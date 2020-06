Fresh Express Issues a Precautionary Recall of Products Containing Iceberg, Red Cabbage and Carrots Produced at its Streamwood, IL Facility Due to a Potential Cyclospora Risk

ORLANDO, Fla., June 27, 2020 /PRNewswire/ -- Fresh Express, out of an abundance of caution, has issued a voluntary recall of branded and private label salad products produced at its Streamwood, IL facility that contain iceberg lettuce, red cabbage and/or carrot ingredients due to a possible health risk from Cyclospora. According to the Centers for Disease Control and Prevention, over 200 illnesses have been reported in connection with a current outbreak of Cyclospora occurring in primarily Midwest states.

Cyclosporiasis is an intestinal infection caused by the Cyclospora parasite. A person may become infected after ingesting contaminated food or water. Common symptoms include severe abdominal pain, diarrhea, nausea and vomiting, body aches and fatigue. The infection is treated with antibiotics and most people respond quickly to treatment.

The Fresh Express recall includes only those salads that are clearly marked with the letter Z at the beginning of the Product Code, which is located in the upper right-hand corner of the front of the package. Products containing the ingredients iceberg lettuce, red cabbage and/or carrots AND displaying the Product Code Z178, or a lower number, are recalled.

Recalled products were distributed to select retail stores between June 6 and June 26 in various states including, for example, Arkansas, Connecticut, Delaware, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Virginia, Vermont, Wisconsin, West Virginia, and the District of Columbia.

No other Fresh Express products are subject to recall.

Fresh Express customers have been notified of the recall and instructed to immediately remove recalled products from all store shelves, distribution, and other inventories to ensure they are no longer available for sale or consumption.

Consumers who may have a recalled salad should discard it immediately and not eat it. Consumers with questions, or to obtain refunds, may contact the Fresh Express Consumer Response Center toll-free at (800) 242-5472 on Monday through Saturday from 8 a.m. to 7 p.m. Eastern time and on Sunday from 11 a.m. to 7 p.m. Eastern time.

Fresh Express takes food safety matters very seriously, stringently follows all mandated regulations and implements preventive measures designed to minimize potential risks. Fresh Express is working in close coordination with FDA in its continuing investigation to identify a definitive source of the current Cyclospora outbreak.

Recalled Product Details

Fresh Express Precautionary Recall 06/27/2020

Streamwood IL Facility-Produced Salads Containing Iceberg Lettuce, Red Cabbage or Carrots AND Product Code of Z178 or a Lower Number

(No other Fresh Express salads are included in this recall)

BRAND/PRODUCT NAME/SIZE SELECT STORE UPC PRODUCTION

CODE USE BY OR

BEFORE POSSIBLE DISTRIBUTION STATES

IN SELECT STORES Fresh Express America's Fresh Old Fashioned Cole Slaw™ 14 oz 071279123011 Z178 or Lower Jul-13 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express America's Fresh 3 Color Deli Cole Slaw™ 14 oz 071279123004 Z178 or Lower Jul-14 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Chopped Kit Asian 12 oz 071279302027 Z178 or Lower Jul-13 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Chopped Kit Bacon & Bleu 10.9 oz 071279306063 Z178 or Lower Jul-12 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Chopped Kit BBQ Ranch 11.3 oz 071279309071 Z178 or Lower Jul-12 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Chopped Kit Chipotle Cheddar 11.4 oz 071279306049 Z178 or Lower Jul-12 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Chopped Kit Pomegranate 10.3 oz 071279309101 Z178 or Lower Jul-14 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Chopped Kit Poppyseed 11.7 oz 071279309118 Z178 or Lower Jul-14 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Chopped Kit Southwest 5 oz 071279306025 Z178 or Lower Jul-12 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Chopped Kit Sunflower Crisp 11.1 oz 071279309064 Z178 or Lower Jul-13 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Chopped Kit Thai 'N' Cashews 11.7 oz 071279309248 Z178 or Lower Jul-11 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Chopped Kit Thai 'N' Cashews 11.7 oz 071279309248 Z178 or Lower Jul-12 AR, IA, IN, IL, MN, MO, SD, WI Fresh Express Fancy Greens 7 oz 071279241005 Z178 or Lower Jul-11 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Farmer's Garden 9 oz 071279281025 Z178 or Lower Jul-9 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Gourmet Cafe Creative Classics Chopped Asian 6.25 oz 071279407111 Z178 or Lower Jul-9 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Gourmet Cafe Creative Classics Mediterranean 12 oz 071279407142 Z178 or Lower Jul-9 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV BRAND/PRODUCT NAME/SIZE SELECT STORE UPC PRODUCTION

CODE USE

BY OR

BEFORE POSSIBLE DISTRIBUTION STATES

IN SELECT STORES Fresh Express Gourmet Cafe Creative Classics Turkey & Bacon Chef 5.75 oz 071279407081 Z178 or Lower Jul-11 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Green & Crisp / Verde y Crujiente 11 oz 071279108049 Z178 or Lower Jul-11 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Green & Crisp / Verde y Crujiente 11 oz 071279108049 Z178 or Lower Jul-7 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Iceberg Garden / Lechuga Repollo 12 oz 071279103020 Z178 or Lower Jul-10 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Iceberg Garden / Lechuga Repollo 24 oz 071279104119 Z178 or Lower Jul-12 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Iceberg Garden / Lechuga Repollo 3 lbs 071279106014 Z178 or Lower Jul-11 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Iceberg Garden / Lechuga Repollo 12 oz 071279103020 Z178 or Lower Jul-11 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Italian 9 oz 071279211008 Z178 or Lower Jul-11 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Lettuce Trio / Lechuga Trío 9 oz 071279108094 Z178 or Lower Jul-11 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Premium Romaine / Lechuga Romana Especial 9 oz 071279108087 Z178 or Lower Jul-11 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Premium Romaine / Lechuga Romana Especial 9 oz 071279108087 Z178 or Lower Jul-11 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Premium Slaw Salad Kit Asian Avocado 9.7 oz 071279126043 Z178 or Lower Jul-10 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Premium Slaw Salad Kit Smoked BBQ Sriracha 11.1 oz 071279126029 Z178 or Lower Jul-10 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express SHREDS Iceberg 14 oz 071279152004 Z178 or Lower Jul-11 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express SHREDS 8 oz 071279151014 Z178 or Lower Jul-10 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Veggie Lover's 11 oz 071279281001 Z178 or Lower Jul-9 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Fresh Express Veggie Spring Mix 7 oz 071279281049 Z178 or Lower Jun-25 AR, CT, DC, DE, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, VA, VT, WI, WV Giant Eagle American (Family Size) 24 oz 030034930370 Z178 or Lower Jul-9 MD, OH, PA, WV BRAND/PRODUCT NAME/SIZE SELECT STORE UPC PRODUCTION

CODE USE BY OR

BEFORE POSSIBLE DISTRIBUTION STATES

IN SELECT STORES Giant Eagle Chopped Asian Style Salad Kit 12 oz 030034923310 Z178 or Lower Jul-11 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Chopped BBQ Ranch Salad Kit 11.3 oz 030034923303 Z178 or Lower Jul-12 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Chopped Chipotle Cheddar Salad Kit 11.4 oz 030034923389 Z178 or Lower Jul-11 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Chopped Mediterranean Salad Kit 9.9 oz 030034923372 Z178 or Lower Jul-9 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Chopped Southwest Style Salad Kit 11.5 oz 030034923327 Z178 or Lower Jul-11 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Chopped Sunflower Crisp Salad Kit 11.1 oz 030034923396 Z178 or Lower Jul-10 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Life's Getting Fresher Coleslaw 16 oz 030034923099 Z178 or Lower Jul-12 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Life's Getting Fresher Fresh American Blend 11 oz 030034923105 Z178 or Lower Jul-11 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Life's Getting Fresher Fresh Garden Salad Blend 12 oz 030034923198 Z178 or Lower Jul-11 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Life's Getting Fresher Fresh Italian Blend 9 oz 030034923112 Z178 or Lower Jul-11 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Life's Getting Fresher Fresh Romaine Garden Salad Blend 12 oz 030034923167 Z178 or Lower Jul-11 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Life's getting Fresher Fresh Shredded Iceberg Lettuce 8 oz 030034923150 Z178 or Lower Jul-10 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Life's Getting Fresher Veggie Lovers 11 oz 030034923280 Z178 or Lower Jul-9 MD, OH, PA, WV Giant Eagle Shredded Lettuce 16 oz 030034923204 Z178 or Lower Jul-10 MD, OH, PA, WV Hy-Vee American Salad Mix 12 oz 075450120479 Z178 or Lower Jul-12 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Chopped Kit Asian Salad 13.7 oz 075450246681 Z178 or Lower Jul-11 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Chopped Kit Avocado Ranch Salad 12.8 oz 075450247152 Z178 or Lower Jul-8 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Chopped Kit Chipotle Cheddar Salad 11.4 oz 075450246728 Z178 or Lower Jul-8 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Chopped Kit Southwest Salad 13.4 oz 075450246698 Z178 or Lower Jul-11 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Chopped Kit Sunflower Crunch Salad 13.2 oz 075450246704 Z178 or Lower Jul-11 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Cole Slaw Mix 16 oz 075450120516 Z178 or Lower Jul-9 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Garden Salad 12 oz 075450246742 Z178 or Lower Jul-3 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Greener Supreme Salad Mix 12 oz 075450120462 Z178 or Lower Jul-11 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Italian Salad Mix 10 oz 075450120486 Z178 or Lower Jul-11 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Romaine Salad Mix 12 oz 075450120585 Z178 or Lower Jul-11 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Shredded Lettuce 8 oz 075450120530 Z178 or Lower Jul-6 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI Hy-Vee Veggie Deluxe Salad Mix 12 oz 075450085303 Z178 or Lower Jul-10 IA, IL, KS, MN, MO, NE, SD, WI BRAND/PRODUCT NAME/SIZE SELECT STORE UPC PRODUCTION

CODE USE BY OR

BEFORE POSSIBLE DISTRIBUTION STATES IN SELECT STORES Little Salad Bar Asian Chopped Salad Kit 12 oz 4099100086966 Z178 or Lower Jul-9 AR, IA, IN, IL, MN, MO, SD, WI Little Salad Bar Chef Salad 6.2 oz 4099100107364 Z178 or Lower Jul-9 AR, IA, IN, IL, MN, MO, SD, WI Little Salad Bar Classic Coleslaw 14 oz 0041498302177 Z178 or Lower Jul-11 AR, IA, IN, IL, MN, MO, SD, WI Little Salad Bar Garden Salad 12 oz 4099100082975 Z178 or Lower Jul-3 AR, IA, IN, IL, MN, MO, SD, WI Little Salad Bar Southwest Chopped Salad Kit 12 oz 4099100087024 Z178 or Lower Jul-8 AR, IA, IN, IL, MN, MO, SD, WI Little Salad Bar Sunflower Chopped Salad Kit 11.1 oz 04099100087901 Z178 or Lower Jul-12 AR, IA, IN, IL, MN, MO, SD, WI Marketside Baby Greens Salad 6 oz 681131027922 Z178 or Lower Jul-7 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Chopped Salad Kit Asian 13.7 oz 681131007047 Z178 or Lower Jul-7 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Chopped Salad Kit Avocado Ranch 9.5 oz 681131221320 Z178 or Lower Jul-8 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Chopped Salad Kit Cherry Almond Gorgonzola 3.8 oz 681131148375 Z178 or Lower Jul-6 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Chopped Salad Kit Kale Pecan Cranberry 681131221528 Z178 or Lower Jul-8 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Chopped Salad Kit Southwest 13.4 oz 681131007061 Z178 or Lower Jul-10 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Chopped Salad Kit Sunflower Bacon Crunch 13.8 oz 681131148344 Z178 or Lower Jul-8 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Chopped Salad Kit Sunflower Bacon Crunch 22.1 oz 681131276535 Z178 or Lower Jul-8 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Classic Iceberg Salad 12 oz 681131328944 Z178 or Lower Jul-7 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Classic Iceberg Salad 24 oz 681131328951 Z178 or Lower Jul-7 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Crisp Greens 12 oz 681131387552 Z178 or Lower Jul-7 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Kale Slaw 12 oz 681131221573 Z178 or Lower Jul-6 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Premium Romaine Salad 18 oz 681131388078 Z178 or Lower Jul-8 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Premium Romaine Salad 9 oz 681131387538 Z178 or Lower Jul-10 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Shredded Iceberg Lettuce 16 oz 681131532099 Z178 or Lower Jul-10 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Shredded Iceberg Lettuce 8 oz 681131328968 Z178 or Lower Jul-9 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Marketside Tri-Color Cole Slaw 14 oz 681131387484 Z178 or Lower Jul-10 IA, MI, MN, ND, NE, SD, WI Signature Farms Coleslaw 3 Color 14 oz 021130111961 Z178 or Lower Jul-13 IA, IN, IL Signature Farms Garden Salad 12 oz 021130981359 Z178 or Lower Jun-27 IA, IN, IL Signature Farms Lettuce Shreds 8 oz 021130112180 Z178 or Lower Jul-3 IA, IN, IL Signature Farms Green & Crisp 11 oz 021130419128 Z178 or Lower Jul 14 IA, IN, IL BRAND/PRODUCT NAME/SIZE SELECT STORE UPC PRODUCTION

CODE USE BY OR

BEFORE POSSIBLE DISTRIBUTION STATES IN SELECT STORES Signature Farms Premium Romaine 9 oz 021130419166 Z178 or Lower Jul 14 IA, IN, IL Wholesome Pantry Organic Chopped Sesame Asian Salad Kit 10.9 oz 041190066308 Z178 or Lower Jul-12 CT, DE, MD, NJ, NY, PA Wholesome Pantry Organic Sesame Asian Salad Kit 13 oz 041190066292 Z178 or Lower Jul-11 CT, DE, MD, NJ, NY, PA

