How Much Money Gen Z Makes in Every State

The Takeout

There’s a new feel-good reality show streaming on Netflix reminding us just how incredible kids can be. On Old Enough!, children in Japan as young as two years old run errands on their own, grabbing their little bags and heading to the grocery store without an adult (other than the camera crew) to help. While there’s been controversy surrounding whether or not these toddlers are, in fact, old enough to do so, it’s a reminder that we can and should be getting children involved in grocery shopping