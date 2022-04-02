How Much Money Gen Z Makes in Every State

The Root

Another day, another incident of inexcusable harm done to Black youth at the hands of authorities. This past week, police were called on two students on the Perimeter campus of Georgia State University when they arrived late to class. On Wednesday evening, TikTok creator and college peer, Bria Blake posted about the incident in full. In the video which now has over 356,000 views, Blake recounts the story of how students, Taylor and Kamryn were asked to leave the classroom after arriving two minu