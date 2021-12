El comandante Taylor del IMPD: no llegamos a este punto de la noche a la mañana con los homicidios

Leer en ingles

Este ha sido un año difícil para muchos de nosotros. Ha sido un reto para los residentes y las familias de nuestra comunidad que han sido víctimas de delitos violentos con demasiada frecuencia. Con frecuencia se oye hablar de las últimas cifras de la ciudad, normalmente refiriéndose al número de homicidios o asesinatos que nuestra ciudad ha tenido que soportar.

Sin embargo, estas cifras no abordan el tema ni siquiera de manera superficial ni hacen justicia a las vidas que terminaron demasiado pronto. Estas cifras hacen referencia a vidas, que a su vez se refieren a personas, que forman parte de familias y son los vecinos que conforman nuestra comunidad.

Ha sido un reto para quienes trabajan para grupos comunitarios, organizaciones de base y sin ánimo de lucro en toda la ciudad. Estos grupos se encargan de proporcionar recursos clave a las familias necesitadas. Estos dedicados ayudantes prestan un servicio vital a quienes están pasando por lo inimaginable. Por último, ha sido un reto para quienes trabajan en la seguridad pública, que día a día siguen protegiendo y sirviendo a los residentes de Indianápolis.

Estoy orgulloso de haber trabajado junto a estos valientes hombres y mujeres que han seguido trabajando durante esta mortal pandemia, cuando otros se refugiaban en casa. Estoy impresionado y honrado por su valor, dedicación y compromiso, ya que han prestado sus servicios a través de los disturbios civiles que se extendieron por nuestra nación, los cambios políticos y tantos otros desafíos. A pesar de todo, siguen adaptándose, superándose y sirviendo, y por ello no puedo estar más agradecido.