Here's the full list of every Walmart in 22 states offering the COVID-19 vaccine

Mary Meisenzahl
Walmart Health
A Walmart Health center. Walmart

  • Certain US Walmarts will begin distributing COVID-19 vaccines.

  • Hundreds of locations across 22 states are approved for vaccination.

  • The vaccines are available at no charge to people who meet state eligibility requirements.

  • Visit the Business section of Insider for more stories.

Walmart will distribute COVID-19 vaccines as part of the Federal Retail Pharmacy Program for COVID-19 Vaccination. The federal government will send 1 million vaccines per week to pharmacies across the country beginning February 11.

Walmart has told customers to reserve an appointment through a scheduling tool on its website that also includes a reminder for the second dose.

Read more: Here's how much CVS and Walgreens stand to profit as the federal government opens up access to COVID-19 shots at retail pharmacies

Here are the Walmart and Sam's Club locations with vaccines, available according to each state's vaccine eligibility requirements.

Alaska

  • 7405 DEBARR ROAD ANCHORAGE

  • 3101 A ST ANCHORAGE

  • 537 JOHANSEN EXPY FAIRBANKS

  • 10096 KENAI SPUR HWY KENAI

  • 4230 DON KING RD KETCHIKAN

  • 2911 MILL BAY RD KODIAK

  • 1350 S SEWARD MERIDIAN PKWY WASILLA

Alabama

  • 2643 HIGHWAY 280 ALEXANDER CITY

  • 1991 M. L. KING JR ANDALUSIA

  • 5560 MCCLELLAN BLVD ANNISTON

  • 973 GILBERT FERRY RD SE ATTALLA

  • 2335 BENT CREEK RD AUBURN

  • 2047 E UNIVERSITY DR AUBURN

  • 1717 S COLLEGE ST AUBURN

  • 1810 SHUG JORDAN PARKWAY AUBURN

  • 10675 HIGHWAY 5 BRENT

  • 2578 DOUGLAS AVE BREWTON

  • 1950 W MAIN ST CENTRE

  • 969 US HIGHWAY 80 W DEMOPOLIS

  • 3440 ROSS CLARK CIR DOTHAN

  • 4310 MONTGOMERY HWY DOTHAN

  • 3300 S OATES ST DOTHAN

  • 600 BOLL WEEVIL CIR ENTERPRISE

  • 3186 HIGHWAY 171 N FAYETTE

  • 1410 FLORENCE BLVD FLORENCE

  • 3100 HOUGH RD FLORENCE

  • 2701 CLOVERDALE ROAD FLORENCE

  • 340 E MEIGHAN BLVD GADSDEN

  • 42466 HIGHWAY 195 HALEYVILLE

  • 1706 MILITARY ST S HAMILTON

  • 4226 OAKWOOD AVE NW HUNTSVILLE

  • 5651 HOLMES AVE NW HUNTSVILLE

  • 3031 MEMORIAL PKWY SW HUNTSVILLE

  • 2200 SPARKMAN DR NW HUNTSVILLE

  • 11610 MEMORIAL PKWY SW HUNTSVILLE

  • 4206 N COLLEGE AVE JACKSON

  • 1625 PELHAM RD S JACKSONVILLE

  • 1801 HIGHWAY 78 E JASPER

  • 8650 MADISON BLVD MADISON

  • 8580 HWY 72 W MADISON

  • 7140 WALL TRIANA HIGHWAY MADISON

  • 5245 RANGELINE SERVICE RD S MOBILE

  • 101 E I65 SERVICE RD S MOBILE

  • 601 E I65 SERVICE RD S MOBILE

  • 1300 NORTH UNIVERSITY MOBILE

  • 1970 S UNIVERSITY BLVD MOBILE

  • 2570 GOVERNMENT BLVD MOBILE

  • 685 SCHILLINGER RD MOBILE

  • 2500 DAWES RD MOBILE

  • 6575 AIRPORT BLVD MOBILE

  • 6350 COTTAGE HILL RD MOBILE

  • 3371 S ALABAMA AVE MONROEVILLE

  • 1600 FEDERAL DRIVE MONTGOMERY

  • 851 ANN ST MONTGOMERY

  • 1080 EASTERN BLVD MONTGOMERY

  • 6495 ATLANTA HWY MONTGOMERY

  • 3801 EASTERN BLVD MONTGOMERY

  • 10710 CHANTILLY PKWY MONTGOMERY

  • 8035 VAUGHN ROAD MONTGOMERY

  • 517 AVALON AVE MUSCLE SHOALS

  • 1660 MCFARLAND BOULEVARD NORTHPORT

  • 2900 PEPPERELL PKWY OPELIKA

  • 92 PLAZA LN OXFORD

  • 1900 OXFORD EXCHANGE BLVD OXFORD

  • 1537 S US HIGHWAY 231 OZARK

  • 3700 HWY 280/431 N. PHENIX CITY

  • 3864 US HIGHWAY 80 W PHENIX CITY

  • 4180 US HWY 431 ROANOKE

  • 13675 HIGHWAY 43 RUSSELLVILLE

  • 1095 INDUSTRIAL PKWY SARALAND

  • 1501 AL HIGHWAY 14 E SELMA

  • 7855 MOFFETT RD SEMMES

  • 41301 US HIGHWAY 280 SYLACAUGA

  • 214 HAYNES ST TALLADEGA

  • 7320 THEODORE DAWES RD THEODORE

  • 1420 HIGHWAY 231 S TROY

  • 1501 SKYLAND BLVD E TUSCALOOSA

  • 4201 HARGROVE RD E TUSCALOOSA

  • 1401 SKYLAND BLVD E TUSCALOOSA

  • 3501 20TH AVE VALLEY

  • 2575 US HIGHWAY 43 WINFIELD

Arkansas

  • 109 WP MALONE DR ARKADELPHIA

  • 219 HIGHWAY 412 ASH FLAT

  • 297 HWY 32 BY-PASS E ASHDOWN

  • 3150 HARRISON ST BATESVILLE

  • 406 S WALTON BLVD BENTONVILLE

  • 3700 E HIGHWAY 18 BLYTHEVILLE

  • 1400 EAST MAIN ST BOONEVILLE

  • 950 CALIFORNIA AVE SW CAMDEN

  • 230 MARKET ST. CLARKSVILLE

  • 1966 HIGHWAY 65 S CLINTON

  • 1155 HWY 65 NORTH CONWAY

  • 910 UNITY RD CROSSETT

  • 1172 N. STATE HWY 7 DARDANELLE

  • 926 E COLLIN RAYE DR DE QUEEN

  • 2730 N WEST AVE EL DORADO

  • 1123 HIGHWAY 79 167 BYP FORDYCE

  • 205 DEADRICK RD FORREST CITY

  • 161 N. WALMART DRIVE HARRISON

  • 2400 N HERVEY ST HOPE

  • 1368 HIGDON FERRY RD HOT SPRINGS

  • 1544 MALVERN AVE HOT SPRINGS

  • 1601 ALBERT PIKE RD HOT SPRINGS

  • 1640 AIRPORT ROAD HOT SPRINGS

  • 157 GARY HATFIELD WAY HUNTSVILLE

  • 3319 HARRISBURG ROAD JONESBORO

  • 2811 CREEK DR JONESBORO

  • 1815 E HIGHLAND DR JONESBORO

  • 1911 W PARKER RD JONESBORO

  • 2405 S CARAWAY RD JONESBORO

  • 8801 BASELINE RD LITTLE ROCK

  • 60 HIGHWAY 79 N MAGNOLIA

  • 1910 MARTIN LUTHER KING BLVD MALVERN

  • 2100 HIGHWAY 77 MARION

  • US 65 SOUTH MCGEHEE

  • 600 HIGHWAY 71 N MENA

  • 427 HIGHWAY 425 N MONTICELLO

  • 1621 NORTH BUSINESS 9 MORRILTON

  • 65 WAL MART DR MOUNTAIN HOME

  • 1710 S 4TH ST NASHVILLE

  • 1211 HIGHWAY 367 N NEWPORT

  • 2720 W KEISER AVE OSCEOLA

  • 1516 N 18TH ST OZARK

  • 2600 LINWOOD DR PARAGOULD

  • 2802 W KINGSHIGHWAY PARAGOULD

  • 1501 E WALNUT ST PARIS

  • 5501 S OLIVE ST PINE BLUFF

  • 1415 HIGHWAY 67 S POCAHONTAS

  • 2110 W WALNUT ST ROGERS

  • 4870 ELM SPRINGS ROAD SPRINGDALE

  • 1517 GENE GEORGE BLVD SPRINGDALE

  • 2004 S PLEASANT ST SPRINGDALE

  • 406 E 22ND ST STUTTGART

  • 133 ARKANSAS BLVD TEXARKANA

  • 512 INDUSTRIAL PARK DR TRUMANN

  • 1600 W MAIN ST WALNUT RIDGE

  • 602 SHELIA STREET WEST HELENA

  • 798 W SERVICE RD WEST MEMPHIS

  • 800 HIGHWAY 64 E WYNNE

Colorado

  • 3333 CLARK ST ALAMOSA

  • 7370 W 52ND AVE ARVADA

  • 5650 S CHAMBERS RD AURORA

  • 10400 E COLFAX AVENUE AURORA

  • 3301 TOWER RD AURORA

  • 3105 E US HIGHWAY 50 CANON CITY

  • 133 SAM WALTON LANE CASTLE ROCK

  • 3201 E PLATTE AVE COLORADO SPRINGS

  • 1575 SPACE CENTER DR COLORADO SPRINGS

  • 5990 DAHLIA ST COMMERCE CITY

  • 5141 CHAMBERS RD DENVER

  • 1442 S PARKER RD DENVER

  • 1155 S CAMINO DEL RIO DURANGO

  • 1250 E MAGNOLIA ST FORT COLLINS

  • 6310 S US HIGHWAY 85-87 FOUNTAIN

  • 2881 NORTH AVE GRAND JUNCTION

  • 920 47TH AVE GREELEY

  • 6 CONLEY RD LA JUNTA

  • 7700 W QUINCY AVE LITTLETON

  • 2514 MAIN ST LONGMONT

  • 11101 S PARKER RD PARKER

  • 4080 W NORTHERN AVE PUEBLO

  • 2730 S. PRAIRIE AVE. PUEBLO

  • 78 N MCCULLOCH BLVD PUEBLO WEST

  • 1510 W MAIN ST STERLING

  • 9901 GRANT ST THORNTON

  • 2921 TOUPAL DR TRINIDAD

  • 9499 SHERIDAN BLVD WESTMINSTER

Florida

  • 2725 SE HIGHWAY 70 ARCADIA

  • 2120 US HIGHWAY 92 W AUBURNDALE

  • 1041 US HIGHWAY 27 N AVON PARK

  • 13300 CORTEZ BLVD BROOKSVILLE

  • 725 NO. TYNDALL PKWY CALLAWAY

  • 2575 GULF TO BAY BLVD CLEARWATER

  • 1005 W SUGARLAND HWY CLEWISTON

  • 450 TOWNSEND RD COCOA

  • 4700 S FLAMINGO RD COOPER CITY

  • 35 MIKE STEWART CRAWFORDVILLE

  • 401 E SHERIDAN ST DANIA BEACH

  • 4301 S UNIVERSITY DR DAVIE

  • 8550 STIRLING ROAD DAVIE

  • 11012 NO. WILLIAMS ST DUNNELLON

  • 2500 W. BROWARD BOULEVARD FORT LAUDERDALE

  • 4770 COLONIAL BLVD FORT MYERS

  • 5100 OKEECHOBEE RD FORT PIERCE

  • 2900 SW 42ND ST GAINESVILLE

  • 5700 NW 23RD ST GAINESVILLE

  • 1800 NE 12TH AVE GAINESVILLE

  • 4001 SW 30TH PLACE GAINSVILLE

  • 9300 NW 77TH AVE HIALEAH

  • 301 S STATE ROAD 7 HOLLYWOOD

  • 6885 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA

  • 2461 E GULF TO LAKE HWY INVERNESS

  • 10991 SAN JOSE BLVD STE 1 JACKSONVILLE

  • 4250 PHILLIPS HWY JACKSONVILLE

  • 10251 SHOPS LN JACKSONVILLE

  • 6855 WILSON BOULEVARD JACKSONVILLE

  • 10550 OLD ST. AUGUSTINE RD JACKSONVILLE

  • 6373 YOUNGERMAN CIR JACKSONVILLE

  • 7075 COLLINS RD JACKSONVILLE

  • 6830 NORMANDY BLVD JACKSONVILLE

  • 6767 103RD ST JACKSONVILLE

  • 8808 BEACH BLVD JACKSONVILLE

  • 12100 LEM TURNER RD JACKSONVILLE

  • 9890 HUTCHINSON PARK DR JACKSONVILLE

  • 8011 MERRILL RD JACKSONVILLE

  • 13490 BEACH BLVD JACKSONVILLE

  • 13227 CITY SQUARE DR JACKSONVILLE

  • 11900 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE

  • 1650 SAN PABLO RD S JACKSONVILLE

  • 300 BUSCH DR JACKSONVILLE

  • 1471 E OSCEOLA PKWY KISSIMMEE

  • 904 CYPRESS PKWY KISSIMMEE

  • 1951 W HICKPOCHEE AVE LABELLE

  • 2767 W US HIGHWAY 90 LAKE CITY

  • 3501 S FLORIDA AVE LAKELAND

  • 3530 LAKELAND HIGHLANDS RD LAKELAND

  • 4600 US HIGHWAY 98 N LAKELAND

  • 2677 ROOSEVELT BOULEVARD LARGO

  • 1936 N. LECANTO HWY LECANTO

  • 2101 S HIGHWAY 77 LYNN HAVEN

  • 9218 S STATE ROAD 228 MACCLENNY

  • 1000 NORTH WICKHAM R MELBOURNE

  • 8500 N WICKHAM RD MELBOURNE

  • 3950 N WICKHAM RD MELBOURNE

  • 17650 NW 2ND AVE MIAMI GARDENS

  • 1580 BRANAN FIELD RD MIDDLEBURG

  • 4965 HIGHWAY 90 MILTON

  • 1800 SOUTH UNIVERSITY DRIVE MIRAMAR

  • 9885 COLLIER BLVD NAPLES

  • 2600 SW 19TH AVENUE RD OCALA

  • 3921 SW COLLEGE RD OCALA

  • 9570 SW HIGHWAY 200 OCALA

  • 2101 S PARROTT AVE OKEECHOBEE

  • NEC LANDSTAR AND ARBOR MEADOWS BLVD ORLANDO

  • 2500 S KIRKMAN RD ORLANDO

  • 2715 S ORANGE AVE ORLANDO

  • 1101 S. GOLDWYN ORLANDO

  • 902 LEE RD ORLANDO

  • 11930 NARCOOSSEE ROAD ORLANDO

  • 7818 COLONIAL WEST DRIVE ORLANDO

  • 3101 W PRINCETON ST ORLANDO

  • 11920 NARCOOSSEE RD ORLANDO

  • 201 S CHICKASAW TRL ORLANDO

  • 9047 CURRY FORD ROAD ORLANDO

  • 2271 N. SEMORAN BLVD ORLANDO

  • 7701 E COLONIAL DR ORLANDO

  • 7810 W COLONIAL DR ORLANDO

  • 11250 E COLONIAL DR ORLANDO

  • 5991 S GOLDENROD RD ORLANDO

  • 5511 DEEP LAKE RD OVIEDO

  • 1024 S STATE ROAD 19 PALATKA

  • 513 W 23RD ST PANAMA CITY

  • 10270 FRONT BEACH RD PANAMA CITY BEACH

  • 15495 PANAMA CITY BEACH PKWY PANAMA CITY BEACH

  • 12800 PINES BLVD PEMBROKE PINES

  • 8970 PENSACOLA BLVD PENSACOLA

  • 6670 MOBILE HIGHWAY PENSACOLA

  • 1525 E NINE MILE ROAD PENSACOLA

  • 9301 PINE FOREST ROAD PENSACOLA

  • 4600 MOBILE HWY STE 122 PENSACOLA

  • 8001 US HIGHWAY 19 N PINELLAS PARK

  • 6900 US HIGHWAY 19 N PINELLAS PARK

  • 7001 PARK BLVD PINELLAS PARK

  • 2300 W ATLANTIC BLVD POMPANO BEACH

  • 10855 SO. US HWY #1 PORT ST LUCIE

  • 1850 SW GATLIN BLVD PORT ST LUCIE

  • 1750 SW GATLIN BLVD PORT ST LUCIE

  • 902 SW SAINT LUCIE WEST BLVD PORT ST LUCIE

  • 1940 PAT THOMAS PKWY QUINCY

  • 3525 US HIGHWAY 27 N SEBRING

  • 3501 34TH ST S ST PETERSBURG

  • 14500 US HIGHWAY 301 S STARKE

  • 17961 S US HIGHWAY 441 SUMMERFIELD

  • 13550 W SUNRISE BLVD SUNRISE

  • 4400 W TENNESSEE ST TALLAHASSEE

  • 3221 N MONROE ST TALLAHASSEE

  • 3122 DICK WILSON BLVD TALLAHASSEE

  • 5500 THOMASVILLE RD TALLAHASSEE

  • 4021 LAGNIAPPE WAY TALLAHASSEE

  • 3535 APALACHEE PKWY TALLAHASSEE

  • 19910 BRUCE B DOWNS BLVD

  • 4085 WEDGEWOOD LN THE VILLAGES

  • 270 HEALD WAY THE VILLAGES

  • 2140 BLOOMINGDALE AVENUE VALRICO

  • 1480 US HIGHWAY 17 N WAUCHULA

  • 28500 STATE ROAD 54 WESLEY CHAPEL

Georgia

  • 2586 N SLAPPEY BLVD ALBANY

  • 108 S WESTOVER BLVD ALBANY

  • 4375 LEXINGTON RD ATHENS

  • 3130 ATLANTA HWY ATHENS

  • 3209 DEANS BRIDGE RD AUGUSTA

  • 260 BOBBY JONES EXPY AUGUSTA

  • 596 BOBBY JONES EXPY AUGUSTA

  • 3338 WRIGHTSBORO ROAD AUGUSTA

  • 500 E ALICE ST BAINBRIDGE

  • 980 W PARKER ST BAXLEY

  • 11 GLYNN PLAZA BRUNSWICK

  • 361 8TH AVE NE CAIRO

  • 165 US HIGHWAY 19 S CAMILLA

  • 1871 CHAMBLEE TUCKER RD CHAMBLEE

  • 366 HWY 26 EAST COCHRAN

  • 3515 VICTORY DRIVE COLUMBUS

  • 1042 MANCHESTER EXPY COLUMBUS

  • 4909 BUENA VISTA RD COLUMBUS

  • 7400 BLACKMON RD COLUMBUS

  • 2801 AIRPORT THRUWAY COLUMBUS

  • 6475 GATEWAY ROAD COLUMBUS

  • 5448 WHITTLESEY BLVD STE B COLUMBUS

  • 1215 E 16TH AVE CORDELE

  • 3580 MEMORIAL DR DECATUR

  • 2525 N DECATUR RD DECATUR

  • 1450 BOWENS MILL RD SE DOUGLAS

  • 2423 US HIGHWAY 80 W DUBLIN

  • 4725 ASHFORD DUNWOODY RD DUNWOODY

  • 955 ELBERT ST ELBERTON

  • 2940 ANVIL BLOCK RD ELLENWOOD

  • 120 BENJAMIN H HILL DR W FITZGERALD

  • 1572 ANDERSON HWY HARTWELL

  • 136 E JARMAN ST HAZLEHURST

  • 801-A EAST GENERAL STEWART WAY HINESVILLE

  • 751 W OGLETHORPE HWY HINESVILLE

  • 1422 W OGLETHORPE HWY STE A HINESVILLE

  • 8424 MALL PARKWAY LITHONIA

  • 5401 FAIRINGTON RD LITHONIA

  • 11465 TARA BLVD LOVEJOY

  • 4701 LOG CABIN DR MACON

  • 6020 HARRISON RD MACON

  • 5955 ZEBULON RD MACON

  • 1401 GRAY HWY MACON

  • 2592 N COLUMBIA ST MILLEDGEVILLE

  • 6065 JONESBORO RD MORROW

  • 7325 JONESBORO RD MORROW

  • 641 VETERANS PKWY S MOULTRIE

  • 15 MILL CREEK CIR POOLER

  • 160 POOLER PKWY POOLER

  • 7050 HIGHWAY 85 RIVERDALE

  • 1955 E MONTGOMERY XRD SAVANNAH

  • 1975 E MONTGOMERY SAVANNAH

  • 14030 ABERCORN ST SAVANNAH

  • 6000 OGEECHEE RD SAVANNAH

  • 349 BRAMPTON AVE STATESBORO

  • 147 NORTHSIDE DR E STATESBORO

  • 5935 MEMORIAL DR STONE MOUNTAIN

  • 414 S MAIN ST SWAINSBORO

  • 2205 HARRISON RD SE THOMSON

  • 13427 HIGHWAY 27 TRION

  • 3201 TUCKER NORCROSS RD TUCKER

  • 4375 LAWRENCEVILLE HWY TUCKER

  • 1940 MOUNTAIN INDUSTRIAL BLVD TUCKER

  • 340 NORMAN DR VALDOSTA

  • 3274 INNER PERIMETER RD VALDOSTA

  • 4196 BEMISS ROAD VALDOSTA

Idaho

  • 385 N OVERLAND AVE BURLEY

  • 5108 CLEVELAND BLVD CALDWELL

  • 4240 YELLOWSTONE AVE CHUBBUCK

  • 2680 S LINCOLN AVE JEROME

  • 2470 WEST PULLMAN ROAD 2 MOSCOW

  • 2745 AMERICAN LEGION BLVD MOUNTAIN HOME

  • 5875 E FRANKLIN RD NAMPA

  • 1450 NORTH 2ND EAST REXBURG

  • 583 COMMERCE DRIVE SMELTERVILLE

  • 252 CHENEY DR W TWIN FALLS

Indiana

  • 2321 CHARLES ST ANDERSON

  • 3205 W STATE ROAD 45 BLOOMINGTON

  • 3313 W STATE RD 45 BLOOMINGTON

  • 8191 UPLAND BND CAMBY

  • 2001 E 151ST ST CARMEL

  • 2025 MERCHANT MILE COLUMBUS

  • 2715 MERCHANT MILE COLUMBUS

  • 4200 WESTERN AVE CONNERSVILLE

  • 1835 S US HIGHWAY 231 CRAWFORDSVILLE

  • 401 N BURKHARDT RD EVANSVILLE

  • 8300 E 96TH ST FISHERS

  • 2125 N MORTON ST FRANKLIN

  • 1965 N STATE ST GREENFIELD

  • 1101 WINDHORST WAY GREENWOOD

  • 882 S. STATE ROAD 135 GREENWOOD

  • 1100 5TH AVE HAMMOND I

  • 7850 CABELA DR HAMMOND

  • 4650 S EMERSON AVE INDIANAPOLIS

  • 4837 KENTUCKY AVENUE INDIANAPOLIS

  • 5805 ROCKVILLE RD INDIANAPOLIS

  • 5835 W. 10TH ST INDIANAPOLIS

  • 3805 S KEYSTONE AVE INDIANAPOLIS

  • 7245 US 31 S INDIANAPOLIS

  • 5555 MICHIGAN ROAD INDIANAPOLIS

  • 10617 E WASHINGTON ST INDIANAPOLIS

  • 10735 PENDLETON PIKE INDIANAPOLIS

  • 7325 N KEYSTONE AVE INDIANAPOLIS

  • 7235 E 96TH ST INDIANAPOLIS

  • 4545 LAFAYETTE RD INDIANAPOLIS

  • 3221 W 86TH ST INDIANAPOLIS

  • 1920 E MARKLAND AVE KOKOMO

  • 333 BOYD BLVD LA PORTE

  • 3819 SOUTH STREET LAFAYETTE

  • 4205 COMMERCE DR LAFAYETTE

  • 2440 N LEBANON ST LEBANON

  • 567 IVY TECH DR MADISON

  • 3240 SOUTHWESTERN MARION

  • 2936 E 79TH AVE MERRILLVILLE

  • 3134 E 79TH AVE MERRILLVILLE

  • 120 INDIAN RIDGE BLVD MISHAWAKA

  • 4801 W CLARA LN MUNCIE

  • 2910 GRANT LINE RD NEW ALBANY

  • 950 W VOTAW ST PORTLAND

  • 1555 US HIGHWAY 41 SCHERERVILLE

  • 2500 PROGRESS PKWY SHELBYVILLE

  • 700 W IRELAND RD SOUTH BEND

  • 4350 S US HIGHWAY 41 TERRE HAUTE

  • 650 KIMMELL RD VINCENNES

  • 2801 NORTHWESTERN AVE WEST LAFAYETTE

  • 950 E GREENVILLE PIKE WINCHESTER

Kansas

  • 2701 N SUMMIT ST ARKANSAS CITY

  • 1920 HIGHWAY 73 ATCHISON

  • 2700 S SANTA FE AVE CHANUTE

  • 1863 CR 5300 COFFEYVILLE

  • 115 W WILLOW ST COLBY

  • 140 E COLLEGE DR CONCORDIA

  • 301 S VILLAGE RD EL DORADO

  • 2301 INDUSTRIAL RD EMPORIA

  • 2500 S MAIN ST FORT SCOTT

  • 4301 VINE ST HAYS

  • 2200 N STATE ST IOLA

  • 521 E CHESTNUT ST JUNCTION CITY

  • 1723 MCFARLAND ROAD JUNCTION CITY

  • 550 CONGRESSIONAL DR LAWRENCE

  • 5000 10TH AVE LEAVENWORTH

  • 13600 S ALDEN ST OLATHE

  • 3201 NO 16TH ST PARSONS

  • 2710 N BROADWAY ST PITTSBURG

  • 1301 SW 37TH ST TOPEKA

  • 2202 PIKE RD WINFIELD

Louisiana

  • 2050 N MALL DR ALEXANDRIA

  • 3805 NORTH BLVD ALEXANDRIA

  • 6225 COLISEUM BLVD ALEXANDRIA

  • 1200 W OAK ST AMITE

  • 14507 PLANK RD BAKER

  • 9350 CORTANA PL BATON ROUGE

  • 3132 COLLEGE DR BATON ROUGE

  • 2171 ONEAL LN BATON ROUGE

  • 10606 N MALL DR BATON ROUGE

  • 9830 OLD HAMMOND HWY BATON ROUGE

  • 14241 COURSEY BLVD BATON ROUGE

  • 10444 N MALL DR BATON ROUGE

  • 5255 HIGHLAND RD BATON ROUGE

  • 10550 BURBANK DR BATON ROUGE

  • 10200 SULLIVAN RD BATON ROUGE

  • 11825 HOOPER ROAD BATON ROUGE

  • 5700 SHED ROAD BOSSIER CITY

  • 123 SAINT NAZAIRE RD BROUSSARD

  • 1351 MARCHAND DR. DONALDSONVILLE

  • 833 STERLINGTON HWY FARMERVILLE

  • 5110 JEFFERSON HWY HARAHAN

  • 3265 MANHATTAN BLVD HARVEY

  • 6411 W PARK AVE HOUMA

  • 2174 MARTIN LUTHER KING JR BLV HOUMA

  • 3520 WILLIAMS BLVD KENNER

  • 300 W ESPLANADE AVE KENNER

  • 2428 W PINHOOK RD LAFAYETTE

  • 3222 AMBASSADOR CAFFERY PKWY LAFAYETTE

  • 3415 GERSTNER MEMORIAL BLVD LAKE CHARLES

  • 2025 SAMS WAY LAKE CHARLES

  • 2011 RYAN ST LAKE CHARLES

  • 260 SAM HOUSTON JONES PARKWAY LAKE CHARLES

  • 7292 HWY #509 MANSFIELD

  • 8912 VETERANS MEMORIAL BLVD METAIRIE

  • 3900 AIRLINE DR METAIRIE

  • 4430 DESIARD STREET MONROE

  • 2701 LOUISVILLE AVE MONRO

  • 1840 MCKEEN PLACE MONROE

  • 973 HIGHWAY 90 E MORGAN CITY

  • 1901 TCHOUPITOULAS ST NEW ORLEANS

  • 4001 BEHRMAN PL NEW ORLEANS

  • 2310 S UNION STREET OPELOUSAS

  • 59690 BELLEVIEW DR PLAQUEMINE

  • 1806 JULIA ST RAYVILLE

  • 1201 N SERVICE RD E RUSTON

  • 321 W CALIFORNIA RUSTON

  • 1645 E BERT KOUNS INDUSTRIAL LOOP SHREVEPORT

  • 412 BERT KOUNS INDUSTRIAL LOOP SHREVEPORT

  • 1125 SHREVEPORT BARKSDALE HWY SHREVEPORT

  • 9550 MANSFIELD RD SHREVEPORT

  • 7400 YOUREE DR SHREVEPORT

  • 167 NORTHSHORE BLVD SLIDELL

  • 1920 S ARKANSAS ST SPRINGHILL

  • 525 N CITIES SERVICE HWY SULPHUR

  • 224 W MAIN ST THIBODAUX

  • 1025 GLENWOOD DR WEST MONROE

  • 5251 CYPRESS STREET WEST MONROE

  • 5801 MAIN ST ZACHARY

Maine

  • 100 MOUNT AUBURN AVE AUBURN

  • 201 CIVIC CENTER DR AUGUSTA

  • 47 HASKELL RD BANGOR

  • 900 STILLWATER AVE BANGOR

  • 50 BOULDER WAY BIDDEFORD

  • 24 WALTON DR BREWER

  • 15 TIBBETTS DR BRUNSWICK

  • 379 SOUTH ST CALAIS

  • 17 MYRICK ST ELLSWORTH

  • 206 US RT 1 FALMOUTH

  • 615 WILTON RD FARMINGTON

  • 17 LUDLOW RD HOULTON

  • 250 W BROADWAY LINCOLN

  • 258 RIVER RD MEXICO

  • 1240 MAIN ST OXFORD

  • 1573 MAIN ST PALMYRA

  • 781 MAIN ST PRESQUE ISLE

  • 1930 MAIN ST SANFORD

  • 500 GALLERY BLVD SCARBOROUGH

  • 440 PAYNE RD SCARBOROUGH

  • 60 FAIRGROUNDS MKT PL SKOWHEGAN

  • 55 THOMASTON COMMONS WAY THOMASTON

  • 80 WATERVILLE COMMONS DR WATERVILLE

  • 30 LANDING RD WINDHAM

Minnesota

  • 1550 BLAKE AVE ALBERT LEA

  • 4611 STATE HIGHWAY 29 S ALEXANDRIA

  • 1000 18TH AVE NW AUSTIN

  • 7295 GLORY RD BAXTER

  • 2025 PAUL BUNYAN DR NW BEMIDJI

  • 11505 ULYSSES ST NE BLAINE

  • 700 AMERICAN BLVD E BLOOMINGTON

  • 1315 HIGHWAY 25 N BUFFALO

  • 1308 HIGHWAY 33 S CLOQUET

  • 9300 EAST POINT DOUGLAS RD S COTTAGE GROVE

  • 415 34TH ST N DILWORTH

  • 1360 TOWN CENTRE DR EAGAN

  • 18185 ZANE ST NW ELK RIVER

  • 3300 STATE HIGHWAY 210 W FERGUS FALLS

  • 200 12TH ST SW FOREST LAKE

  • 100 SE 29TH ST GRAND RAPIDS

  • 4740 MALL DR HERMANTOWN

  • 4743 MAPLE GROVE RD HERMANTOWN

  • 12080 HIGHWAY 169 W HIBBING

  • 20710 KEOKUK AVE LAKEVILLE

  • 1881 E MADISON AVE MANKATO

  • 9451 DUNKIRK LN N MAPLE GROVE

  • 8580 ROCK RIDGE DR MOUNTAIN IRON

  • 5815 NORELL AVE N OAK PARK HEIGHTS

  • 1130 W FRONTAGE RD OWATONNA

  • 950 11TH ST SW PINE CITY

  • 3400 55TH ST NW ROCHESTER

  • 960 TWIN LAKES PARKWAY ROSEVILLE

  • 1644 ROBERT ST S SAINT PAUL

  • 21 COUNTY ROAD 120 SARTELL

  • 8101 OLD CARRIAGE CT SHAKOPEE

  • 8201 OLD CARRIAGE CT SHAKOPEE

  • 3601 2ND ST SOUTH ST CLOUD

  • 850 EAST COUNTY RD E VADNAIS HEIGHTS

  • 100 JUNIPER AVE WADENA

  • 2103 STATE ST N WASECA

  • 1850 BUERKLE RD WHITE BEAR LAKE

  • 955 FRONTENAC DR WINONA

  • 10240 HUDSON RD WOODBURY

  • 9925 HUDSON ROAD WOODBURY

Missouri

  • 3020 S ELLIOTT AVE AURORA

  • 1309 NW 12TH AVE AVA

  • 810 S 37TH ST BETHANY

  • 2150 MAIN ST BOONVILLE

  • 18401 STATE HWY 13 BRANSON WEST

  • 937 PARK CIRCLE DR BROOKFIELD

  • 1250 W DALLAS ST BUFFALO

  • 400 S FRAN BUTLER

  • 3439 WILLIAM ST CAPE GIRARDEAU

  • 232 SHIRLEY DR CAPE GIRARDEAU

  • 2021 INDEPENDENCE STREET CAPE GIRARDEAU

  • 2705 GRAND AVE CARTHAGE

  • 1401 OLD EXETER ROAD CASSVILLE

  • 1000 GRAVES ST CHILLICOTHE

  • 1712 E OHIO ST CLINTON

  • 3001 W BROADWAY COLUMBIA

  • 415 CONLEY RD COLUMBIA

  • 101 CONLEY RD COLUMBIA

  • 1201 GRINDSTONE PKWY COLUMBIA

  • 100 OZARK DR CUBA

  • 407 NO. STATE ST DESLOGE

  • 1802 S BUSINESS 54 ELDON

  • 707 WALTON DR FARMINGTON

  • 1025 WALTON DR FREDERICKTOWN

  • 3650 STARDUST DR HANNIBAL

  • 1433 S SAM HOUSTON BLVD HOUSTON

  • 4000 S BOLGER RD INDEPENDENCE

  • 3411 S. NOLAND ROAD INDEPENDENCE

  • 4100 S BOLGER RD INDEPENDENCE

  • 3051 E JACKSON BLVD JACKSON

  • 724 STADIUM WEST BLV JEFFERSON CITY

  • 1501 S RANGE LINE RD JOPLIN

  • 1600 EAST 7TH ST JOPLIN

  • 2623 W 7TH ST JOPLIN

  • 2426 S MAIDEN LN JOPLIN

  • 11601 E US HIGHWAY 40 KANSAS CITY

  • 8301 N CHURCH RD KANSAS CITY

  • 1500 1ST ST KENNETT

  • 2206 N BALTIMORE ST KIRKSVILLE

  • 29 SW 1ST LN LAMAR

  • 1800 S JEFFERSON AVE LEBANON

  • 705 E BRIGGS DR MACON

  • 1007 N DOUGLASS ST MALDEN

  • 855 CHEROKEE DR MARSHALL

  • 1605 S MAIN ST MARYVILLE

  • 4820 S CLARK ST MEXICO

  • 1301 E HIGHWAY 24 MOBERLY

  • 885 E US HIGHWAY 60 MONETT

  • 500 WEST MOUNT VERNON BLVD MOUNT VERNON

  • 101 W US HIGHWAY 60 MOUNTAIN VIEW

  • 3001 OAK GROVE ROAD POPLAR BLUFF

  • 333 S WESTWOOD BLVD POPLAR BLUFF

  • #1 MEMORIAL DRIVE POTOSI

  • 1150 US HIGHWAY 60 E REPUBLIC

  • 500 S BISHOP AVE ROLLA

  • 4201 N BELT HWY SAINT JOSEPH

  • 3022 S BELT HWY SAINT JOSEPH

  • 5201 N BELT HWY STE A SAINT JOSEPH

  • 10741 WEST FLORISSANT AVE SAINT LOUIS

  • 1101 W HIGHWAY 32 SALEM

  • 3201 W BROADWAY BLVD SEDALIA

  • 7437 WATSON ROAD SHREWSBURY

  • 1303 S MAIN ST SIKESTON

  • 3315 S CAMPBELL AVE SPRINGFIELD

  • 2021 E INDEPENDENCE ST SPRINGFIELD

  • 545 EL CAMINO ALTO DR SPRINGFIELD

  • 3720 EAST SUNSHINE STREET SPRINGFIELD

  • 745 W EL CAMINO ALTO ST SPRINGFIELD

  • 3660 E SUNSHINE ST SPRINGFIELD

  • 1923 E KEARNEY ST SPRINGFIELD

  • 3150 W REPUBLIC RD SPRINGFIELD

  • 1320 S GLENSTONE AVE SPRINGFIELD

  • 2825 N KANSAS EXPY SPRINGFIELD

  • 3520 W SUNSHINE ST SPRINGFIELD

  • 3536 W MOUNT VERNON ST SPRINGFIELD

  • 333 E WALNUT ST THAYER

  • 1003 W NEWTON ST VERSAILLES

  • 301 E COOPER ST WARRENSBURG

  • 103 W POLK ST WARSAW

  • 1212 S MADISON ST WEBB CITY

  • 1310 PREACHER ROE BLVD WEST PLAINS

Mississippi

  • 2681 CT SWITZER SR DR BILOXI

  • 960 BROOKWAY BLVD BROOKHAVEN

  • 244 FEATHER LANE CANTON

  • 1000 S STATE ST CLARKSDALE

  • 710 N DAVIS AVE CLEVELAND

  • 1913 HIGHWAY 45 N COLUMBUS

  • 2301 S HARPER RD CORINTH

  • 1831 HIGHWAY 1 S GREENVILLE

  • 2202 HIGHWAY 82 W GREENWOOD

  • 1655 SUNSET DR GRENADA

  • 9350 HIGHWAY 49 GULFPORT

  • 5901 U S HIGHWAY 49 HATTIESBURG

  • 6072 U S HIGHWAY 98 HATTIESBURG

  • 527 LAKE ST HAZLEHURST

  • 4150 GOODMAN ROAD WEST HORN LAKE

  • 660 E MADISON ST HOUSTON

  • 633 HIGHWAY 82 W INDIANOLA

  • 2711 GREENWAY DR JACKSON

  • 220 VETERANS MEMORIAL DR KOSCIUSKO

  • 1621 HIGHWAY 15 N LAUREL

  • 127 GRANDVIEW BLVD MADISON

  • 1608 VETERANS BLVD MCCOMB

  • 1733 2ND ST S MERIDIAN

  • 314 SGT. S. PRENTISS NATCHEZ

  • 202 PARK PLAZA DR NEW ALBANY

  • 7950 CRAFT GOODMAN FRONTAGE RD OLIVE BRANCH

  • 4253 DENNY AVE PASCAGOULA

  • 36 BYRD BLVD PETAL

  • 6811 SOUTHCREST PKWY SOUTHAVEN

  • 3929 N GLOSTER ST TUPELO

  • 2129 GRAND AVENUE YAZOO CITY

Nebraska

  • 1882 HOLLY ST BLAIR

  • 510 LINDEN ST CHADRON

  • 818 E 23RD ST COLUMBUS

  • 1800 E 29TH ST CRETE

  • 2831 HIGHWAY 15 FAIRBURY

  • 3010 E 23RD ST FREMONT

  • 3803 OSBORNE DR W HASTINGS

  • 5411 2ND AVE KEARNEY

  • 200 FRONTIER ST LEXINGTON

  • 1902 W B ST MCCOOK

  • 2101 S 11TH ST NEBRASKA CITY

  • 2400 W PASEWALK AVE NORFOLK

  • 1401 S DEWEY ST NORTH PLATTE

  • 201 PONY EXPRESS LANE OGALLALA

  • 3322 AVENUE I SCOTTSBLUFF

  • 1601 CORNHUSKER DR SOUTH SIOUX CITY

  • 101 E DAVID DR YORK

Nevada

  • 3200 MARKET ST CARSON CITY

  • 3770 US HIGHWAY 395 S CARSON CITY

  • 2944 MOUNTAIN CITY HWY ELKO

  • 2333 RENO HWY FALLON

  • 1550 NEWLANDS DR E FERNLEY

  • 540 MARKS ST HENDERSON

  • 300 E LAKE MEAD PKWY HENDERSON

  • 1401 AMERICAN PACIFIC DR HENDERSON

  • 201 N NELLIS BLVD LAS VEGAS

  • 8060 W TROPICAL PKWY LAS VEGAS

  • 5198 BOULDER HWY LAS VEGAS

  • 6310 W CHARLESTON BLVD LAS VEGAS

  • 7200 ARROYO CROSSING PKWY LAS VEGAS

  • 3075 E TROPICANA AVE LAS VEGAS

  • 7100 ARROYO CROSSING PKWY LAS VEGAS

  • 6151 W LAKE MEAD BLVD LAS VEGAS

  • 8080 W TROPICAL PKWY LAS VEGAS

  • 1910 E SERENE AVE LAS VEGAS

  • 7175 SPRING MOUNTAIN RD LAS VEGAS

  • 5101 S PECOS RD LAS VEGAS

  • 3041 N RAINBOW BLVD LAS VEGAS

  • 7445 S EASTERN AVE LAS VEGAS

  • 10440 W CHEYENNE AVE LAS VEGAS

  • 6005 S EASTERN AVE LAS VEGAS

  • 6973 BLUE DIAMOND RD LAS VEGAS

  • 6464 N DECATUR BLVD LAS VEGAS

  • 5200 S FORT APACHE RD LAS VEGAS

  • 5850 W CRAIG RD LAS VEGAS

  • 490 E SILVERADO RANCH BLVD LAS VEGAS

  • 6570 E LAKE MEAD BLVD LAS VEGAS

  • 1120 W PIONEER BLVD MESQUITE

  • 2650 E CRAIG RD NORTH LAS VEGAS

  • 1807 W CRAIG RD NORTH LAS VEGAS

  • 5940 LOSEE RD NORTH LAS VEGAS

  • 5545 SIMMONS ST NORTH LAS VEGAS

  • 300 S HIGHWAY 160 PAHRUMP

  • 2425 E 2ND ST RENO

  • 4855 KIETZKE LN RENO

  • 155 DAMONTE RANCH PKWY RENO

  • 4835 KIETZKE LN RENO

  • 3010 POTATO RD WINNEMUCCA

Oklahoma

  • 1419 N COUNTRY CLUB RD ADA

  • 2500 N MAIN ST ALTUS

  • 1201 W PETREE RD ANADARKO

  • 1983 S MISSISSIPPI AVE ATOKA

  • 1219 W DOOLIN AVE BLACKWELL

  • 131 PAUL CARR DR CHECOTAH

  • 1845 N HIGHWAY 81 DUNCAN

  • 3712 W MAIN ST DURANT

  • 1117 WEST I-35 FRONTAGE ROAD EDMOND

  • 210 REGIONAL DR ELK CITY

  • 5505 W OWEN K GARRIOTT RD ENID

  • 2600 N HIGHWAY 64 GUYMON

  • 605 E MAIN ST HENRYETTA

  • 923 W 11TH ST HOBART

  • 500 EAST HIGHWAY 270 HOLDENVILLE

  • 1911 E JACKSON ST HUGO

  • 1002 NW SHERIDAN RD LAWTON

  • 3745 SW LEE BLVD LAWTON

  • 802 NW SHERIDAN RD LAWTON

  • 6301 NW QUANNAH PARKER TRL LAWTON

  • 401 LINWOOD PLZ LINDSAY

  • 2415 N MAIN ST MIAMI

  • 501 SW 19TH ST MOORE

  • 1000 W SHAWNEE ST MUSKOGEE

  • 333 N INTERSTATE DR NORMAN

  • 6100 W RENO AVE OKLAHOMA CITY

  • 100 EAST I-240 SERVICE RD OKLAHOMA CITY

  • 1801 BELLE ISLE BLVD OKLAHOMA CITY

  • 4101 N. MAY AVENUE OKLAHOMA CITY

  • 9011 NE 23RD ST OKLAHOMA CITY

  • 1800 S WOOD DR OKMULGEE

  • 12905 E 96TH ST N OWASSO

  • 2008 W GRANT AVE PAULS VALLEY

  • 1101 E PROSPECT AVE PONCA CITY

  • 1312 E MAIN ST STIGLER

  • 111 N PERKINS RD STILLWATER

  • RR 6 BOX 1895 STILWELL

  • 2020 S MUSKOGEE AVE TAHLEQUAH

  • 6625 S MEMORIAL DR TULSA

  • 4420 S SHERIDAN RD TULSA

  • 2019 E 81ST ST TULSA

  • 268 S 7TH ST VINITA

  • 1349 E EAGLE RD WEATHERFORD

South Dakota

  • 2233 6TH ST. BROOKINGS

  • 2791 DAKOTA AVE S HURON

  • 1101 E SPRUCE ST MITCHELL

  • 1207 PRINCETON AVE VERMILLION

Tennessee

  • 589 W MAIN ST ALGOOD

  • 1815 DECATUR PIKE ATHENS

  • 8480 HWY 64 BARTLETT

  • 220 CENTURY BLVD BRISTOL

  • 2200 HIGHWAY 641 N CAMDEN

  • 125 MYERS ST CARTHAGE

  • 2020 GUNBARREL RD STE 250 CHATTANOOGA

  • 4110 SHALLOWFORD RD CHATTANOOGA

  • 8101 EAST BRAINERD RD CHATTANOOGA

  • 490 GREENWAY VIEW DR CHATTANOOGA

  • 6101 LEE HWY CHATTANOOGA

  • 3901 HIXSON PIKE SUITE 181 CHATTANOOGA

  • 501 SIGNAL MOUNTAIN RD CHATTANOOGA

  • 3550 CUMMINGS HWY CHATTANOOGA

  • 3050 WILMA RUDOLPH BLVD CLARKSVILLE

  • 408 TINY TOWN ROAD CLARKSVILLE

  • 3315 LG HWY CLARKSVILLE

  • 2551 WHITFIELD ROAD CLARKSVILLE

  • 216 DOVER ROAD CLARKSVILLE

  • 1680 FORT CAMPBELL BLVD CLARKSVILLE

  • 2315 MADISON ST CLARKSVILLE

  • 4495 KEITH ST NW CLEVELAND

  • 2300 TREASURY DR SE CLEVELAND

  • 2200 BROOKMEADE DR COLUMBIA

  • 1177 SAMS STREET COOKEVILLE

  • 768 S JEFFERSON AVE COOKEVILLE

  • 201 LANNY BRIDGES AVE COVINGTON

  • 16773 RANKIN AVE DUNLAP

  • 4150 RINGGOLD ROAD EAST RIDGE

  • 1001 OVER MOUNTAIN DR ELIZABETHTON

  • 7100 HOPGOOD RD FAIRVIEW

  • 1224 HUNTSVILLE HWY FAYETTEVILLE

  • 3600 MALLORY LN FRANKLIN

  • 3070 MALLORY LN FRANKLIN

  • 1112 NASHVILLE PIKE GALLATIN

  • 4424 LEBANON PIKE HERMITAGE

  • 5764 HIGHWAY 153 HIXSON

  • 7636 MIDDLE VALLEY RD HIXSON

  • 612 E MAIN ST HOHENWALD

  • 2716 N CENTRAL AVE HUMBOLDT

  • 180 VETERANS DR N HUNTINGDON

  • 2824 APPALACHIAN HWY JACKSBORO

  • 2196 EMPORIUM DR JACKSON

  • 2171 S HIGHLAND AVE JACKSON

  • 539 E CENTRAL AVE JAMESTOWN

  • 3060 FRANKLIN TERRACE DR JOHNSON CITY

  • 3111 BROWNS MILL RD JOHNSON CITY

  • 2915 W MARKET ST JOHNSON CITY

  • 3200 FT HENRY DRIVE KINGSPORT

  • 750 LYNN GARDEN DR KINGSPORT

  • 2500 W STONE DR KINGSPORT

  • 6777 CLINTON HWY KNOXVILLE

  • 8445 WALBROOK DR KNOXVILLE

  • 3051 KINZEL WAY KNOXVILLE

  • 10900 PARKSIDE DR KNOXVILLE

  • 3120 MCKAMEY ROAD KNOXVILLE

  • 2920 KNOXVILLE CENTER DR KNOXVILLE

  • 8435 WALBROOK DR KNOXVILLE

  • 419 HIGHWAY 52 BYP W LAFAYETTE

  • 2130 N LOCUST AVE LAWRENCEBURG

  • 615 S CUMBERLAND ST LEBANON

  • 1334 NO. ELLINGTON P LEWISBURG

  • 547 W CHURCH ST LEXINGTON

  • 109 GALLATIN PIKE N MADISON

  • 4525 HIGHWAY 411 MADISONVILLE

  • 2518 HILLSBORO BLVD MANCHESTER

  • 134 COURTRIGHT RD MARTIN

  • 7475 WINCHESTER RD MEMPHIS

  • 2150 COVINGTON PIKE MEMPHIS

  • 15427 S FIRST ST MILAN

  • 475 CROCKETT TRACE DR MORRISTOWN

  • 1997 BUFFALO TRAIL MORRISTOWN

  • 300 PLEASANT GROVE RD STE 600 MOUNT JULIET

  • 140 JOE B JACKSON PARKWAY MURFREESBORO

  • 5824 NOLENSVILLE PIKE NASHVILLE

  • 3458 DICKERSON PIKE NASHVILLE

  • 2421 POWELL AVE NASHVILLE

  • 4040 NOLENSVILLE PIKE NASHVILLE

  • 5531 EDMONDSON PIKE NASHVILLE

  • 1300 ANTIOCH PIKE NASHVILLE

  • 432 S BROAD ST NEW TAZEWELL

  • 1075 COSBY HWY NEWPORT

  • 19740 ALBERTA ST ONEIDA

  • 5588 LITTLE DEBBIE PKWY OOLTEWAH

  • 1210 MINERAL WELLS AVE PARIS

  • 1655 W COLLEGE ST PULASKI

  • 1102 NO. GATEWAY AVE ROCKWOOD

  • 4331 HIGHWAY 66 S ROGERSVILLE

  • 175 JI BELL LN SAVANNAH

  • 1017 MULBERRY AVE SELMER

  • 1185 DOLLY PARTON PKWY SEVIERVILLE

  • 1414 PARKWAY SEVIERVILLE

  • 1880 N MAIN ST SHELBYVILLE

  • 515 W BROAD ST SMITHVILLE

  • 570 ENON SPRINGS RD E SMYRNA

  • 9334 DAYTON PIKE SODDY DAISY

  • 202 SAM WALTON DR SPARTA

  • 4959 MAIN ST SPRING HILL

  • 3360 TOM AUSTIN HWY SPRINGFIELD

  • 935 STATE HWY 11 SOUTH SWEETWATER

  • 2111 N JACKSON ST TULLAHOMA

  • 1601 W REELFOOT AVE UNION CITY

Texas

  • 5730 W AMARILLO BLVD AMARILLO

  • 1405 E TYLER ST ATHENS

  • 201 LOOP 59 ATLANTA

  • 4600 7TH ST BAY CITY

  • 4900 GARTH RD BAYTOWN

  • 1615 INTERSTATE 10 S BEAUMONT

  • 4145 DOWLEN RD BEAUMONT

  • 502 E FM 351 BEEVILLE

  • 1501 ROOSEVELT BORGER

  • 2207 S BRIDGE ST BRADY

  • 2205 E. RUBEN TORRES SR. BLVD BROWNSVILLE

  • 401 W COMMERCE ST BROWNWOOD

  • 2200 BRIARCREST DR BRYAN

  • 643 N HARVEY MITCHELL PARKWAY BRYAN

  • 2214 N 1ST ST CARRIZO SPRINGS

  • 2801 AVENUE F NW CHILDRESS

  • 1815 BROTHERS BLVD COLLEGE STATION

  • 1405 EARL RUDDER FWY S COLLEGE STATION

  • 2720 E HIGHWAY 190 COPPERAS COVE

  • 3801 W STATE HIGHWAY 31 CORSICANA

  • 1225 E LOOP 304 CROCKETT

  • 14215 FM 2100 RD CROSBY

  • 1202 E BROADWAY ST CUERO

  • 26270 NORTHWEST FWY CYPRESS

  • 11425 BARKER CYPRESS ROAD

  • 9410 WEBB CHAPEL RD DALLAS

  • 200 SHORT BLVD DALLAS

  • 1410 E MAIN ST EASTLAND

  • 7101 GATEWAY BLVD W EL PASO

  • 3851 AIRPORT FWY FORT WORTH

  • 150 W EL DORADO BLVD FRIENDSWOOD

  • 155 W EL DORADO BLVD FRIENDSWOOD

  • 2805 S STATE HIGHWAY 36 GATESVILLE

  • 1200 W MAIN ST GUN BARREL CITY

  • 111 YALE ST HOUSTON

  • 5655 E SAM HOUSTON PKWY N HOUSTON

  • 13600 EAST FWY HOUSTON

  • 13750 EAST FWY HOUSTON

  • 4412 NORTH FWY HOUSTON

  • 2391 S WAYSIDE DR HOUSTON

  • 10411 N FREEWAY 45 HOUSTON

  • 13484 NORTHWEST FWY HOUSTON

  • 10750 WESTVIEW DR HOUSTON

  • 10488 KATY FWY HOUSTON

  • 1118 SILBER RD HOUSTON

  • 2727 DUNVALE RD HOUSTON

  • 12205 WEST RD HOUSTON

  • 12353 FM 1960 RD W HOUSTON

  • 3450 FM 1960 RD W HOUSTON

  • 11242 S GESSNER DR HOUSTON

  • 11755 BEECHNUT ST HOUSTON

  • 9598 ROWLETT RD HOUSTON

  • 2700 S KIRKWOOD RD HOUSTON

  • 5405 SOUTH RICE AVENUE HOUSTON

  • 5310 S RICE AVE HOUSTON

  • 3506 HIGHWAY 6 S HOUSTON

  • 4810 HIGHWAY 6 N HOUSTON

  • 13003 TOMBALL PKWY HOUSTON

  • 11101 FUQUA ST HOUSTON

  • 15955 FM 529 RD HOUSTON

  • 9700 HILLCROFT ST HOUSTON

  • 9555 S POST OAK RD HOUSTON

  • 9460 W SAM HOUSTON PKWY S HOUSTON

  • 22402 BELLAIRE BLVD HOUSTON (CINCO)

  • 325 E RICHEY RD HOUSTON N

  • 7950 FM 1960 W HOUSTON WILLOWBROOK

  • 9451 FM 1960 BYPASS HUMBLE

  • 9665 FM 1960 BYPASS HUMBLE

  • 6626 FM 1960 RD E HUMBLE

  • 9235 N SAM HOUSTON PKWY E HUMBLE

  • 1311 S JACKSON ST JACKSONVILLE

  • 22850 MORTON RACH RD KATY

  • 6060 N FRY RD KATY

  • 1313 N FRY RD KATY

  • 20424 KATY FWY KATY

  • 20903 HIGHLAND KNOLLS DRIVE KATY

  • 25108 MARKET PLACE DR KATY

  • 201 Golden Triangle Blvd KELLER

  • 1201 STONE ST KILGORE

  • 1133 E GEN'L CAVAZOS KINGSVILLE

  • 2165 NORTHPARK DR KINGWOOD

  • 9025 SPENCER HWY LA PORTE

  • 1904 S COLORADO ST LOCKHART

  • 4006 ESTES PKWY LONGVIEW

  • 3812 GILMER RD LONGVIEW

  • 2440 GILMER RD LONGVIEW

  • 515 E LOOP 281 LONGVIEW

  • 3310 N 4TH ST LONGVIEW

  • 407 N BRENTWOOD LUFKIN

  • 2500 DANIEL MCCALL DR LUFKIN

  • 600 S STATE HIGHWAY 6 MARLIN

  • 1701 E END BLVD N MARSHALL

  • 1406 E MILAM ST MEXIA

  • 9929 HWY 6 MISSOURI CITY

  • 5501 HIGHWAY 6 MISSOURI CITY

  • 1712 E WASHINGTON AVE NAVASOTA

  • 800 JAMES BOWIE DR NEW BOSTON

  • 2223 S LOOP 256 PALESTINE

  • 2801 NO. CHARLES ST. PAMPA

  • 3855 LAMAR AVE PARIS

  • 5200 FAIRMONT PKWY PASADENA

  • 1107 SHAVER ST PASADENA

  • 819 N OAK ST PEARSALL

  • 1501 N INTERSTATE 27 PLAINVIEW

  • 8585 MEMORIAL BLVD PORT ARTHUR

  • 4999 N TWIN CITY HWY PORT ARTHUR

  • 400 TINEY BROWNING BLVD PORT LAVACA

  • 26824 F.M. 1093 RICHMOND

  • 5660 W GRAND PKWY S RICHMOND

  • 5330 FM1640 RICHMOND

  • 709 W US HIGHWAY 79 ROCKDALE

  • 2401 HIGHWAY 35 N ROCKPORT

  • 5555 DE ZAVALA RD SAN ANTONIO

  • 155 LOUETTA XING SPRING

  • 24809 ALDINE WESTFIELD ROAD SPRING

  • 11210 W AIRPORT BLVD STAFFORD

  • 12300 S W FWY STAFFORD MEADOWS

  • 2614 N SWENSON STREET STAMFORD

  • 2765 W WASHINGTON ST STEPHENVILLE

  • 13322 WEST AIRPORT BLVD SUGAR LAND

  • 345 HIGHWAY 6 SUGAR LAND

  • 351 HIGHWAY # 6 SUGAR LAND

  • 1750 S BROADWAY ST SULPHUR SPRINGS

  • 4000 NEW BOSTON RD TEXARKANA

  • 3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA

  • 3610 SAINT MICHAEL DR TEXARKANA

  • 3302 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA

  • 25800 KUYKENDAHL RD TOMBALL

  • 27650 STATE HIGHWAY 249 TOMBALL

  • 22605 STATE HIGHWAY 249

  • 200 WAKE VILLAGE ROAD WAKE VILLAGE

  • 2700 CENTRAL FWY WICHITA FALLS

Utah

  • 949 W GRASSLAND DR AMERICAN FORK

  • 1330 S PROVIDENCE CENTER DR CEDAR CITY

  • 777 N MAIN ST EPHRAIM

  • 1150 S 100 W LOGAN

  • 145 W CACHE VALLEY BLVD LOGAN

  • 1550 N MAIN ST NORTH LOGAN

  • 1355 SANDHILL RD OREM

  • 1200 S COMMERCE WAY PERRY

  • 255 S HIGHWAY 55 PRICE

  • 10 E 1300 S RICHFIELD

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Latest Stories

  • Man dies by suicide outside U.S. representative's Texas home

    Police said there is no reason to believe there is a further threat to Van Duyne, a Republican. The FBI is assisting in the investigation.

  • CNN reporter: Fox News cut away from impeachment coverage to keep 'its audience from seeing the truth'

    Viewers who tuned into MSNBC and CNN at 5 p.m. ET on Wednesday were able to watch as House impeachment managers presented new, harrowing footage of the Capitol rioters. Meanwhile, on Fox News, the network cut away from the proceedings to air The Five, which included a guest appearance by Judge Jeanine Pirro, who ranted that Democrats are "trying to tarnish Donald Trump so he can never run again." CNN chief congressional correspondent Manu Raju tweeted about Fox News' decision to stop airing the trial, and his colleague Abby Phillip, CNN's senior political correspondent, responded, "Fox will do anything to prevent its audience from seeing the truth." It wasn't just Pirro slamming the impeachment trial; The Five host Greg Gutfield called it "emotional political theater," while over at the conservative Newsmax network, host Chris Salcedo sneered that the proceedings were "a bipartisan betrayal of the American people," adding, "let's watch the dagger plunge even further into the backs of we the people and this country." Newsmax host begins the 5 PM hour: "We have continuing coverage of a bipartisan betrayal of the American people...Let's watch the dagger plunge even further into the backs of we the people and this country" pic.twitter.com/vij8i9Biyy — Jason Campbell (@JasonSCampbell) February 10, 2021 More stories from theweek.comTrump publicly attacked Pence during the Capitol riot knowing Pence was in trouble, GOP senator suggestsThe most important person in the impeachment trial is missing. It isn't Trump.Murkowski says after seeing 'pretty damning' evidence, she doesn't think Trump could ever be re-elected

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    A new political row has broken out over a controversial gas pipeline between Russia and Germany after Angela Merkel’s government was accused of offering to spend $1bn (£720m) on American gas if the US called off planned sanctions against the project. The Nord Stream 2 pipeline will allow Russian gas to be pumped directly to Germany, but the US has threatened to impose sanctions on any company involved with the project, arguing it will make Europe too dependent on Russia for its energy needs. Lobbying group Environmental Action Germany (DUH) this week published a leaked letter from Olaf Scholz, the German finance minister, to Steve Mnuchin, the then US treasury secretary, dated last August. In it, Mr Scholz offered to invest $1bn on new infrastructure to import American liquefied natural gas (LNG) at German ports if the US dropped the planned sanctions.

  • ‘We are dying.’ 911 call about migrants trapped in tanker has Texas police searching

    State and federal officials are searching for a white tanker.

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    Prosecutors say Kyle Rittenhouse violated conditions of his $2 million bond by failing to inform the court of his current address. Rittenhouse's attorneys say threats have forced him into hiding, and they say they offered to give prosecutors Rittenhouse's current address if it stays under seal. Prosecutors have refused, saying the public is entitled to know where Rittenhouse is and that the defense hasn't presented any evidence of an immediate threat.

  • President Biden Is Keeping Schools Closed

    Six months ago, when President Joe Biden was candidate Joe Biden, he spoke of “a crisis being felt all across the United States of America.” The crisis was school closures. Millions of children were staring at laptops rather than learning in a classroom. Biden said: “This is a national emergency. President Trump doesn’t have a real plan for opening schools safely. He’s offering nothing but failures and delusions.” Six months later, the education crisis abounds, and now-President Biden is so far just making it worse. At Tuesday’s press briefing, White House press secretary Jen Psaki said the new White House goal was “to have the majority of schools, so more than 50 percent, open by Day 100 of his presidency.” She defined that as “some teaching in classrooms, so at least one day a week, hopefully it’s more.” This isn’t just walking back a promise; it’s completely erasing one. According to school-data aggregator Burbio, we are already well past Psaki’s spring milestone today, and we were before Biden took office. Over 60 percent of school districts are already open with at least a “hybrid” model. “Hybrid” colloquially means two to three days a week of in-person learning. One day a week was not originally part of this debate. It’s a new and lower standard — one Team Biden has introduced. At first, I thought the transgression was simply they had put the issue on the backburner and were not paying attention to it, given the strange one-day-a-week utterance. But after 24 hours of blowback, Psaki was asked to clarify these remarks and she doubled down, calling the plan “bold and ambitious.” And sticking to the one-day standard, she said they hoped to exceed it. Again, this supposed bold and ambitious plan was exceeded before the inauguration. Politico Playbook said: “It is a goal so modest and lacking in ambition as to be almost meaningless.” President Biden’s ambitious rhetoric around schools was always going to have a collision course with his teachers’-union benefactors, who simply do not want schools to fully reopen any time soon. Not even after teachers got priority in vaccinations, and K–12 schools received over $68 billion in 2020 to mitigate COVID issues. I just didn’t expect that he would be breaking a core campaign promise so early in his presidency. So what’s holding Biden back from keeping his word? The White House would argue it’s funding, ventilation, and class sizes. Let’s look at each in turn. As mentioned, Congress allocated over $68 billion in 2020 for COVID mitigation in K–12 schools. So far, most of this money has not been spent. That hasn’t stopped the Biden administration from demanding another $130 billion. But let’s ignore the currently unspent billions of dollars for a moment and ask the essential question: Will more funding help? In fact, the schools that are currently open five days a week in America are parochial schools, which generally have less per-pupil funding than their public counterparts, and public schools that don’t compete with the per-pupil wealth of closed but well-funded districts such as Chicago, Fairfax County, San Francisco, and others. The issue is will, not resources. Ventilation is simply a crutch to excuse doing nothing. It was a problem identified early in 2020, again to mitigate the return to school before a coronavirus vaccine was available. The $68 billion Congress authorized provided funding specifically for ventilation. But most schools did little or nothing in the past year to improve ventilation, and it is more likely that we finally return to school before any substantive changes are made to the thousands of schools that remain shuttered. The absence of new ventilation systems has not held back the majority of schools that have opened up to some degree without disruption. Meanwhile, focusing the debate on the importance of class size is a way to disguise proposing that kids will go to school two days a week indefinitely. The idea is that a full class increases risk, so we need to cut class sizes in half. But nobody realistically believes that America is about to double its school-building capacity, at least not in the next year. Anyone whose kid has gone to class in a trailer behind a school building knows that it takes years to develop plans for new buildings, personnel, and district lines. The two-day-a-week hybrid model, with its implicitly smaller class sizes, was created to get kids back into the classroom before a vaccine was available. Inept school boards kept delaying the end of this temporary measure. Now, after it has been done for so long, it is being deceptively embraced as the post-vaccine ideal. This is simply nuts. After teachers in closed school districts are vaccinated, schools should be open full-time, five-days-a-week, just as so many of their counterparts already are doing (and as some were doing before vaccines were even available). Now that teachers are being vaccinated, for whom are we making these vast infrastructure changes anyway? It’s not for the teachers, whose risk will thankfully soon be measured in decimal points. And it’s not for children, who — public-health officials often and repeatedly remind us — are not significant spreaders or victims of this virus. In fact, the major health crises facing children today — depression, suicide, lack of confidence, academic failures, lack of socialization, poor nutrition, insufficient exercise — are being caused by the closures, not by the virus. In September 2020, Joe Biden said: “President Trump may not think this is a national emergency, but I think going back to school for millions of children and the impacts on their families and the community is a national emergency. I believe that’s what it is.” If this was a national emergency six months ago, and remains one today, where’s Joe? Some would argue that he should have more time, and that patience is required. He’s only been in office a few weeks. But we shouldn’t be surprised that many parents are simply out of patience. Others argue that advocating for school openings is anti-teacher. It’s a convenient way to shut down debate, because teachers are often underpaid and undervalued and thus not open to critique. But I love my kids’ teachers, who are doing the best they can. This is about being pro-children, not anti-teacher. In September, President Biden said: “Donald Trump and Betsy DeVos haven’t stepped up. We’re all seeing the results. Millions of students are now starting the new school year in the same way they finished the last one, at home. At home. Parents are doing their best, but more and more they’re finding themselves at wit’s end struggling to balance work and childcare and educational duties or worrying about their lost paycheck and how they’ll make ends meet while trying to keep their kids on track with remote learning.” Under Biden’s current plan, he has failed to live up to the standard he set for Trump. It’s time for Biden to purposefully engage this issue. He has enormous influence over unions and those who are advocating for kids to remain locked out of in-person instruction indefinitely. He has a serious group of public-health advisers who can persuade nervous parents and teachers of the low risks they face returning to the classroom (especially after a vaccine). As Joe Biden said six months ago on this subject: “Mr. President, where are you? Where are you? Why aren’t you working on this? Mr. President, that’s your job. That’s what you should be focused on right now. Getting our kids back to school safely.”

  • Awkward moment Bernie Sanders confronted Biden’s nominee over her nasty tweets about him

    Neera Tanden was questioned about her previous tweets for second day in a row

  • In memorial service, U.S. ambassador calls killing of Lebanese activist Slim unforgivable

    The U.S. ambassador to Lebanon paid a rare visit to a quarter of Beirut that is a Hezbollah stronghold on Thursday to attend the memorial service for political researcher and activist Lokman Slim. He was shot dead and found in his car last Thursday in south Lebanon - the first killing of a high-profile activist in years. "This was a barbaric act, unforgivable and unacceptable," Dorothy Shea said in a speech at the service, which was held at the Slim family home in Beirut's Dahiya quarter.

  • 9 Asian-Owned Businesses Have Their Windows Smashed in the Last 2 Weeks in Oregon

    Many Asian-owned businesses in Portland, Oregon were vandalized and had windows smashed. In the last week of January, 13 businesses in the Jade District of East Portland were vandalized, according to Williamette Week. At least nine of the businesses were Asian-owned, including My Brother’s Crawfish, Hanoi Kitchen, Utopia Restaurant & Lounge, Buddy’s Lounge, Fujiyama, and Toast La Tea, according to Oregon Live.

  • 3 years later, Parkland school shooting trial still in limbo

    It's been more than 1,000 days since a gunman with an AR-15 rifle burst into a Florida high school, killed 17 people and wounded 17 others. Another is the sheer magnitude of the case, with hundreds of witnesses from Feb. 14, 2018, at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. Cruz's lawyers have repeatedly said he would plead guilty in exchange for a life sentence.

  • Murkowski says after seeing 'pretty damning' evidence, she doesn't think Trump could ever be re-elected

    Previously unreleased footage of the Jan. 6 Capitol riot shown during Wednesday's impeachment proceedings left Sen. Lisa Murkowski (R-Alaska) "angry," "disturbed," and "sad," she told reporters Wednesday night. The video and audio showcased the brutality of some members of the pro-Trump mob that stormed the Capitol. In one clip, an officer was shown getting crushed in a doorway, while other videos showed officers getting shoved as they tried to keep rioters back. "I don't see how after the American public sees the whole story laid out here ... how Donald Trump could be re-elected to the presidency," Murkowski told reporters. The House impeachment managers put together a timeline detailing where the rioters were at the Capitol, Trump's messages to the mob, and pleas lawmakers made to Trump in an attempt to get his supporters to leave the complex. The managers are trying to prove that Trump incited an insurrection, and they are making "a strong case," Murkowski said. "The evidence that has been presented thus far is pretty damning." More stories from theweek.comTrump publicly attacked Pence during the Capitol riot knowing Pence was in trouble, GOP senator suggestsThe most important person in the impeachment trial is missing. It isn't Trump.Late night hosts find creative ways to show just how badly Trump's impeachment trial is going for the GOP

  • Indian state rejects Bharat Biotech vaccine approved without efficacy data

    An opposition-ruled Indian state said on Thursday it had asked the federal government to halt the supply of a homegrown COVID-19 vaccine until its efficacy could be proven in an ongoing late-stage trial. India, which has reported the world's second-highest number of COVID-19 cases after the United States, has vaccinated more than 7 million front-line workers since Jan. 16 using COVAXIN developed by Bharat Biotech as well as a vaccine licensed from AstraZeneca and Oxford University. Bharat Biotech, which created COVAXIN with the state-run Indian Council of Medical Research, has said efficacy data from the late-stage clinical trial on nearly 26,000 volunteers will be out by next month, leading to criticism from epidemiologists that it was approved too hastily for emergency use.

  • Castro recounts pleas for National Guard reinforcements during the insurrection

    Rep. Joaquin Castro recalled then-President Trump’s refusal to send additional help to Capitol Police during the Jan. 6 insurrection, two hours into the riot, despite multiple pleas to do so.

  • Asian Man Beaten and Robbed of ‘Around $15K’ at Bank in the Bay Area

    In the latest of a new surge in anti-Asian attacks, a man was assaulted and robbed while trying to deposit “large sums of money” at a bank in San Leandro, California this week. The incident, which left the victim with minor injuries, occurred at the Bank of America branch at 1925 Marina Boulevard around 1:20 p.m. on Tuesday. Witnesses tell me this older Asian man was making a deposit at the Bank of America along Marina in San Leandro & was attacked & robbed.

  • The Latest: Biden says minds may change at impeachment trial

    President Joe Biden says he believes “some minds may be changed” in former President Donald Trump’s impeachment trial after the display of searing, graphic videos of the assault on the U.S. Capitol. Biden told reporters in the Oval Office on Thursday that he didn’t watch any of the previous day’s proceedings live but later saw news coverage. The Democratic House impeachment managers used security video as part of their case, and the violent images of the riot shook senators and TV viewers alike.

  • I reported on Ethiopia's secretive war. Then came a knock at my door

    An L.A. Times freelancer was assaulted and had her laptop stolen after she reported on rape in Ethiopia's Tigray conflict.

  • Nepal bans India climbers for faking Everest summit

    The two climbers failed to produce reliable pictures and other evidence to support their summit claim.

  • Stimulus checks would be capped at $100,000 income under Democrat plan. What we know

    Here’s who would get stimulus checks under the plan by House Democrats.

  • Teens Charged Over Rape and Murder of Milwaukee Woman

    Two teenagers have been charged in connection with the rape and death of Ee Lee in Washington Park, Milwaukee in September 2020. Violent crime: Lee, 36, was found unconscious, still breathing but with severe injuries and undressed below the waist in Washington Park by "bystanders" on Sept. 16, 2020. The Milwaukee County Medical Examiner's Office confirmed Lee was sexually assaulted and identified blunt force trauma to her head as the cause of her death.