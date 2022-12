News of Record for Dec. 11

Dec. 12—The following is a list of incidents reported to police agencies on Dec. 11; however, the call may have resulted in something other than what was originally reported.

Beckley Police

Arrest list reason: Hager St.

Assault: Bair St., Hager St.

Burglary in progress: 2nd Ave., Hager St.

Check welfare: 1st Ave., 1600 block S. Kanawha St.

Disturbance: 501 Neville St. (BCPD), Lewis Ritchie Dr., Robert C. Byrd Dr., Harper Rd.

Domestic: Powerline Dr. and Scott Ave.

Drug investigate: 2893 Robert C. Byrd Dr. (Sheetz)

Extra patrol: 2893 Robert C. Byrd Dr. (Sheetz), 500 block Neville St., 2 Rails to Trails, 100 Adair St. (New River Park), 1 Rails to Trails, 503 Neville St. (Big Parking Garage), 400 Stanaford Rd. (WWHS) (2), 200 block Woodlawn Ave., 1900 block Harper Rd. (2), Kinzer Court and Johnstown Rd., Neville St., 300 block Beckley Xing, 100 block Patch St., 300 block Woodlawn Ave., 1408 N. Eisenhower Dr. (Sheetz), 212 Park Ave. (Park Middle School), 104 Kiser St. (Beckley City Police Dept. Garage),1330 N. Eisenhower Dr. (Walmart), 1220 N. Eisenhower Dr. (Sam's), 1210 N. Eisenhower Dr. (Lowe's)

Follow up call: Stanaford Rd.

Foot patrol: 360 Prince St. (New River Transit)

Forgery: 501 Neville St. (BCPD)

Joyriding: Greenbrier County

K-9 Unit: 1300 block Harper Rd.

Larceny: Prince St., 2005 Harper Rd. (Little General)

Loud music/noise: Reservoir Rd.

Magistrate detail: 222 Main St. (Beckley Judicial Annex) (2)

MVA without fluid/injury: 1106 N. Eisenhower Dr. (Chilis Restaurant)

Noise complaint: S. Kanawha St. and Massey St.

Parking complaint: Clyde St.

Shoplifting: 2952 Harper Rd. (Dollar General)

Suspicious activity: N. Kanawha St., Mellon St., Campbell St.

Suspicious person: Hargrove St.

Traffic stop: 2800 block Robert C. Byrd Dr., 745 D. Kanawha St. (Corner Shop), 3300 block Robert C. Byrd Dr., 2000 bock Harper Rd., Berkley St. and Johnstown Rd., 1300 block Harper Rd., 300 block S. Kanawha St., Pikeview Dr. and New River Dr., 2893 Robert C. Byrd Dr. (Sheetz) (2), 222 Main St. (Beckley Judicial Annex), 100 block Minnesota Ave., 500 block Temple St., 1700 block Harper Rd., 3400 block Robert C. Byrd Dr., 4072 Robert C. Byrd Dr. (McDonald's), 4036 Robert C. Byrd Dr. (Burger King), 1102 N. Eisenhower Dr. (Goodyear Tire Center), Robert C. Byrd Dr. and New River Town Center, 3700 block Robert C. Byrd Dr., 500 block Clarence W. Meadows Memorial Blvd., Wilson St. and N. Kanawha St., 3700 block Robert C. Byrd Dr., 400 block S. Fayette St.

Story continues

Unwanted person: 1408 N. Eisenhower Dr. (Sheetz) — Raleigh Sheriff

Burglar alarm: Daniels

Disturbance: Rhodell

Extra patrol: Beaver, Dry Creek

Four wheeler: Dry Creek

Illegal burn: MacArthur

Joyriding: out of county

Litter specify: Crab Orchard

MVA without fluid/injury: Bradley, Dry Hill

Reckless driving: Sophia

Shoplifting: Harper Heights, Shady Spring

Shots fired: Daniels

Suspicious activity: Calloway Heights, MacArthur

Suspicious person: MacArthur

Suspicious vehicle: Shady Spring

Traffic stop: MacArthur, Harper Park

Trespassing: Ghent

Vehicle disabled: Bradley, Beckley