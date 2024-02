Longmont-area real estate, commercial deals, Feb. 4, 2024

Feb. 4—Trust deeds

This list includes trust deeds (to secure repayment of a loan) of $750,000 or more. Information includes the borrower, lender, address or legal description of the property, date the trust deed was filed and amount.

Allen L. Wat: Xpert Home Lending Inc., 7011 Fairways Drive, Longmont, 01/08/2024, $950,000.00

Anatoliy Gins: Cmg Mortgage Inc., 208 E. Cannon St., Lafayette, 01/08/2024, $765,000.00

Boulder Shelter For Homeless Inc: Boulder Cnty, Mult Prop, 01/16/2024, $750,000.00

Cere Buntin: Crosscountry Mortgage LLC, 5584 Cottontail Drive, Longmont, 01/08/2024, $798,400.00

Emily Benham: Crosscountry Mortgage LLC, 2524 Ravenwood Lane, Lafayette, 01/16/2024, $764,750.00

James Henry and Elsa Nemcek Jennison: Huntington Natl. Bk, 5101 Eagan Circle, Longmont, 01/02/2024, $1,034,550.00

Jamie Zimmerman: Fed Housing Commissioner, 713 James St., Longmont, 01/04/2024, $765,000.00

Jamie Zimmerman: Calcon Mutual Mortgage LLC, 713 James St., Longmont, 01/04/2024, $765,000.00

Jon and Elizabeth Parsons: Flatirons Bk, 12584 Flagg Drive, Lafayette, 01/03/2024, $1,320,000.00

Jordan Robert and Elizabeth A. Eskenazi: Homeamerican Mortgage Corp., 1170 Spencer Place, Lafayette, 01/18/2024, $766,550.00

Louisville Invest Group LLC: Bk Denver, 01/02/2024, $5,060,000.00

Matthew D. and Jennifer L. Booth: Crosscountry Mortgage LLC, 310 McConnell Drive, Lyons, 01/02/2024, $800,000.00

Merlin F. Jr. and Karen S. Current: United Wholesale Mortgage LLC, 211 Meadow View Pkwy, Erie, 01/16/2024, $1,429,600.00

Nathan Paul Samek: United Wholesale Mortgage LLC, 251 S. Foote Ave., Lafayette, 01/17/2024, $1,312,000.00

Nicholas and Hilary Talocco: Fairway Independent Mortgage Corp., 2841 Twin Lakes Circle, Lafayette, 01/11/2024, $766,550.00

Peakview Estates LLC: Amg Natl. Trust Bk, 01/09/2024, $3,397,734.00

Rally Flats Lllp: Colo. St., 01/08/2024, $3,500,000.00

Richard A. and Diana D. Grieve: Fin Am Reverse LLC, 4218 San Marco Drive, Longmont, 01/16/2024, $1,044,000.00

Shane and April Banks: Elevations Credit Union, 9982 Plateau Road, Longmont, 01/09/2024, $1,304,000.00

Timothy John Marvich: Guild Mortgage Co. LLC, 5580 Moosehead Circle, Longmont, 01/08/2024, $1,325,883.00

Village Main Lllp: Village Place Assoc LLlp, 600 Coffman St., Longmont, 01/02/2024, $5,944,008.00

Zinnia Lllp: Colo. St., 01/16/2024, $4,125,000.00

Deeds

This list includes deeds (conveying title to a property) of $350,000 or more. Information includes the seller, buyer, address or legal description of the property, date the deed was filed and amount.

107 N. Iowa LLC: Seth William Durr, 107 N. Iowa Ave., Lafayette, 01/02/2024, $642,500.00

1606 Bluefield Ave. Trust: Margaret Hughes, 1606 Bluefield Ave., Longmont, 01/02/2024, $732,000.00

35 College Court LLC: Patrick and Kimberly Cullen, 35 College Court, Longmont, 01/10/2024, $710,000.00

Adam Cartis Clark: Chander Mohan Joshi, 1546 Quest Aly, Erie, 01/02/2024, $534,600.00

Adam Christopher and Joanne Rebecca Sell: Cecelia Howard, 2137 Tulip St., Longmont, 01/08/2024, $439,000.00

Anderson Schreiber: Christopher and Dana McWilliams, 1378 Stockton Drive, Erie, 01/16/2024, $535,000.00

Andrew Welker: Sayre and Greg Blake, 239 Maggie St., Longmont, 01/02/2024, $559,900.00

Ariel D Steele: 488 Owl LLC, Mult Prop, 01/16/2024, $575,000.00

Arkadiusz Nowak: Garrett Carver and Christiane Ley Mathews, 730 S. Beshear Court, Erie, 01/18/2024, $560,000.00

Benedetto L. and Luann M. Cordileone: Matthew and Diane M. Jensen, 2172 Frontier St., Longmont, 01/08/2024, $475,000.00

Brent W. Nelson: Daniel Boguszewski and Marianna Boguszewska, 744 Graham Circle, Erie, 01/16/2024, $650,000.00

Bret and Margaret Harper: Jamie Zimmerman, 713 James St., Longmont, 01/04/2024, $510,000.00

Bruce A. and Michele Deyoung: Anatoliy Gins, 208 E. Cannon St., Lafayette, 01/08/2024, $900,000.00

Bruno Ramos: Ana Rosa Macias Arellano, Mult Prop, 01/02/2024, $630,000.00

B Scot and Dorothy Eileen Smith: Shane and April Banks, 9982 Plateau Road, Longmont, 01/09/2024, $1,630,000.00

Cannon Trail LLC: Nathan Paul Samek, 251 S. Foote Ave., Lafayette, 01/17/2024, $1,640,000.00

Carlyn Renee Taylor: Briannon Keely and Ian Hunter Moriarty, 2082 Madison Drive, Erie, 01/02/2024, $785,000.00

Catherine and David Schaetzel: Patrick T. Dolan, 2415 W. Maplewood Circle, Longmont, 01/08/2024, $650,000.00

Century Land Holdings LLC: Ferdousi Modina, 1261 Nathan Place, Lafayette, 01/02/2024, $800,000.00

Cynthia Einspahr Trust: Snowden Campbell, 9522 Schlagel St., Longmont, 01/02/2024, $753,000.00

Damion M. Dizinno: Brollins Living Trust, 1426 Sherri Mar St., Longmont, 01/18/2024, $580,000.00

David K. Snyder: Edwin Cunyas Barja, 2225 Daley Drive, Longmont, 01/17/2024, $481,500.00

Dfh Mandarin LLC: Bo Fan, 2900 Buffalo Fork Lane, Longmont, 01/02/2024, $565,000.00

Diamond G. Concrete Co: Longmont City, 905 Harvest Moon Drive, Longmont, 01/02/2024, $3,171,700.00

Dorothy L. White: Britny N. Schlinkmeier, 1513 Denison Circle, Longmont, 01/18/2024, $540,000.00

Dreu S. and Kathryn A. Patterson: Pamela A. King, 825 Judson St., Longmont, 01/04/2024, $392,500.00

Duane E. Nichols: Clint A. Noble, 1913 Sumner St., Longmont, 01/18/2024, $437,100.00

Edoardo and Carleen J. Daelli: Kristen Marie Mark, 1329 Sunshine Ave., Longmont, 01/02/2024, $672,000.00

Edward A. and Tessa Gartner: Steven L. Jakobs, 1235 Collyer St., Longmont, 01/16/2024, $590,000.00

Ellen J. Rickert: Kurt David Simmerman, 1054 Delta Drive, Apt. B, Lafayette, 01/04/2024, $385,000.00

Highlands Foxhill Homes LLC: Pumpkin Ridge Holdings LLC, 330 High Point Drive, Apt. B106, Longmont, 01/08/2024, $444,900.00

Highlands Foxhill Homes LLC: Pumpkin Ridge Holdings LLC, 255 High Point Drive, Apt. G104, Longmont, 01/08/2024, $476,900.00

H Loraine Mandelko: Jz Invest LLC, Mult Prop, 01/10/2024, $640,000.00

Jaime S. Birren: Samuel Eugene Kerr, 463 Dickson St., Longmont, 01/02/2024, $382,800.00

James David and Debra Nemec: Dietzler Ranch Cattle Co. LLC, 01/11/2024, $865,000.00

James F. III and Bernice G. Hicks: Marcia Marie and Charles A. Leveridge, 2098 Willow Brook Circle, Erie, 01/04/2024, $790,000.00

James and Lisa Jordan: Angela Stevens Trust, 11691 Billings Ave., Lafayette, 01/08/2024, $1,035,000.00

Jason Edward and Janett Murrieta Amsbaugh: Scott Engle, 791 Apple Valley Road, Lyons, 01/04/2024, $1,299,000.00

Jeffrey James Kearney: Laura E. Nelson, 767 Rees Court, Longmont, 01/10/2024, $569,000.00

Jennifer I. and Robert L. Heider: Hunter R. Smith, 161 Third Ave., Niwot, 01/08/2024, $1,300,000.00

John D. and Kathy L. Howell: Merlin F. Jr. and Karen S. Current, 211 Meadow View Pkwy, Erie, 01/16/2024, $1,787,000.00

John and Katelyn Arterburn: Rory G. W. Cooper, 1000 Acadia Ave., Lafayette, 01/03/2024, $689,000.00

John K. Thompson: J. A Williams Trust, 6945 Walker Ave., Longmont, 01/10/2024, $937,800.00

John Michael and Sarah Moore Allen: Emily Benham, 2524 Ravenwood Lane, Lafayette, 01/16/2024, $805,000.00

Jonathan W. Kohn: Trish Deland, 7415 Rodeo Drive, Longmont, 01/16/2024, $1,325,000.00

Joshua Matte: Brandon Michael Dronet, 1753 Tulip St., Longmont, 01/08/2024, $446,700.00

Joyce N. Cole: Benjamin Granlund, 1142 Grant St., Longmont, 01/18/2024, $460,000.00

Judith R. Laursen: Evan Lewis, 2030 Lincoln St., Longmont, 01/10/2024, $450,000.00

Kakali Chakraborty: Elsa Nemcek and James Henry Jennison, 5101 Eagan Circle, Longmont, 01/02/2024, $1,089,000.00

Kathryn A. Gambino: Nancy Grimes, 664 Wild Ridge Circle, Lafayette, 01/08/2024, $622,000.00

Kevin P. and Barbara A. Mulshine: Mark Balan and Chasity Anne Solomon, 770 Stonebridge Drive, Longmont, 01/10/2024, $460,000.00

Kymberlee Ann Boston: Steven John and Sarah Scargall, 2333 Meadow St., Longmont, 01/11/2024, $420,000.00

Lacey and Dackry Howard: Joseph and Michelle Louvado, 8868 Niwot Road, Niwot, 01/16/2024, $830,000.00

Lance A. and Lann E. Dorman: Mauro Marquez Garcia, 11659 Quail Road, Longmont, 01/16/2024, $600,000.00

Larry D. Burnett: Scottallen Asset Management LLC, Mult Prop, 01/03/2024, $575,000.00

Lennar Colo. LLC: Emily Kathleen and David Thomas Wickham, 1434 Timber Trail, Lafayette, 01/11/2024, $449,900.00

Lennar Colo. LLC: Qing Du, 828 Furrow Way, Lafayette, 01/11/2024, $510,000.00

Lennar Colo. LLC: Praveen Ankam, 914 Clover Loop, Lafayette, 01/03/2024, $739,900.00

Lennar Colo. LLC: Upashana Ghimire, 628 Fieldstone Place, Lafayette, 01/10/2024, $555,000.00

Lennar Colo. LLC: Marc and Michael Bode, 660 Rob Roy Court, Lafayette, 01/16/2024, $725,000.00

Lennar Colo. LLC: Deepthi Gopalakrishna Kanchodu, 610 Rob Roy Court, Lafayette, 01/10/2024, $725,000.00

Lennar Colo. LLC: Pinaki Nag, 644 Fieldstone Place, Lafayette, 01/10/2024, $545,000.00

Lennar Colo. LLC: Kevin Joseph Tapia, 692 Eldorado Drive, Lafayette, 01/03/2024, $560,000.00

Lennar Colo. LLC: Karl Richard and Axel Karl III and Pamela Sue Johnson, 814 Furrow Way, Lafayette, 01/03/2024, $585,000.00

Lennar Colo. LLC: Janet Diane Dann, 938 Hearteye Trail, Lafayette, 01/03/2024, $785,000.00

Lennar Colo. LLC: Dibya Dangi, 846 Furrow Way, Lafayette, 01/03/2024, $500,000.00

Lennar Colo. LLC: James Patrick Cannon, 1438 Timber Trail, Lafayette, 01/03/2024, $549,900.00

Lennar Colo. LLC: Seth Corey Walter, 700 Eldorado Drive, Lafayette, 01/03/2024, $515,000.00

Lennar Colo. LLC: Digpal and Bhupal Hari Kayastha, 1432 Timber Trail, Lafayette, 01/03/2024, $546,500.00

Lennar Colo. LLC: Tiantian Xie, 854 Furrow Way, Lafayette, 01/03/2024, $500,000.00

Lennar Colo. LLC: David Michael Sierakowski, 830 Furrow Way, Lafayette, 01/03/2024, $581,500.00

Lennar Colo. LLC: Himanshu and Monika Jain, 652 Fieldstone Place, Lafayette, 01/03/2024, $500,000.00

Lennar Colo. LLC: Ashley Marie Durham, 838 Furrow Way, Lafayette, 01/03/2024, $577,900.00

Lennar Colo. LLC: Kristin Leeann and Jason Brian Jahnke, 923 Clover Loop, Lafayette, 01/03/2024, $830,000.00

Lennar Colo. LLC: Thomas William Lesavage, 874 Furrow Way, Lafayette, 01/03/2024, $545,000.00

Lennar Colo. LLC: Kelly Jo and Gregory Lee Doan, 1507 Timber Trail, Lafayette, 01/17/2024, $750,000.00

Lennar Colo. LLC: Lakshma Reddy and Udayasri Vemmenthala, 933 Clover Loop, Lafayette, 01/17/2024, $742,000.00

Lennar Colo. LLC: Corey Wynne and Scott James Hooten, 924 Farrier Lane, Lafayette, 01/03/2024, $788,800.00

Lennar Colo. LLC: Vibin Viswas, 640 Rob Roy Court, Lafayette, 01/03/2024, $660,000.00

Lennar Colo. LLC: Sarah Jean Tasker, 1436 Timber Trail, Lafayette, 01/03/2024, $510,000.00

Lennar Colo. LLC: Jessica Belle Mondore, 928 Farrier Lane, Lafayette, 01/03/2024, $799,900.00

Lennar Colo. LLC: Krishna Ramesh, 866 Furrow Way, Lafayette, 01/03/2024, $439,000.00

Lennar Colo. LLC: Ajay Vuppala, 701 Brookwood Drive, Lafayette, 01/16/2024, $555,000.00

Lennar Colo. LLC: Lexi Marie Fuller, 818 Furrow Way, Lafayette, 01/03/2024, $469,200.00

Lennar Colo. LLC: Donna S. Anselmo, 926 Hearteye Trail, Lafayette, 01/09/2024, $799,900.00

Lennar Colo. LLC: Kathryn Victoria Ellis Jensen, 833 Furrow Way, Lafayette, 01/02/2024, $790,000.00

Lennar Colo. LLC: Shruti Mansur, 630 Rob Roy Court, Lafayette, 01/02/2024, $720,000.00

Lennar Colo. LLC: Harkirat and Sonia Singh, 896 Clover Loop, Lafayette, 01/02/2024, $825,000.00

Lennar Colo. LLC: Britney Marie Neitenbach, 834 Furrow Way, Lafayette, 01/09/2024, $475,000.00

Lennar Colo. LLC: Taylor Steven and Trista Lee Owens, 850 Furrow Way, Lafayette, 01/03/2024, $450,000.00

Lennar Colo. LLC: Erica Rae Okeefe, 653 Acorn Place, Lafayette, 01/02/2024, $620,000.00

Lennar Colo. LLC: Matthew G. Frank, 862 Furrow Way, Lafayette, 01/08/2024, $539,900.00

Logan Craven: Marcy Reed Sutherland, 818 S. Terry St., Apt. 81, Longmont, 01/18/2024, $415,000.00

Marissa G. Katz: Lisa Kay and Timothy Rowe Maloney, 1115 Hummingbird Circle, Longmont, 01/18/2024, $515,000.00

Mark A. Griswold: Sasidhar Movva, 1305 Stockton Drive, Erie, 01/18/2024, $525,000.00

Markel Homes Constr. Co: Raymond Cooper, 5619 Four Leaf Drive, Longmont, 01/18/2024, $1,349,200.00

Marmel Properties LLC: Ryan B. and Megan R. Burke, 830 Emery St., Longmont, 01/04/2024, $879,900.00

Maryann and Thomas J. Hesemann: Barbara and Richard Pedersen, 2445 Walters Drive, Erie, 01/08/2024, $2,242,000.00

Matthew Moore: Cheryl and Lewis Hutchinson, 1114 Centaur Circle, Apt. D, Lafayette, 01/02/2024, $350,000.00

Michael Brian Aleckson: Theresa Claire McDevitt, 452 N. Finch Ave., Unit 452a, Lafayette, 01/02/2024, $619,000.00

Michael D. and Kelly M. Carlander: Kathryn A. Von Hatten, 748 Brookside Drive, Longmont, 01/08/2024, $615,000.00

Michael James and Terese Tacheny Ziniel: Cynthia G. and Myra Ann Pickett, 303 Flagstaff Drive, Lafayette, 01/09/2024, $750,000.00

Michael and Sharon H. Farnsworth: Adilene Anai Marquez, 25 College Court, Longmont, 01/04/2024, $490,000.00

Michelle M. and Michael Sulek: Lee and Diane D. Basilotta, 1616 Turin Drive, Longmont, 01/09/2024, $1,012,500.00

Mon Estates LLC: Garrett Nathaniel Warren, 2106 Meadow Court, Longmont, 01/04/2024, $405,000.00

Nathan Michael and Amy Elizabeth Berg: Nicholas and Hilary Talocco, 2841 Twin Lakes Circle, Lafayette, 01/11/2024, $1,135,000.00

Nelson Revocable Trust: Bruce Paul and Amy Harris Lindsay, 3111 Concord Way, Longmont, 01/17/2024, $485,000.00

Olga Cristina Carballo: Warren D. III Bloys, 1666 Gilpin Aly, Erie, 01/16/2024, $530,000.00

Pamela Honohan: Alexander Bracht, 1093 S. Coffman St., Longmont, 01/08/2024, $460,000.00

Peter R. Jr. Heilig: Thomas James and Carla Ann Welechuk Kowski, 1620 Atwood St., Longmont, 01/02/2024, $475,000.00

Rhh Operating LLC: Standard Boulder LLC, 01/03/2024, $71,875,000.00

Richmond Am Homes Colo. Inc: Elizabeth A. and Jordan Robert Eskenazi, 1170 Spencer Place, Lafayette, 01/18/2024, $860,000.00

Richmond Am Homes Colo. Inc: Vidya and Pushplata Sagar, 2680 Long Lane, Lafayette, 01/02/2024, $885,000.00

Richmond Am Homes Colo. Inc: Randall S. and Pier Marsh, 2681 Long Lane, Lafayette, 01/02/2024, $825,000.00

Ridgeline Devl. Corp: Seth and Adrienne Mendelsohn, 5107 Summerlin Place, Longmont, 01/16/2024, $750,000.00

Robert C. Hajek: Andrew W. Morris, 1514 Linden St., Longmont, 01/04/2024, $590,000.00

Robert K. Schader: John C. III and Crystal L. Even, 4130 Heatherhill Circle, Longmont, 01/16/2024, $1,500,000.00

Scott and Lynn Walter: Michelle R. McNamara, 15275 N. 107th St., Longmont, 01/10/2024, $590,000.00

Simon Alexander and Tasha Xochiquetzal Waters: Thomas John and Kim Ngoc Reasoner, 695 Fossil Bed Circle, Erie, 01/16/2024, $800,000.00

Steven Roy Chandler: Robert and Patricia Simon, 2142 Sherri Mar St., Longmont, 01/17/2024, $515,900.00

Stuart M. and Riann B. Galvis: Jon and Elizabeth Parsons, 12584 Flagg Drive, Lafayette, 01/03/2024, $1,325,000.00

Susan M. and Dan A. Hendrick: Lloyd Richard and Karen Mayela Baker, 7277 Spring Creek Circle, Niwot, 01/08/2024, $1,750,000.00

Susan P. Osborn: Phillip G. Tamchina Hitomi U. Tamchina Trust, 590 Beauprez Ave., Lafayette, 01/04/2024, $630,000.00

Tania E. Larsen: Josef and Caroline Mack, 2335 Squires Court, Longmont, 01/11/2024, $450,000.00

Tracy Tu and E. John E. Ingold: Traling Tu, 818 S. Terry St., Apt. B12, Longmont, 01/08/2024, $430,000.00

Tri Pointe Homes Holdings Inc: Rachel Elizabeth and Garrett Brennan Cairo, 1442 Hudson Place, Longmont, 01/03/2024, $579,300.00

Tri Pointe Homes Holdings Inc: Eugene W. III Skinner, 1509 E. Third Ave., Longmont, 01/04/2024, $524,900.00

Trish Deland: Bjm Revocable Trust, 1735 Crestone Drive, Longmont, 01/09/2024, $740,000.00

Troy Rippe: Philippe and Nathalie Joly, 1601 Great Western Drive, Unit D5, Longmont, 01/08/2024, $380,000.00

Tyler H. Delaplaine Trust: Tara L. Allgood, 6376 Bluebird Court, Longmont, 01/02/2024, $775,000.00

Watermark Longmont Erfert LLC: Tebo Erfert LLC, 2502 Erfert St., Longmont, 01/16/2024, $1,481,000.00

Wg Longmont 2build LLC: Leon Family Trust, 5624 Wheaton Ave., Longmont, 01/02/2024, $953,200.00

Wg Longmont 2build LLC: Timothy John Marvich, 5580 Moosehead Circle, Longmont, 01/08/2024, $1,283,500.00

Wg Longmont 2build LLC: Cere Buntin, 5584 Cottontail Drive, Longmont, 01/08/2024, $998,000.00

William Alexander Furman: Allen L. Wat, 7011 Fairways Drive, Longmont, 01/08/2024, $1,250,000.00

William F. and Celesta J. Hoover: Sarah Peterson, 1303 Banner Circle, Erie, 01/02/2024, $670,000.00