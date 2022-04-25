How Much Money Gen Z Makes in Every State

Cynthia Measom
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ibnjaafar / iStock.com

Gen Z is the generation commonly recognized as being born between 1997 and 2012, which means the oldest members are turning 25 in 2022. This also means that many older Gen Zers watched their parents suffer financial strife during the Great Recession of 2007-2009 and are now experiencing financial pressures of their own due to the global pandemic.

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The Financial Guide to Adulting: Real Money Advice From Older Generations

As a generation partially shaped by large-scale financial uncertainties, Gen Z tends to take a practical and more conservative approach to their finances. So how are they faring when it comes to earning power right now?

To help you understand how much money Gen Z makes in different areas across the nation, GOBankingRates evaluated various factors, including median hourly earnings for all occupations in every state, to find the median weekly and annual earnings for 16- to 24-year-olds. For supplemental data, GOBankingRates also found median weekly and annual earnings for 16- to 19-year-olds and 20- to 24-year-olds. For reference, the same data for the entire U.S. is included at the end.

But this data isn't only useful for knowing how Gen Zers' incomes measure up against each other -- it also will help you understand how Gen Z's income measures up to that of the typical American.

gatorinsc / Getty Images/iStockphoto
gatorinsc / Getty Images/iStockphoto

Alabama

  • Median hourly earnings: $17.43

  • Salary index: 0.864

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $540.10

  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,085.03

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $448.50

  • Median annual earnings (16-19 years old): $23,321.81

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $561.70

  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,208.43

Rocky Grimes / Shutterstock.com
Rocky Grimes / Shutterstock.com

Alaska

  • Median hourly earnings: $24.45

  • Salary index: 1.212

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $757.62

  • Median annual earnings (16-24 years old): $39,396.38

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $629.13

  • Median annual earnings (16-19 years old): $32,714.75

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $787.93

  • Median annual earnings (20-24 years old): $40.972.24

Davel5957 / iStock.com
Davel5957 / iStock.com

Arizona

  • Median hourly earnings: $19.35

  • Salary index: 0.959

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $599.59

  • Median annual earnings (16-24 years old): $31,178.73

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $497.90

  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,890.82

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $623.57

  • Median annual earnings (20-24 years old): $32,425.88

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Shutterstock.com

Arkansas

  • Median hourly earnings: $16.51

  • Salary index: 0.819

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $511.59

  • Median annual earnings (16-24 years old): $26,602.63

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $424.82

  • Median annual earnings (16-19 years old): $22,090.82

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $532.05

  • Median annual earnings (20-24 years old): $27,666.73

Art Wager / Getty Images
Art Wager / Getty Images

California

  • Median hourly earnings: $22.74

  • Salary index: 1.127

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $704.64

  • Median annual earnings (16-24 years old): $36,641.05

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $585.13

  • Median annual earnings (16-19 years old): $30,426.73

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $732.82

  • Median annual earnings (20-24 years old): $38,106.69

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Colorado

  • Median hourly earnings: $22.52

  • Salary index: 1.117

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $697.82

  • Median annual earnings (16-24 years old): $36,286.56

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $579.47

  • Median annual earnings (16-19 years old): $30,132.36

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $725.73

  • Median annual earnings (20-24 years old): $37,738.03

DenisTangneyJr / Getty Images/iStockphoto
DenisTangneyJr / Getty Images/iStockphoto

Connecticut

  • Median hourly earnings: $24.57

  • Salary index: 1.218

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $761.34

  • Median annual earnings (16-24 years old): $39,589.74

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $632.22

  • Median annual earnings (16-19 years old): $32,875.32

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $791.79

  • Median annual earnings (20-24 years old): $41,173.33

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

Delaware

  • Median hourly earnings: $20.72

  • Salary index: 1.027

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $642.04

  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,386.22

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $533.15

  • Median annual earnings (16-19 years old): $27,723.91

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $667.72

  • Median annual earnings (20-24 years old): $34,721.67

Arrangements-Photography / Getty Images/iStockphoto
Arrangements-Photography / Getty Images/iStockphoto

Florida

  • Median hourly earnings: $18.07

  • Salary index: 0.896

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $559.93

  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,116.26

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $464.96

  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,178.14

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $582.33

  • Median annual earnings (20-24 years old): $30,280.91

graphiknation / Getty Images/iStockphoto
graphiknation / Getty Images/iStockphoto

Georgia

  • Median hourly earnings: $18.59

  • Salary index: 0.922

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $576.04

  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,954.14

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $478.34

  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,873.92

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $599.08

  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,152.31

bennymarty / Getty Images
bennymarty / Getty Images

Hawaii

  • Median hourly earnings: $22.54

  • Salary index: 1.118

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $698.44

  • Median annual earnings (16-24 years old): $36,318.79

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $579.98

  • Median annual earnings (16-19 years old): $30,159.12

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $726.38

  • Median annual earnings (20-24 years old): $37,771.54

Jennifer_Sharp / Getty Images/iStockphoto
Jennifer_Sharp / Getty Images/iStockphoto

Idaho

  • Median hourly earnings: $17.79

  • Salary index: 0.882

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $551.25

  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,665.10

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $457.76

  • Median annual earnings (16-19 years old): $23,803.50

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $573.30

  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,811.70

Mlenny / Getty Images
Mlenny / Getty Images

Illinois

  • Median hourly earnings: $21.01

  • Salary index: 1.042

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $651.03

  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,853.50

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $540.61

  • Median annual earnings (16-19 years old): $28,111.94

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $677.07

  • Median annual earnings (20-24 years old): $35,207.64

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Indiana

  • Median hourly earnings: $18.56

  • Salary index: 0.920

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $575.11

  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,905.80

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $477.57

  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,833.78

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $598.12

  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,102.03

benkrut / Getty Images/iStockphoto
benkrut / Getty Images/iStockphoto

Iowa

  • Median hourly earnings: $19.19

  • Salary index: 0.951

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $594.63

  • Median annual earnings (16-24 years old): $30,920.92

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $493.78

  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,676.73

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $618.42

  • Median annual earnings (20-24 years old): $32,157.76

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Kansas

  • Median hourly earnings: $18.59

  • Salary index: 0.922

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $576.04

  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,954.14

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $478.34

  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,873.92

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $599.08

  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,152.31

Davel5957 / Getty Images/iStockphoto
Davel5957 / Getty Images/iStockphoto

Kentucky

  • Median hourly earnings: $17.90

  • Salary index: 0.887

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $554.66

  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,832.34

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $460.59

  • Median annual earnings (16-19 years old): $23,950.68

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $576.85

  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,996.03

zodebala / Getty Images
zodebala / Getty Images

Louisiana

  • Median hourly earnings: $17.53

  • Salary index: 0.869

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $543.20

  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,246.16

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $451.07

  • Median annual earnings (16-19 years old): $23,455.61

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $564.92

  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,376.00

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Maine

  • Median hourly earnings: $19.45

  • Salary index: 0.964

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $602.69

  • Median annual earnings (16-24 years old): $31,339.86

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $500.47

  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,024.62

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $626.80

  • Median annual earnings (20-24 years old): $32,593.46

Kruck20 / Getty Images/iStockphoto
Kruck20 / Getty Images/iStockphoto

Maryland

  • Median hourly earnings: $23.43

  • Salary index: 1.162

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $726.02

  • Median annual earnings (16-24 years old): $37,752.85

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $602.88

  • Median annual earnings (16-19 years old): $31,349.97

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $755.06

  • Median annual earnings (20-24 years old): $39,262.96

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

Massachusetts

  • Median hourly earnings: $25.75

  • Salary index: 1.277

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $797.91

  • Median annual earnings (16-24 years old): $41,491.08

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $662.58

  • Median annual earnings (16-19 years old): $34,454.19

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $829.82

  • Median annual earnings (20-24 years old): $43,150.72

DenisTangneyJr / iStock.com
DenisTangneyJr / iStock.com

Michigan

  • Median hourly earnings: $19.67

  • Salary index: 0.975

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $609.51

  • Median annual earnings (16-24 years old): $31,694.35

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $506.13

  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,318.99

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $633.89

  • Median annual earnings (20-24 years old): $32,962.12

Davel5957 / Getty Images
Davel5957 / Getty Images

Minnesota

  • Median hourly earnings: $22.41

  • Salary index: 1.111

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $694.41

  • Median annual earnings (16-24 years old): $36,109.32

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $576.64

  • Median annual earnings (16-19 years old): $29,985.18

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $722.19

  • Median annual earnings (20-24 years old): $37,553.69

SeanPavonePhoto / Getty Images/iStockphoto
SeanPavonePhoto / Getty Images/iStockphoto

Mississippi

  • Median hourly earnings: $15.73

  • Salary index: 0.780

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $487.42

  • Median annual earnings (16-24 years old): $25,345.81

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $404.75

  • Median annual earnings (16-19 years old): $21,047.16

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $506.92

  • Median annual earnings (20-24 years old): $26,359.64

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Missouri

  • Median hourly earnings: $18.70

  • Salary index: 0.927

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $579.45

  • Median annual earnings (16-24 years old): $30,131.38

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $481.18

  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,021.10

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $602.63

  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,336.64

aceshot1 / Shutterstock.com
aceshot1 / Shutterstock.com

Montana

  • Median hourly earnings: $18.20

  • Salary index: 0.902

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $563.96

  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,325.73

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $468.31

  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,352.09

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $586.51

  • Median annual earnings (20-24 years old): $30,498.76

Davel5957 / Getty Images/iStockphoto
Davel5957 / Getty Images/iStockphoto

Nebraska

  • Median hourly earnings: $19.16

  • Salary index: 0.950

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $593.70

  • Median annual earnings (16-24 years old): $30,872.58

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $493.01

  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,636.59

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $617.45

  • Median annual earnings (20-24 years old): $32,107.49

lucky-photographer / Getty Images
lucky-photographer / Getty Images

Nevada

  • Median hourly earnings: $18.55

  • Salary index: 0.920

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $574.80

  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,889.69

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $477.32

  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,820.40

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $597.79

  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,085.28

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

New Hampshire

  • Median hourly earnings: $21.22

  • Salary index: 1.052

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $657.54

  • Median annual earnings (16-24 years old): $34,191.87

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $546.02

  • Median annual earnings (16-19 years old): $28,392.93

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $683.84

  • Median annual earnings (20-24 years old): $35,559.54

DenisTangneyJr / Getty Images
DenisTangneyJr / Getty Images

New Jersey

  • Median hourly earnings: $23.14

  • Salary index: 1.147

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $717.03

  • Median annual earnings (16-24 years old): $37,285.57

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $595.42

  • Median annual earnings (16-19 years old): $30,961.94

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $745.71

  • Median annual earnings (20-24 years old): $38,777.00

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

New Mexico

  • Median hourly earnings: $17.97

  • Salary index: 0.891

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $556.83

  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,955.13

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $462.39

  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,044.34

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $579.10

  • Median annual earnings (20-24 years old): $30,113.34

franckreporter / Getty Images
franckreporter / Getty Images

New York

  • Median hourly earnings: $23.84

  • Salary index: 1.182

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $738.72

  • Median annual earnings (16-24 years old): $38,413.49

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $613.43

  • Median annual earnings (16-19 years old): $31,898.56

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $768.27

  • Median annual earnings (20-24 years old): $39,950.02

Kruck20 / Getty Images/iStockphoto
Kruck20 / Getty Images/iStockphoto

North Carolina

  • Median hourly earnings: $18.63

  • Salary index: 0.924

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $577.28

  • Median annual earnings (16-24 years old):$30,018.59

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $479.37

  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,927.44

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $600.37

  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,219.34

DenisTangneyJr / Getty Images/iStockphoto
DenisTangneyJr / Getty Images/iStockphoto

North Dakota

  • Median hourly earnings: $21.26

  • Salary index: 1.054

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $658.78

  • Median annual earnings (16-24 years old): $34,256.32

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $547.05

  • Median annual earnings (16-19 years old): $28,446.45

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $685.13

  • Median annual earnings (20-24 years old): $35,626.57

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Ohio

  • Median hourly earnings: $19.37

  • Salary index: 0.960

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $600.21

  • Median annual earnings (16-24 years old): $31,210.96

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $498.41

  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,917.58

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $624.22

  • Median annual earnings (20-24 years old): $32,459.40

Sean Pavone / Shutterstock.com
Sean Pavone / Shutterstock.com

Oklahoma

  • Median hourly earnings: $17.84

  • Salary index: 0.884

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $552.80

  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,745.66

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $459.05

  • Median annual earnings (16-19 years old): $23,870.40

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $574.91

  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,895.49

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Oregon

  • Median hourly earnings: $21.04

  • Salary index: 1.043

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $651.96

  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,901.83

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $541.39

  • Median annual earnings (16-19 years old): $28,152.08

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $678.04

  • Median annual earnings (20-24 years old): $35,257.91

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Pennsylvania

  • Median hourly earnings: $20.08

  • Salary index: 0.996

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $622.21

  • Median annual earnings (16-24 years old): $32,354.98

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $516.68

  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,867.58

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $647.10

  • Median annual earnings (20-24 years old): $33,649.18

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Rhode Island

  • Median hourly earnings: $22.77

  • Salary index: 1.129

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $705.57

  • Median annual earnings (16-24 years old): $36,689.39

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $585.90

  • Median annual earnings (16-19 years old): $30,466.87

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $733.79

  • Median annual earnings (20-24 years old): $38,156.97

Kruck20 / Getty Images/iStockphoto
Kruck20 / Getty Images/iStockphoto

South Carolina

  • Median hourly earnings: $17.36

  • Salary index: 0.861

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $537.93

  • Median annual earnings (16-24 years old): $27,972.24

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $446.70

  • Median annual earnings (16-19 years old): $23,228.14

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $559.44

  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,091.13

DenisTangneyJr / iStock.com
DenisTangneyJr / iStock.com

South Dakota

  • Median hourly earnings: $17.70

  • Salary index: 0.878

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $548.46

  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,520.08

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $455.44

  • Median annual earnings (16-19 years old): $23,683.07

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $570.40

  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,660.88

MoreISO / Getty Images/iStockphoto
MoreISO / Getty Images/iStockphoto

Tennessee

  • Median hourly earnings: $18.00

  • Salary index: 0.892

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $557.76

  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,003.47

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $463.16

  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,084.48

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $580.07

  • Median annual earnings (20-24 years old): $30,163.61

Roschetzky Photography / Shutterstock.com
Roschetzky Photography / Shutterstock.com

Texas

  • Median hourly earnings: $19.06

  • Salary index: 0.945

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $590.60

  • Median annual earnings (16-24 years old): $30,711.45

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $490.44

  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,502.79

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $614.23

  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,939.91

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Utah

  • Median hourly earnings: $18.98

  • Salary index: 0.941

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $588.13

  • Median annual earnings (16-24 years old): $30,582.55

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $488.38

  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,395.75

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $611.65

  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,805.85

SeanPavonePhoto / Getty Images/iStockphoto
SeanPavonePhoto / Getty Images/iStockphoto

Vermont

  • Median hourly earnings: $20.80

  • Salary index: 1.031

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $644.52

  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,515.12

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $535.21

  • Median annual earnings (16-19 years old): $27,830.96

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $670.30

  • Median annual earnings (20-24 years old): $34,855.73

f11photo / Getty Images/iStockphoto
f11photo / Getty Images/iStockphoto

Virginia

  • Median hourly earnings: $21.74

  • Salary index: 1.078

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $673.65

  • Median annual earnings (16-24 years old): $35,029.75

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $559.40

  • Median annual earnings (16-19 years old): $29,088.70

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $700.59

  • Median annual earnings (20-24 years old): $36,430.94

Shutterstock.com
Shutterstock.com

Washington

  • Median hourly earnings: $24.81

  • Salary index: 1.230

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $768.78

  • Median annual earnings (16-24 years old): $39,976.45

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $638.39

  • Median annual earnings (16-19 years old): $33,196.44

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $799.53

  • Median annual earnings (20-24 years old): $41,575.51

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

West Virginia

  • Median hourly earnings: $17.07

  • Salary index: 0.846

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $528.94

  • Median annual earnings (16-24 years old): $27,504.96

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $439.23

  • Median annual earnings (16-19 years old): $22,840.12

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $550.10

  • Median annual earnings (20-24 years old): $28,605.16

Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto
Sean Pavone / Getty Images/iStockphoto

Wisconsin

  • Median hourly earnings: $19.79

  • Salary index: 0.981

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $613.23

  • Median annual earnings (16-24 years old): $31,887.70

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $509.22

  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,479.55

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $637.75

  • Median annual earnings (20-24 years old): $33,163.21

Davel5957 / Getty Images/iStockphoto
Davel5957 / Getty Images/iStockphoto

Wyoming

  • Median hourly earnings: $20.69

  • Salary index: 1.026

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $641.11

  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,337.88

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $532.38

  • Median annual earnings (16-19 years old): $27,683.77

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $666.76

  • Median annual earnings (20-24 years old): $34,671.39

SeanPavonePhoto / Getty Images/iStockphoto
SeanPavonePhoto / Getty Images/iStockphoto

US Average

  • Median hourly earnings: $20.17

  • Salary index: 1.000

  • Median weekly earnings (16-24 years old): $625.00

  • Median annual earnings (16-24 years old): $32,500.00

  • Median weekly earnings (16-19 years old): $519.00

  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,988.00

  • Median weekly earnings (20-24 years old): $650.00

  • Median annual earnings (20-24 years old): $33,800.00

More From GOBankingRates

Methodology: In order to find out how much Gen Z makes in every state, GOBankingRates first found the (1) median hourly earnings for all occupations in every state. This figure was then compared to the national median hourly earnings to give each state a (2) salary index. GOBankingRates then took the national median weekly earnings of 16 to 24 years olds and factored it out for each state using factor (2) to find each state's (3) median weekly earnings of 16- to 24-year-olds and (4) median annual earnings of 16- to 24-year-olds. For supplemental data GOBankingRates also found: (5) median weekly earnings of 16- to 19-year-olds; (6) median annual earnings of 16- to 19-year-olds; (7) median weekly earnings of 20- to 24-year-olds and (8) median annual earnings of 20- to 24-year-olds. All data was collected and is up to date as of Dec. 7, 2021.

This article originally appeared on GOBankingRates.com: How Much Money Gen Z Makes in Every State

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