dickerson and Marquez Clayton, Fairview Heights, a boy, Jan. 27

Shannon Connor and Larry Telfair, Belleville, a girl, Jan. 27

Lindsey and Michael Autry, Germantown, a girl, Jan. 27

Chelsey Gordon, East St. Louis, a boy, Jan. 27

Arianna Mentria and Javahn Bean, Swansea, a boy, Jan. 28

Rachel and Nathan Wagner, Belleville, a boy, Jan. 29

Brittney Longo-Romano and David Romano, Belleville, a boy, Jan. 29

Tynichel Holmon and Ryan Hubbard Sr., Cahokia Heights, a boy, Jan. 30

Shanell Wills and Marquis Orr, Cahokia Heights, a girl, Jan. 30

Anna Thieleman and Keith Earlywine, Fairview Heights, a boy, Jan. 31

Jenna Chapman, Belleville, a girl, Jan. 31

February Walton and Jody Simmons, Fairview Heights, a boy, Feb. 1

Sara McMullan and Derek Smithee, Waterloo, a boy, Feb. 2

Anna and Greg Evans, Belleville, a boy, Feb. 2

Lonessa Russell, Sparta, a boy, Feb. 3

Ikail Smith and Jeremiah Harris, East St. Louis, a girl, Feb. 3

Jessica and Brynn Wagner, Shiloh, a girl, Feb. 3

Taylor and Garrett Driskill, Belleville, a girl, Feb. 5

Emily and Rachel Finley, Belleville, a girl, Feb. 5

Malakia Thomas and Deangelo Briggs, Collinsville, a girl, Feb. 5

Demetria Williams and Marlon Manuel Jr., Belleville, a boy, Feb. 6

Lauren and Lucas Yaekel, Freeburg, a girl, Feb. 7

Leah Peterson and Kavon Hunter, Sparta, a boy, Feb. 7

Megan and Andrew George, Swansea, a girl, Feb. 9

Micah and Nick Erzinger, Mascoutah, a girl, Feb. 10

Alexandria and Dustin Grosinske, New Baden, a girl, Feb. 10

Kelsey Purdom, Red Bud, a girl, Feb. 10

Monica Knight and Cordarous McCain, Belleville, a boy, Feb. 10

Kimberly and Aaron, Walling, Mascoutah, a girl, Feb. 10

Jenna and Andrew Denton, Belleville, a boy, Feb. 11

Joselyn and Millard Curtis, O’Fallon, a girl, Feb. 12

Lakeeter Whitley and Mario Finley, Belleville, a boy, Feb. 12

Nikole and Zachary Toennies, Albers, a boy, Feb. 13

Sierra Hoskins and Shawn Binford, Cahokia Heights, a boy, Feb. 14

Katy Wine and James Roddy, O’Fallon, a girl, Feb. 14

Eleicia Lewis and Deondrell Bradley, Belleville, a girl, Feb. 16

Veronica and Clifford Moellering Jr., Columbia, a boy, Feb. 16

Ebony Nichols and Anthony Boyd, Belleville, a girl, Feb. 16

Lyonnetta Richards and Robert Richardson Jr., Madison, a boy, Feb. 17

Ciceley and Derrick Okyere Sr., Fairview Heights, a boy, Feb. 18

Kayla Smith and Terrino Thomas, Belleville, a boy, Feb. 18

Kaitlyn and Troy Tuey, Waterloo, a girl, Feb. 18

Angel Aguirre, Cahokia Heights, a boy, Feb. 19

Courtney and Cole Kurtz, Oakdale, a girl, Feb. 20

Tojay McDowell and Jeremiah Johnson, Cahokia Heights, a girl, Feb. 21

Whitney and Jason Savage, Wood River, a boy, Feb. 21

Lauren and Ryan Stukenberg, Breese, a boy, Feb. 22

Mary and Justin Mosley, Belleville, a boy, Feb. 22

Taylor Gladney and Joshua Cole, East St. Louis, a girl, Feb. 22

Sarah and Jordan Castiller, Belleville, a boy, Feb. 22

Kiarra and Maurice Thomas, Belleville, a girl, Feb. 22

Lauren Rivera and Austin Mason, Shiloh, a girl, Feb. 22

Erika and Dylan Brown, Mascoutah, twin boys, Feb. 22

HSHS St. Joseph’s Hospital - Breese

Melissa Patterson, Mulberry Grove, a boy, Jan. 1

Sierra and Colten Haring, Highland, a boy, Jan. 2

Tiffany and Tyler Gaither, Troy, a boy and girl, Jan. 4

Katie Tebbe, Highland, a girl, Jan. 5

Danielle and Robert Morris, Salem, a boy, Jan. 5

Kyla and Buel Lombard, Greenville, a boy, Jan. 6

Katelyn and Derek Hoerchler, Highland, a girl, Jan. 7

Katie and Tyler Voss, Breese, a boy, Jan. 12

Nicole and Spencer Campbell, Breese, a boy, Jan. 12

Laura and Spencer Fuehne, Aviston, a girl, Jan. 14

Sara and Greg Madson, New Douglas, a girl, Jan. 16

Kayley Berkemeier, Breese, a girl, Jan. 17

Bailie and David Rakers, Smithboro, a boy, Jan. 18

Aunna and Trevor Richards, Breese, a girl, Jan. 19

Paige and Chase Riddle, Highland, a girl, Jan. 22

Christian Melton, Vandalia, a boy, Jan. 23

Alison and Brian Schumacher, St. Rose, a girl, Jan. 24

Teri and Mark Maue, Bartelso, a boy, Jan. 25

Taylor and Matthew Potts, Carlyle, a boy, Jan. 26

Elizabeth Gonterman, Granite City, a boy, Jan. 31

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