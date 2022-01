Denuncia presentada contra ex oficial de policía de Sioux Falls alegando agresión

La oficina del Fiscal General de Dakota del Sur anunció el jueves que se ha presentado un cargo de asalto simple contra un ex oficial de policía de Sioux Falls.

Joseph Michael Larson, de 32 años, de Sioux Falls, ha sido acusado en un caso derivado de un incidente en el que Larson actuaba en su capacidad de oficial de policía de Sioux Falls el 24 de julio o alrededor de esa fecha, según un comunicado de la oficina del Fiscal General de Dakota del Sur.

El incidente ocurrió a fines de julio cuando Larson usó fuerza inapropiada al restringir a un hombre que estaba bajo arresto en ese momento, según documentos judiciales. Las imágenes de la cámara corporal de la policía y las imágenes de la cámara en el automóvil muestran a Larson golpeando al hombre varias veces, incluso en la ingle, mientras intentaba asegurar un cinturón de seguridad a su alrededor en la parte trasera de un coche patrulla.

El hombre sufrió dolor en el costado izquierdo, según documentos judiciales. Un investigador de la oficina del fiscal general entrevistó a un instructor de tácticas defensivas para SFPD que dijo que los ataques de Larson no son consistentes con las técnicas en las que están entrenados los oficiales de policía de Sioux Falls.

El hombre presuntamente agredido por Larson tuvo sus cargos desestimados el 16 de septiembre. Esos cargos incluían negarse a abandonar la propiedad después de dar aviso, resistirse al arresto y obstruir a un oficial, según documentos judiciales.

Oficina del alcalde: Oficial despedido después del incidente

"Al enterarse de las acciones del oficial Larson, no trabajó otro turno para el Departamento de Policía de Sioux Falls y ya no es miembro de nuestro departamento de policía", dijo el alcalde Paul TenHaken en una declaración al Argus Leader.

La ciudad de Sioux Falls ha remitido el caso para ser revisado por cargos criminales por la División Estatal de Investigación Criminal como una agencia independiente, dijo TenHaken.

TenHaken o su oficina no dieron detalles sobre cuándo fue el último día de Larson o si se le dio licencia administrativa mientras estaba siendo investigado. Los registros salariales de la ciudad muestran que estaba empleado como oficial de policía al menos desde 2015.

El procesamiento del caso será manejado por la Oficina del Fiscal General, dijo el departamento. El portavoz de la policía, Sam Clemens, dijo que cualquier información sobre el empleo de Larson tendría que provenir de la oficina del alcalde.

