How Much Money Gen Z Makes in Every State

NBC

Britney Spears and Sam Asghari are set to say "I Do" on Thursday! According to TMZ, the pop princess and her actor beau are getting married in an intimate ceremony in front of about 100 close family and friends. A source told the outlet that Britney's brother, Brian, is expected to attend while her sister, Jamie Lynn and her mom, Lynne will not, there is allegedly no word on who will walk the bride down the aisle. The couple got engaged in September 2021 after five years together.