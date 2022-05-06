How Much Money Gen Z Makes in Every State
Gen Z is the generation commonly recognized as being born between 1997 and 2012, which means the oldest members are turning 25 in 2022. This also means that many older Gen Zers watched their parents suffer financial strife during the Great Recession of 2007-2009 and are now experiencing financial pressures of their own due to the global pandemic.
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As a generation partially shaped by large-scale financial uncertainties, Gen Z tends to take a practical and more conservative approach to their finances. So how are they faring when it comes to earning power right now?
To help you understand how much money Gen Z makes in different areas across the nation, GOBankingRates evaluated various factors, including median hourly earnings for all occupations in every state, to find the median weekly and annual earnings for 16- to 24-year-olds. For supplemental data, GOBankingRates also found median weekly and annual earnings for 16- to 19-year-olds and 20- to 24-year-olds. For reference, the same data for the entire U.S. is included at the end.
But this data isn't only useful for knowing how Gen Zers' incomes measure up against each other -- it also will help you understand how Gen Z's income measures up to that of the typical American.
Alabama
Median hourly earnings: $17.43
Salary index: 0.864
Median weekly earnings (16-24 years old): $540.10
Median annual earnings (16-24 years old): $28,085.03
Median weekly earnings (16-19 years old): $448.50
Median annual earnings (16-19 years old): $23,321.81
Median weekly earnings (20-24 years old): $561.70
Median annual earnings (20-24 years old): $29,208.43
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Alaska
Median hourly earnings: $24.45
Salary index: 1.212
Median weekly earnings (16-24 years old): $757.62
Median annual earnings (16-24 years old): $39,396.38
Median weekly earnings (16-19 years old): $629.13
Median annual earnings (16-19 years old): $32,714.75
Median weekly earnings (20-24 years old): $787.93
Median annual earnings (20-24 years old): $40.972.24
Arizona
Median hourly earnings: $19.35
Salary index: 0.959
Median weekly earnings (16-24 years old): $599.59
Median annual earnings (16-24 years old): $31,178.73
Median weekly earnings (16-19 years old): $497.90
Median annual earnings (16-19 years old): $25,890.82
Median weekly earnings (20-24 years old): $623.57
Median annual earnings (20-24 years old): $32,425.88
Arkansas
Median hourly earnings: $16.51
Salary index: 0.819
Median weekly earnings (16-24 years old): $511.59
Median annual earnings (16-24 years old): $26,602.63
Median weekly earnings (16-19 years old): $424.82
Median annual earnings (16-19 years old): $22,090.82
Median weekly earnings (20-24 years old): $532.05
Median annual earnings (20-24 years old): $27,666.73
California
Median hourly earnings: $22.74
Salary index: 1.127
Median weekly earnings (16-24 years old): $704.64
Median annual earnings (16-24 years old): $36,641.05
Median weekly earnings (16-19 years old): $585.13
Median annual earnings (16-19 years old): $30,426.73
Median weekly earnings (20-24 years old): $732.82
Median annual earnings (20-24 years old): $38,106.69
Colorado
Median hourly earnings: $22.52
Salary index: 1.117
Median weekly earnings (16-24 years old): $697.82
Median annual earnings (16-24 years old): $36,286.56
Median weekly earnings (16-19 years old): $579.47
Median annual earnings (16-19 years old): $30,132.36
Median weekly earnings (20-24 years old): $725.73
Median annual earnings (20-24 years old): $37,738.03
Connecticut
Median hourly earnings: $24.57
Salary index: 1.218
Median weekly earnings (16-24 years old): $761.34
Median annual earnings (16-24 years old): $39,589.74
Median weekly earnings (16-19 years old): $632.22
Median annual earnings (16-19 years old): $32,875.32
Median weekly earnings (20-24 years old): $791.79
Median annual earnings (20-24 years old): $41,173.33
Delaware
Median hourly earnings: $20.72
Salary index: 1.027
Median weekly earnings (16-24 years old): $642.04
Median annual earnings (16-24 years old): $33,386.22
Median weekly earnings (16-19 years old): $533.15
Median annual earnings (16-19 years old): $27,723.91
Median weekly earnings (20-24 years old): $667.72
Median annual earnings (20-24 years old): $34,721.67
Florida
Median hourly earnings: $18.07
Salary index: 0.896
Median weekly earnings (16-24 years old): $559.93
Median annual earnings (16-24 years old): $29,116.26
Median weekly earnings (16-19 years old): $464.96
Median annual earnings (16-19 years old): $24,178.14
Median weekly earnings (20-24 years old): $582.33
Median annual earnings (20-24 years old): $30,280.91
Georgia
Median hourly earnings: $18.59
Salary index: 0.922
Median weekly earnings (16-24 years old): $576.04
Median annual earnings (16-24 years old): $29,954.14
Median weekly earnings (16-19 years old): $478.34
Median annual earnings (16-19 years old): $24,873.92
Median weekly earnings (20-24 years old): $599.08
Median annual earnings (20-24 years old): $31,152.31
Hawaii
Median hourly earnings: $22.54
Salary index: 1.118
Median weekly earnings (16-24 years old): $698.44
Median annual earnings (16-24 years old): $36,318.79
Median weekly earnings (16-19 years old): $579.98
Median annual earnings (16-19 years old): $30,159.12
Median weekly earnings (20-24 years old): $726.38
Median annual earnings (20-24 years old): $37,771.54
Idaho
Median hourly earnings: $17.79
Salary index: 0.882
Median weekly earnings (16-24 years old): $551.25
Median annual earnings (16-24 years old): $28,665.10
Median weekly earnings (16-19 years old): $457.76
Median annual earnings (16-19 years old): $23,803.50
Median weekly earnings (20-24 years old): $573.30
Median annual earnings (20-24 years old): $29,811.70
Illinois
Median hourly earnings: $21.01
Salary index: 1.042
Median weekly earnings (16-24 years old): $651.03
Median annual earnings (16-24 years old): $33,853.50
Median weekly earnings (16-19 years old): $540.61
Median annual earnings (16-19 years old): $28,111.94
Median weekly earnings (20-24 years old): $677.07
Median annual earnings (20-24 years old): $35,207.64
Indiana
Median hourly earnings: $18.56
Salary index: 0.920
Median weekly earnings (16-24 years old): $575.11
Median annual earnings (16-24 years old): $29,905.80
Median weekly earnings (16-19 years old): $477.57
Median annual earnings (16-19 years old): $24,833.78
Median weekly earnings (20-24 years old): $598.12
Median annual earnings (20-24 years old): $31,102.03
Iowa
Median hourly earnings: $19.19
Salary index: 0.951
Median weekly earnings (16-24 years old): $594.63
Median annual earnings (16-24 years old): $30,920.92
Median weekly earnings (16-19 years old): $493.78
Median annual earnings (16-19 years old): $25,676.73
Median weekly earnings (20-24 years old): $618.42
Median annual earnings (20-24 years old): $32,157.76
Kansas
Median hourly earnings: $18.59
Salary index: 0.922
Median weekly earnings (16-24 years old): $576.04
Median annual earnings (16-24 years old): $29,954.14
Median weekly earnings (16-19 years old): $478.34
Median annual earnings (16-19 years old): $24,873.92
Median weekly earnings (20-24 years old): $599.08
Median annual earnings (20-24 years old): $31,152.31
Kentucky
Median hourly earnings: $17.90
Salary index: 0.887
Median weekly earnings (16-24 years old): $554.66
Median annual earnings (16-24 years old): $28,832.34
Median weekly earnings (16-19 years old): $460.59
Median annual earnings (16-19 years old): $23,950.68
Median weekly earnings (20-24 years old): $576.85
Median annual earnings (20-24 years old): $29,996.03
Louisiana
Median hourly earnings: $17.53
Salary index: 0.869
Median weekly earnings (16-24 years old): $543.20
Median annual earnings (16-24 years old): $28,246.16
Median weekly earnings (16-19 years old): $451.07
Median annual earnings (16-19 years old): $23,455.61
Median weekly earnings (20-24 years old): $564.92
Median annual earnings (20-24 years old): $29,376.00
Maine
Median hourly earnings: $19.45
Salary index: 0.964
Median weekly earnings (16-24 years old): $602.69
Median annual earnings (16-24 years old): $31,339.86
Median weekly earnings (16-19 years old): $500.47
Median annual earnings (16-19 years old): $26,024.62
Median weekly earnings (20-24 years old): $626.80
Median annual earnings (20-24 years old): $32,593.46
Maryland
Median hourly earnings: $23.43
Salary index: 1.162
Median weekly earnings (16-24 years old): $726.02
Median annual earnings (16-24 years old): $37,752.85
Median weekly earnings (16-19 years old): $602.88
Median annual earnings (16-19 years old): $31,349.97
Median weekly earnings (20-24 years old): $755.06
Median annual earnings (20-24 years old): $39,262.96
Massachusetts
Median hourly earnings: $25.75
Salary index: 1.277
Median weekly earnings (16-24 years old): $797.91
Median annual earnings (16-24 years old): $41,491.08
Median weekly earnings (16-19 years old): $662.58
Median annual earnings (16-19 years old): $34,454.19
Median weekly earnings (20-24 years old): $829.82
Median annual earnings (20-24 years old): $43,150.72
Michigan
Median hourly earnings: $19.67
Salary index: 0.975
Median weekly earnings (16-24 years old): $609.51
Median annual earnings (16-24 years old): $31,694.35
Median weekly earnings (16-19 years old): $506.13
Median annual earnings (16-19 years old): $26,318.99
Median weekly earnings (20-24 years old): $633.89
Median annual earnings (20-24 years old): $32,962.12
Minnesota
Median hourly earnings: $22.41
Salary index: 1.111
Median weekly earnings (16-24 years old): $694.41
Median annual earnings (16-24 years old): $36,109.32
Median weekly earnings (16-19 years old): $576.64
Median annual earnings (16-19 years old): $29,985.18
Median weekly earnings (20-24 years old): $722.19
Median annual earnings (20-24 years old): $37,553.69
Mississippi
Median hourly earnings: $15.73
Salary index: 0.780
Median weekly earnings (16-24 years old): $487.42
Median annual earnings (16-24 years old): $25,345.81
Median weekly earnings (16-19 years old): $404.75
Median annual earnings (16-19 years old): $21,047.16
Median weekly earnings (20-24 years old): $506.92
Median annual earnings (20-24 years old): $26,359.64
Missouri
Median hourly earnings: $18.70
Salary index: 0.927
Median weekly earnings (16-24 years old): $579.45
Median annual earnings (16-24 years old): $30,131.38
Median weekly earnings (16-19 years old): $481.18
Median annual earnings (16-19 years old): $25,021.10
Median weekly earnings (20-24 years old): $602.63
Median annual earnings (20-24 years old): $31,336.64
Montana
Median hourly earnings: $18.20
Salary index: 0.902
Median weekly earnings (16-24 years old): $563.96
Median annual earnings (16-24 years old): $29,325.73
Median weekly earnings (16-19 years old): $468.31
Median annual earnings (16-19 years old): $24,352.09
Median weekly earnings (20-24 years old): $586.51
Median annual earnings (20-24 years old): $30,498.76
Nebraska
Median hourly earnings: $19.16
Salary index: 0.950
Median weekly earnings (16-24 years old): $593.70
Median annual earnings (16-24 years old): $30,872.58
Median weekly earnings (16-19 years old): $493.01
Median annual earnings (16-19 years old): $25,636.59
Median weekly earnings (20-24 years old): $617.45
Median annual earnings (20-24 years old): $32,107.49
Nevada
Median hourly earnings: $18.55
Salary index: 0.920
Median weekly earnings (16-24 years old): $574.80
Median annual earnings (16-24 years old): $29,889.69
Median weekly earnings (16-19 years old): $477.32
Median annual earnings (16-19 years old): $24,820.40
Median weekly earnings (20-24 years old): $597.79
Median annual earnings (20-24 years old): $31,085.28
New Hampshire
Median hourly earnings: $21.22
Salary index: 1.052
Median weekly earnings (16-24 years old): $657.54
Median annual earnings (16-24 years old): $34,191.87
Median weekly earnings (16-19 years old): $546.02
Median annual earnings (16-19 years old): $28,392.93
Median weekly earnings (20-24 years old): $683.84
Median annual earnings (20-24 years old): $35,559.54
New Jersey
Median hourly earnings: $23.14
Salary index: 1.147
Median weekly earnings (16-24 years old): $717.03
Median annual earnings (16-24 years old): $37,285.57
Median weekly earnings (16-19 years old): $595.42
Median annual earnings (16-19 years old): $30,961.94
Median weekly earnings (20-24 years old): $745.71
Median annual earnings (20-24 years old): $38,777.00
New Mexico
Median hourly earnings: $17.97
Salary index: 0.891
Median weekly earnings (16-24 years old): $556.83
Median annual earnings (16-24 years old): $28,955.13
Median weekly earnings (16-19 years old): $462.39
Median annual earnings (16-19 years old): $24,044.34
Median weekly earnings (20-24 years old): $579.10
Median annual earnings (20-24 years old): $30,113.34
New York
Median hourly earnings: $23.84
Salary index: 1.182
Median weekly earnings (16-24 years old): $738.72
Median annual earnings (16-24 years old): $38,413.49
Median weekly earnings (16-19 years old): $613.43
Median annual earnings (16-19 years old): $31,898.56
Median weekly earnings (20-24 years old): $768.27
Median annual earnings (20-24 years old): $39,950.02
North Carolina
Median hourly earnings: $18.63
Salary index: 0.924
Median weekly earnings (16-24 years old): $577.28
Median annual earnings (16-24 years old):$30,018.59
Median weekly earnings (16-19 years old): $479.37
Median annual earnings (16-19 years old): $24,927.44
Median weekly earnings (20-24 years old): $600.37
Median annual earnings (20-24 years old): $31,219.34
North Dakota
Median hourly earnings: $21.26
Salary index: 1.054
Median weekly earnings (16-24 years old): $658.78
Median annual earnings (16-24 years old): $34,256.32
Median weekly earnings (16-19 years old): $547.05
Median annual earnings (16-19 years old): $28,446.45
Median weekly earnings (20-24 years old): $685.13
Median annual earnings (20-24 years old): $35,626.57
Ohio
Median hourly earnings: $19.37
Salary index: 0.960
Median weekly earnings (16-24 years old): $600.21
Median annual earnings (16-24 years old): $31,210.96
Median weekly earnings (16-19 years old): $498.41
Median annual earnings (16-19 years old): $25,917.58
Median weekly earnings (20-24 years old): $624.22
Median annual earnings (20-24 years old): $32,459.40
Oklahoma
Median hourly earnings: $17.84
Salary index: 0.884
Median weekly earnings (16-24 years old): $552.80
Median annual earnings (16-24 years old): $28,745.66
Median weekly earnings (16-19 years old): $459.05
Median annual earnings (16-19 years old): $23,870.40
Median weekly earnings (20-24 years old): $574.91
Median annual earnings (20-24 years old): $29,895.49
Oregon
Median hourly earnings: $21.04
Salary index: 1.043
Median weekly earnings (16-24 years old): $651.96
Median annual earnings (16-24 years old): $33,901.83
Median weekly earnings (16-19 years old): $541.39
Median annual earnings (16-19 years old): $28,152.08
Median weekly earnings (20-24 years old): $678.04
Median annual earnings (20-24 years old): $35,257.91
Pennsylvania
Median hourly earnings: $20.08
Salary index: 0.996
Median weekly earnings (16-24 years old): $622.21
Median annual earnings (16-24 years old): $32,354.98
Median weekly earnings (16-19 years old): $516.68
Median annual earnings (16-19 years old): $26,867.58
Median weekly earnings (20-24 years old): $647.10
Median annual earnings (20-24 years old): $33,649.18
Rhode Island
Median hourly earnings: $22.77
Salary index: 1.129
Median weekly earnings (16-24 years old): $705.57
Median annual earnings (16-24 years old): $36,689.39
Median weekly earnings (16-19 years old): $585.90
Median annual earnings (16-19 years old): $30,466.87
Median weekly earnings (20-24 years old): $733.79
Median annual earnings (20-24 years old): $38,156.97
South Carolina
Median hourly earnings: $17.36
Salary index: 0.861
Median weekly earnings (16-24 years old): $537.93
Median annual earnings (16-24 years old): $27,972.24
Median weekly earnings (16-19 years old): $446.70
Median annual earnings (16-19 years old): $23,228.14
Median weekly earnings (20-24 years old): $559.44
Median annual earnings (20-24 years old): $29,091.13
South Dakota
Median hourly earnings: $17.70
Salary index: 0.878
Median weekly earnings (16-24 years old): $548.46
Median annual earnings (16-24 years old): $28,520.08
Median weekly earnings (16-19 years old): $455.44
Median annual earnings (16-19 years old): $23,683.07
Median weekly earnings (20-24 years old): $570.40
Median annual earnings (20-24 years old): $29,660.88
Tennessee
Median hourly earnings: $18.00
Salary index: 0.892
Median weekly earnings (16-24 years old): $557.76
Median annual earnings (16-24 years old): $29,003.47
Median weekly earnings (16-19 years old): $463.16
Median annual earnings (16-19 years old): $24,084.48
Median weekly earnings (20-24 years old): $580.07
Median annual earnings (20-24 years old): $30,163.61
Texas
Median hourly earnings: $19.06
Salary index: 0.945
Median weekly earnings (16-24 years old): $590.60
Median annual earnings (16-24 years old): $30,711.45
Median weekly earnings (16-19 years old): $490.44
Median annual earnings (16-19 years old): $25,502.79
Median weekly earnings (20-24 years old): $614.23
Median annual earnings (20-24 years old): $31,939.91
Utah
Median hourly earnings: $18.98
Salary index: 0.941
Median weekly earnings (16-24 years old): $588.13
Median annual earnings (16-24 years old): $30,582.55
Median weekly earnings (16-19 years old): $488.38
Median annual earnings (16-19 years old): $25,395.75
Median weekly earnings (20-24 years old): $611.65
Median annual earnings (20-24 years old): $31,805.85
Vermont
Median hourly earnings: $20.80
Salary index: 1.031
Median weekly earnings (16-24 years old): $644.52
Median annual earnings (16-24 years old): $33,515.12
Median weekly earnings (16-19 years old): $535.21
Median annual earnings (16-19 years old): $27,830.96
Median weekly earnings (20-24 years old): $670.30
Median annual earnings (20-24 years old): $34,855.73
Virginia
Median hourly earnings: $21.74
Salary index: 1.078
Median weekly earnings (16-24 years old): $673.65
Median annual earnings (16-24 years old): $35,029.75
Median weekly earnings (16-19 years old): $559.40
Median annual earnings (16-19 years old): $29,088.70
Median weekly earnings (20-24 years old): $700.59
Median annual earnings (20-24 years old): $36,430.94
Washington
Median hourly earnings: $24.81
Salary index: 1.230
Median weekly earnings (16-24 years old): $768.78
Median annual earnings (16-24 years old): $39,976.45
Median weekly earnings (16-19 years old): $638.39
Median annual earnings (16-19 years old): $33,196.44
Median weekly earnings (20-24 years old): $799.53
Median annual earnings (20-24 years old): $41,575.51
West Virginia
Median hourly earnings: $17.07
Salary index: 0.846
Median weekly earnings (16-24 years old): $528.94
Median annual earnings (16-24 years old): $27,504.96
Median weekly earnings (16-19 years old): $439.23
Median annual earnings (16-19 years old): $22,840.12
Median weekly earnings (20-24 years old): $550.10
Median annual earnings (20-24 years old): $28,605.16
Wisconsin
Median hourly earnings: $19.79
Salary index: 0.981
Median weekly earnings (16-24 years old): $613.23
Median annual earnings (16-24 years old): $31,887.70
Median weekly earnings (16-19 years old): $509.22
Median annual earnings (16-19 years old): $26,479.55
Median weekly earnings (20-24 years old): $637.75
Median annual earnings (20-24 years old): $33,163.21
Wyoming
Median hourly earnings: $20.69
Salary index: 1.026
Median weekly earnings (16-24 years old): $641.11
Median annual earnings (16-24 years old): $33,337.88
Median weekly earnings (16-19 years old): $532.38
Median annual earnings (16-19 years old): $27,683.77
Median weekly earnings (20-24 years old): $666.76
Median annual earnings (20-24 years old): $34,671.39
US Average
Median hourly earnings: $20.17
Salary index: 1.000
Median weekly earnings (16-24 years old): $625.00
Median annual earnings (16-24 years old): $32,500.00
Median weekly earnings (16-19 years old): $519.00
Median annual earnings (16-19 years old): $26,988.00
Median weekly earnings (20-24 years old): $650.00
Median annual earnings (20-24 years old): $33,800.00
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Methodology: In order to find out how much Gen Z makes in every state, GOBankingRates first found the (1) median hourly earnings for all occupations in every state. This figure was then compared to the national median hourly earnings to give each state a (2) salary index. GOBankingRates then took the national median weekly earnings of 16 to 24 years olds and factored it out for each state using factor (2) to find each state's (3) median weekly earnings of 16- to 24-year-olds and (4) median annual earnings of 16- to 24-year-olds. For supplemental data GOBankingRates also found: (5) median weekly earnings of 16- to 19-year-olds; (6) median annual earnings of 16- to 19-year-olds; (7) median weekly earnings of 20- to 24-year-olds and (8) median annual earnings of 20- to 24-year-olds. All data was collected and is up to date as of Dec. 7, 2021.
This article originally appeared on GOBankingRates.com: How Much Money Gen Z Makes in Every State