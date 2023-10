Kansas City Marathon results: Here are the top finishers (plus a link to the full list)

Looking for your name (or the name of someone you know) atop the results list from Saturday’s 2023 Garmin Kansas City Marathon?

Here are the top results for various races and categories. Note: Searchable results from Saturday’s full and half marathon, as well as the 5K and 10K, are accessible here.

MEN’S MARATHON

Top 10 overall: 1. Jason Fambrough, 27, 2:28:43; 2. Griffin Humphreys, 31, 2:30:51; 3. Jordan English, 34, 2:34:32; 4. Jacob Cofer, 23, 2:36:48; 5. Cameron Gee, 39, 2:41.13; 6. Andy Manos, 34, 2:44:07; 7. Luke Bailey, 29, 2:45:45; 8. Joseph Kim, 24, 2:47:37; 9. Luke Jenkins, 19, 2:48:07; 10. Kyle Baldwin, 31, 2:49.31.

Age-group winners

Ages 17-under: Ryder Smith, 16, 3:18:55. 18-24: Jacob Cofer, 23, 2:36:48. 25-29: Jason Fambrough, 27, 2:28:43. 30-34: Griffin Humphreys, 31, 2:30:51. 35-39: Cameron Gee, 39, 2:41.13. 40-44: Allan Bailey, 42, 2:59:41. 45-49: Zachary Breitenstein, 46, 2:57:50. 50-54: Robert Zuch, 51, 3:05:50. 55-59: Arturo Leal, 57, 3:03:11. 60-64: Scott Mahlan, 60, 3:36:28. 65-69: Bill Klapper, 66, 4:31:52. 70-74: Louis Trevisan, 73, 4:36:10. 75-79: Steven Fuller, 75, 5:46:34.

WOMEN’S MARATHON

Top 10 overall: 1. Samantha Farmer, 26, 2:48:28; 2. Holly Rozelle, 37, 3:12.50; 3. Bailey D’Antonio, 27, 3:14:55; 4. Breanna Barney, 26, 3:16:30; 5. Jennifer Coverdell, 49, 3:16:45; 6. Julee Danner, 46, 3:17:18; 7. Grace Jacobson, 23, 3:18:04; 8. Nicole Jarvis, 47, 3:20.15: 9. Elena Skarzynski, 36, 3:21:39; 10. Kelsie Schwartz, 27, 3:23:47.

Age-group winners

Ages 18-24: Grace Jacobson, 23, 3:18:04. 25-29: Samantha Farmer, 26, 2:48:28. 30-34: Stephanie Telek, 30, 3:23:53. 35-39: Holly Rozelle, 37, 3:12.50. 40-44: Angela Byers, 43, 3:27:34. 45-49: Jennifer Coverdell, 49, 3:16:45. 50-54: Julie O’Halleran, 51, 3:40:51. 55-59: Linda Cordova, 58, 3:51:22. 60-64: Rebecca Steven, 62, 4:19:12. 65-69: x. 70-74: x. 75-79: x. 80-over: x.

MEN’S HALF-MARATHON

Top 10 overall: 1. Noah Stevenson, 25, 1:09:15; 2. Nick Caprario, 34, 1:11:17; 3. Nate Pearson, 25, 1:12:45; 4. Josh Stevenson, 22, 1:13:25; 5. Jack Young, 25, 1:13:45; 6. Kallen Webster, 24, 1:15:46; 7. Colin Webber, 25, 1:17:03; 8. DJ Hilding, 41, 1:17:18; 9. Chetan Huded, 38, 1:18:52; 10. Chris Brown, 42, 1:20:14.

Age-group winners

Ages 17-under: Gabriel Baker, 17, 1:42:33. 18-24: Josh Stevenson, 22, 1:13:25. 25-29: Noah Stevenson, 25, 1:09:15. 30-34: Nick Caprario, 34, 1:11:17. 35-39: Chetan Huded, 38, 1:18:52. 40-44: DJ Hilding, 41, 1:17:18. 45-49: Aaron Brogan, 49, 1:23:35. 50-54: Bart Allen, 50, 1:33:42. 55-59: Adam Guzman, 56, 1:28:12. 60-64: Edward Chu, 61, 1:46:31. 65-69: Nathan Tiggs, 65, 1:34:13. 70-74: Alan Barkema, 72, 2:01:26. 75-79: Nate Viall, 77, 2:58:54. 80-over: Garth Smith, 81, 2:35:48.

WOMEN’S HALF-MARATHON

Top 10 overall: 1. Christina Sharp, 34, 1:25:52; 2. Amy Davidson, 34, 1:28:06; 3. Courtney Frerichs, 30, 1:28:49; 4. Spud Ring, 25, 1:31:58; 5. Ali Mohsen, 37, 1:32:41; 6. Kathryn Buckley, 43, 1:34:46; 7. Carolyn Frager, 33, 1:34:55; 8. Natalie Garr, 19, 1:35:57; 9. Shizuko Watanabe, 45, 1:36:19; 10. Kalea Chu, 22, 1:36:29.

Age-group winners

Ages 17-under: Olivia Zink, 17, 2:17:24. 18-24: Natalie Garr, 19, 1:35:57. 25-29: Spud Ring, 25, 1:31:58. 30-34: Christina Sharp, 34, 1:25:52. 35-39: Ali Mohsen, 37, 1:32:41. 40-44: Kathryn Buckley, 43, 1:34:46. 45-49: Shizuko Watanabe, 45, 1:36:19. 50-54: Michelle Swenson, 54, 1:44:54. 55-59: Lisa Schumucker, 59, 1:52:01. 60-64: Martha Braaten, 61, 1:57:17. 65-69: Pam Perica, 69, 2:04:05. 70-74: Mimi Gardner, 70, 2:35:52. 75-79: Donna Romans, 76, 2:51:19. 80-over: Sally Kennett, 81, 2:39:54.

MEN’S 10K

Top 10 overall: 1. Brandon Fricke, 28, 36:21; 2. Justin Lyons, 43, 36:36; 3. Nicholas Malone, 27, 39:20; 4. George Peterson, 31, 41:26; 5. David Swed, 27, 41:55; 6. John Grice, 40, 42:26; 7. Ty Sanders, 18, 42:26; 8. Connor Tjelmeland, 27, 42:36; 9. Conrad Bucholtz, 24, 42:36; 10. Jonathan Deneault, 25, 42:57.

Age-group winners

Ages 17-under: Andrew Coles, 14, 42:52. 18-24: Ty Sanders, 18, 42:26. 25-29: Brandon Fricke, 28, 36:21. 30-34: George Peterson, 31, 41:26. 35-39: Kyle Ferrell, 37, 46:58. 40-44: Justin Lyons, 43, 36:36. 45-49: Sam Torres, 48, 47:14. 50-54: James Gifford, 52, 49:55. 55-59: Mark Westfall, 58, 43:42. 60-64: John Quick, 62, 47:50. 65-69: Michael Moore, 65, 53:54. 70-74: Douglas Hewitt, 72, 53:12. 75-79: Ralph Mires, 76, 58:46. 80-over: Pat Daniels, 83, 1:04:35.

WOMEN’S 10K

Top 10 overall: 1. Kyra Kilwein, 32, 40:09; 2. Tracy Lynn, 33, 43:21; 3. Linda Iannuzzelli, 24, 45:12; 4. Kaylee Bashaw, 33, 45:29; 5. Graciela Monfort, 27, 46:45; 6. Christine Andersen, 44, 46:46; 7. Caroline Milton, 34, 47:38; 8. Sophie Walden, 23, 47:48; 9. Leyla Kosakowski, 35, 48:18; 10. Madison Mears, 30, 48:58.

Age-group winners

Ages 17-under: Sofia Novosel, 17, 54:52. 18-24: Linda Iannuzzelli, 24, 45:12. 25-29: Graciela Monfort, 27, 46:45. 30-34: Kyra Kilwein, 32, 40:09. 35-39: Leyla Kosakowski, 35, 48:18. 40-44: Christine Andersen, 44, 46:46. 45-49: Esther Anderson, 45, 52:26. 50-54: Maki Sueto, 50, 54:22. 55-59: Wendy Harrison, 58, 49:32. 60-64: Cindy Longest, 64, 53:27. 65-69: Linda Byron, 67, 53:42. 70-74: Janice Mires, 71, 1:15:45. 75-79: Dana Smith, 76, 1:14:48. 80-over: Sylvia Taylor, 80, 1:41:45.

MEN’S 5K

Top 10 overall: 1. William Henry, 28, 16:03; 2. Joseph Brown, 22, 16:49; 3. Carlos Guzman, 26, 17:13; 4. Sam Vangampleare, 29, 17:50; 5. Brendan Briody, 25, 17:58; 6. Jack Morrison, 13, 18:07; 7. Joe Linder, 28, 18:08; 8. Brooks Ballou, 31, 18:20; 9. Brandon Ogle, 31, 18:53; 10. David Dominuguez, 48, 18:59.

Age-group winners

Ages 17-under: Jack Morrison, 13, 18:07. 18-24: Joseph Brown, 22, 16:49. 25-29: William Henry, 28, 16:03. 30-34: Brooks Ballou, 31, 18:20. 35-39: Patrick Dent, 37, 21:23. 40-44: Tim Mason, 41, 23:35. 45-49: David Dominuguez, 48, 18:59. 50-54: Chris Corp, 54, 27:30. 55-59: Chris Smith, 57, 25:07. 60-64: Bob Luder, 62, 21:47. 65-69: Yael Abouhalkah, 68, 23:09. 70-74: Don Turner, 74, 22:18. 75-79: Jim Andra, 76, 27:18. 80-over: Roger Neir, 81, 36:58.

WOMEN’S 5K

Top 10 overall: 1. Katie Stapleton, 24, 21:08; 2. Sophie Hall, 23, 22:17; 3. Lisa Jewell, 47, 23:06; 4. Kristina Nash, 44, 23:27; 5. Audrey Bambach, 29, 23:30; 6. Sydney Tremaine, 31, 23:30; 7. Colleen Hassan, 36, 23:48; 8. Daniella Johnson, 14, 23:51; 9. Justine Bland, 33, 24:00; 10. Jamie Couch, 41, 24:24.

Age-group winners

Ages 17-under: Daniella Johnson, 14, 23:51. 18-24: Katie Stapleton, 24, 21:08. 25-29: Audrey Bambach, 29, 23:30. 30-34: Sydney Tremaine, 31, 23:30. 35-39: Colleen Hassan, 36, 23:48. 40-44: Kristina Nash, 44, 23:27. 45-49: Lisa Jewell, 47, 23:06. 50-54: Meredith Katzman, 53, 25:58. 55-59: Becky Lowery, 57, 26:52. 60-64: Carla Costley, 61, 28:56. 65-69: Lorraine Lee, 66, 31:56. 70-74: Kathy Dobbelaere, 71, 47:03. 75-79: Mary Neir, 79, 42:07.