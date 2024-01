Local Cougs recognized for academic achievement

Jan. 29—PULLMAN — Washington State University has named 101 Columbia Basin students to the President's List for fall quarter 2023, according to an announcement from the university.

To qualify for the President's list, an undergraduate student must achieve a grade point of 3.75 while enrolled in at least nine graded hours with a cumulative GPA of 2.0 or better; or a cumulative GPA of 3.50 based on at least 15 cumulative hours of graded work with a semester GPA of 3.0 or better.

These students were named to the President's List:

Almira: Kasen Dean Bodeau, Kiley Piper Elliott-Hamper

Coulee City: Reece Bradley Isaak, Abigail Marie Roberts

Ephrata: Maisie C. Becker, Carter Simon Cleveringa, Carson Jonathan Davis, Paige A. Davis, Emmie Johanna Dilling, Karlye Mae Ebberson, Deleah Jenea Garcia, Anthony John Graaff, Elise M. McGuire, Nolan Middleton, Mitzy Johanna Munoz Haro, Joseph Jacob Wohleb

Mattawa: Abel Castaneda, Arnoldo Ramos, Jasmine Rodriguez-Lara, Beatriz Tapia, Angel D. Torres

Moses Lake: Elizabeth Charlene Abramson, Liv Marie Betzing, Karli Rae Bolton, Ethan Kenrick Bowers, Ethan Bunch, Angela Lee Carley, Sarah Marie Carley, Dylan Coomes, Kenzie Elaine Cox, Angelica Fernandez, Andrew James Frey, Madison Louise Garza, Thalia M. Garza, Erika Isabel Gonzalez, Hadassah Daniellah Hinkle, Greysen Lane, Hayley Lapratt, Jose Alfonso Lopez, Ashlyn Malaya Magnuson, David Maldonado, Mikiah Martinez, Ruby Alejandra Mena Reyes, Joseph Alexander Miller, Emily Roseanne Mowry, Clarissa Sara Muhlestein, Derek A. O'Brien, Anna Nell Olson, Amari Josef Patterson, Jaelynn Ramirez, Avery R. Sandhop, Ethan J Sands, Gabriela Servin, Jeremy James Sinchuk, Alexia Amanda-Joy Taylor, Griffin J. Terry, Esther S. Ulyanchuk, Malika L. Warnick

Odessa: Madelynn Jae Wagner

Othello: Karen Guadalupe Avelar, Jessica Belmonte-Gonzalez, Grace Christine Booth, Anahi Camacho Ambrocio, Marlene Cortez, Vanessa Duran Alvarado, Danny Faustino-Maldonado, Lacey A. Garza, Pablo Herrera, Cindy Sarahy Magana, Dora Elena Mendez, Halle Marie Parris, Elaina Gail Parrish, Shaya Rose Parrish, Daniela Policarpio, Jose Luis Policarpio, Jennifer Porter, Dulce Maria Tapia Navarro, Iris Yanet Venegas

Quincy: David Cozar, Andrew Isaac Guerrero, Karla Monserrat Nunez Ramirez, Margarita Ramos, Jonathan Aurelio Rojas-Aguilar, Lindsey Morgan Stetner, Reid Thomsen, Natalie Jisel Trujillo, Erika Guadalupe Uribe

Ritzville: Ellie Elizabeth Gering, Spencer Jonathan Gering, David Immanuel Hinkle

Royal City: Jennifer Ramona Hernandez Serna, Leslie Nunez, Rocio Ortiz

Soap Lake: Tara Falconer, Kacie Shannon

Warden: Estrella Juliana Chavez, Andrea Friedlos, Vicente Alejandro Hernandez, Jonathan High Jaime Ortega, Guadalupe Sofia Ramirez Duran, Kaden Jonathan Skone