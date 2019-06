MLB Cubs vs White Sox Box score

Jun 19 (OPTA) - Box score from Chicago Cubs vs Chicago White Sox on Tuesday Chicago White Sox 3, Chicago Cubs 1 Chicago White Sox ab r h rbi bb so avg García cf 4 1 2 0 0 0 .280 Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .314 Abreu 1b 4 0 1 0 0 1 .267 McCann c 3 1 2 0 1 1 .330 Jiménez lf 3 1 2 2 1 0 .254 Tilson lf 0 0 0 0 0 0 .269 Rondón 3b 3 0 0 0 0 1 .208 Bummer p 0 0 0 0 0 0 .000 Fry p 0 0 0 0 0 0 .000 Marshall p 0 0 0 0 0 0 .000 Alonso ph 1 0 0 0 0 0 .180 Colomé p 0 0 0 0 0 0 .000 Cordell rf 4 0 0 0 0 0 .202 Sánchez 2b 4 0 0 0 0 1 .244 Nova p 2 0 0 0 0 2 .000 Moncada 3b 1 0 0 0 0 1 .292 Totals 33 3 8 2 2 8 - Chicago Cubs ab r h rbi bb so avg Schwarber lf 4 1 1 1 0 1 .233 Bryant 3b 4 0 3 0 0 1 .282 Rizzo 1b 3 0 0 0 1 0 .280 Baez ss 4 0 0 0 0 0 .282 Heyward rf 4 0 2 0 0 0 .253 Caratini c 4 0 0 0 0 1 .295 Gonzalez rf 3 0 0 0 0 1 .206 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 .000 Strop p 0 0 0 0 0 0 .000 Collins p 0 0 0 0 0 0 .000 Hamels p 2 0 0 0 0 0 .077 Bote 2b 1 0 0 0 0 0 .272 Descalso 2b 1 0 0 0 1 0 .188 Almora Jr. cf 1 0 0 0 0 1 .250 Totals 31 1 6 1 2 5 - Chicago White Sox 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -- 3 8 0 Chicago Cubs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 1 6 1 Chicago White Sox ip h r er bb so np era Nova 5 4 1 1 2 1 70 6.00 Bummer 2 1 0 0 0 3 26 1.59 Fry 0.1 0 0 0 0 1 6 5.70 Marshall, W (3-0) 0.2 1 0 0 0 0 7 0.00 Colomé, S (15) 1 0 0 0 0 0 15 2.22 Chicago Cubs ip h r er bb so np era Hamels 7 6 1 1 2 8 104 2.85 Kintzler 1 0 0 0 0 0 7 2.25 Strop, L (1-3) 0.1 2 2 2 0 0 13 5.52 Collins 0.2 0 0 0 0 0 7 3.52