Births
Memorial Hospital Shiloh
Lamajanae Terrell and Donald Woodson Jr., Belleville, twin boys, Jan. 25
Hannah Jeffers and Jeffery Daesch, Swansea, a girl, Jan. 26
Bryanah Denbow and Shawn Noser Jr., Columbia, a girl, Jan. 26
Kelly Keck and Devin Sims, Belleville, a girl, Jan. 26
Raven Bohanon, Belleville, a girl, Jan. 26
Maddie Dickerson and Marquez Clayton, Fairview Heights, a boy, Jan. 27
Shannon Connor and Larry Telfair, Belleville, a girl, Jan. 27
Lindsey and Michael Autry, Germantown, a girl, Jan. 27
Chelsey Gordon, East St. Louis, a boy, Jan. 27
Arianna Mentria and Javahn Bean, Swansea, a boy, Jan. 28
Rachel and Nathan Wagner, Belleville, a boy, Jan. 29
Brittney Longo-Romano and David Romano, Belleville, a boy, Jan. 29
Tynichel Holmon and Ryan Hubbard Sr., Cahokia Heights, a boy, Jan. 30
Shanell Wills and Marquis Orr, Cahokia Heights, a girl, Jan. 30
Anna Thieleman and Keith Earlywine, Fairview Heights, a boy, Jan. 31
Jenna Chapman, Belleville, a girl, Jan. 31
February Walton and Jody Simmons, Fairview Heights, a boy, Feb. 1
Sara McMullan and Derek Smithee, Waterloo, a boy, Feb. 2
Anna and Greg Evans, Belleville, a boy, Feb. 2
Lonessa Russell, Sparta, a boy, Feb. 3
Ikail Smith and Jeremiah Harris, East St. Louis, a girl, Feb. 3
Jessica and Brynn Wagner, Shiloh, a girl, Feb. 3
Taylor and Garrett Driskill, Belleville, a girl, Feb. 5
Emily and Rachel Finley, Belleville, a girl, Feb. 5
Malakia Thomas and Deangelo Briggs, Collinsville, a girl, Feb. 5
Demetria Williams and Marlon Manuel Jr., Belleville, a boy, Feb. 6
Lauren and Lucas Yaekel, Freeburg, a girl, Feb. 7
Leah Peterson and Kavon Hunter, Sparta, a boy, Feb. 7
Megan and Andrew George, Swansea, a girl, Feb. 9
Micah and Nick Erzinger, Mascoutah, a girl, Feb. 10
Alexandria and Dustin Grosinske, New Baden, a girl, Feb. 10
Kelsey Purdom, Red Bud, a girl, Feb. 10
Monica Knight and Cordarous McCain, Belleville, a boy, Feb. 10
Kimberly and Aaron, Walling, Mascoutah, a girl, Feb. 10
Jenna and Andrew Denton, Belleville, a boy, Feb. 11
Joselyn and Millard Curtis, O’Fallon, a girl, Feb. 12
Lakeeter Whitley and Mario Finley, Belleville, a boy, Feb. 12
Nikole and Zachary Toennies, Albers, a boy, Feb. 13
Sierra Hoskins and Shawn Binford, Cahokia Heights, a boy, Feb. 14
Katy Wine and James Roddy, O’Fallon, a girl, Feb. 14
Eleicia Lewis and Deondrell Bradley, Belleville, a girl, Feb. 16
Veronica and Clifford Moellering Jr., Columbia, a boy, Feb. 16
Ebony Nichols and Anthony Boyd, Belleville, a girl, Feb. 16
Lyonnetta Richards and Robert Richardson Jr., Madison, a boy, Feb. 17
Ciceley and Derrick Okyere Sr., Fairview Heights, a boy, Feb. 18
Kayla Smith and Terrino Thomas, Belleville, a boy, Feb. 18
Kaitlyn and Troy Tuey, Waterloo, a girl, Feb. 18
Angel Aguirre, Cahokia Heights, a boy, Feb. 19
Courtney and Cole Kurtz, Oakdale, a girl, Feb. 20
Tojay McDowell and Jeremiah Johnson, Cahokia Heights, a girl, Feb. 21
Whitney and Jason Savage, Wood River, a boy, Feb. 21
Lauren and Ryan Stukenberg, Breese, a boy, Feb. 22
Mary and Justin Mosley, Belleville, a boy, Feb. 22
Taylor Gladney and Joshua Cole, East St. Louis, a girl, Feb. 22
Sarah and Jordan Castiller, Belleville, a boy, Feb. 22
Kiarra and Maurice Thomas, Belleville, a girl, Feb. 22
Lauren Rivera and Austin Mason, Shiloh, a girl, Feb. 22
Erika and Dylan Brown, Mascoutah, twin boys, Feb. 22
HSHS St. Joseph’s Hospital - Breese
Melissa Patterson, Mulberry Grove, a boy, Jan. 1
Sierra and Colten Haring, Highland, a boy, Jan. 2
Tiffany and Tyler Gaither, Troy, a boy and girl, Jan. 4
Katie Tebbe, Highland, a girl, Jan. 5
Danielle and Robert Morris, Salem, a boy, Jan. 5
Kyla and Buel Lombard, Greenville, a boy, Jan. 6
Katelyn and Derek Hoerchler, Highland, a girl, Jan. 7
Katie and Tyler Voss, Breese, a boy, Jan. 12
Nicole and Spencer Campbell, Breese, a boy, Jan. 12
Laura and Spencer Fuehne, Aviston, a girl, Jan. 14
Sara and Greg Madson, New Douglas, a girl, Jan. 16
Kayley Berkemeier, Breese, a girl, Jan. 17
Bailie and David Rakers, Smithboro, a boy, Jan. 18
Aunna and Trevor Richards, Breese, a girl, Jan. 19
Paige and Chase Riddle, Highland, a girl, Jan. 22
Christian Melton, Vandalia, a boy, Jan. 23
Alison and Brian Schumacher, St. Rose, a girl, Jan. 24
Teri and Mark Maue, Bartelso, a boy, Jan. 25
Taylor and Matthew Potts, Carlyle, a boy, Jan. 26
Elizabeth Gonterman, Granite City, a boy, Jan. 31