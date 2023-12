Norwich Tech salary database for 2022-23 school year

Norwich Technical High School had 151 employees in the 2022-23 school year, and paid $8.69 million in total pay to those employees.

Here is a list of the employees and their pay. For an analysis on the top earners, please see our related story.

Last Name First Name Regular Pay Gross Pay Concascia Donald G. $136,783.69 $169,438.26 Goyette Donna M $109,969.57 $151,401.20 DeCosta Heidi R. $58,809.11 $135,778.51 Puccio Gilda A $91,440.82 $134,216.99 Buonocore Hay Tamara L $118,193.61 $133,879.33 Cascione Lisa Haynes $75,107.99 $128,520.16 Garcia Michael J. $70,354.42 $125,013.63 Lamitie Jamie E $73,049.11 $124,750.38 DeLong Virginia A $73,180.34 $122,678.33 Krodel Timothy R $58,322.30 $122,203.08 Lachendro Adam D. $64,561.64 $119,705.30 Kelly John J $73,896.41 $119,290.91 Levesque Mary Ellen $74,774.91 $118,664.61 Edwards Suzanne L $66,928.34 $118,416.00 Hayes Emily Cole $64,206.44 $118,288.98 Farnsworth Susan L $74,759.79 $117,076.11 Pinch Pamela J $62,102.93 $114,654.29 Fiasconaro Pietro $77,938.93 $114,499.27 Tardif Nicole A $63,413.41 $114,438.04 Burnside Cathy O $73,563.83 $114,329.26 Trehy Daniel $72,973.42 $113,559.26 Hogan Edward P $75,858.41 $111,075.77 Stockton Russell W. $71,295.15 $108,888.04 Minei Sarah P $72,791.22 $108,452.13 Konow Krystin A $66,309.77 $106,354.37 Harvey Lorrie A. $64,687.53 $106,322.53 Romasanta Lisa $62,308.58 $104,322.72 Hill Tina M $64,343.84 $103,791.10 Stawski Raymond J $66,364.76 $103,791.10 Elton Sarah A. $65,539.88 $103,441.08 Miller Jaime M. $66,743.88 $103,198.60 Bliven Paul J $61,068.54 $101,105.63 Deal Nicole E. $66,283.74 $100,922.45 Nielsen Athena L. $64,954.94 $100,687.08 Hallman Priscilla $65,437.67 $100,637.16 DeLucia Timothy J. $48,399.32 $99,618.50 Digangi Monica M. $66,283.75 $99,285.02 VegaVelez Laura A. $63,755.10 $98,433.20 Pelloni Aleatha D. $55,920.97 $98,240.72 Adams Daniel R $60,667.70 $96,896.12 Benzing Kelley $64,928.74 $96,477.08 Pfarr Kristin $56,875.89 $95,922.88 Watt Julie $60,247.08 $95,828.45 Sabilia Kristina $62,607.75 $95,610.48 Koziol Lori J. $60,291.55 $95,477.08 Rivera Maricela Z. $62,527.81 $94,959.84 Mason Corey E $56,296.68 $94,856.27 Radlo Richard $54,407.77 $94,298.92 Ramos Sarah $60,210.26 $91,699.46 Spillane John J. $49,856.34 $90,889.81 Pearson Amanda D $58,474.47 $90,605.36 Dubreuil Rachel M $56,787.42 $90,565.65 Myers III Henry S $53,612.09 $87,786.02 Kollias Katharine C. $51,709.32 $86,098.83 Formica Adam $43,194.89 $84,534.65 Smith Philip T. $50,531.34 $84,161.29 Kaminski Tiffani K $42,873.19 $83,706.48 Wagner Kristoffer P $60,551.22 $83,118.94 Barstow Jennifer S $62,035.71 $82,802.70 Feldman Carrie L. $49,417.20 $80,704.01 Allen David G. $52,296.05 $78,778.64 Allen Michelle A. $49,246.00 $77,263.02 Elezi Nikoleta $53,879.90 $76,256.60 Wille Stefanie $53,335.73 $74,894.88 Juber Juliana Elizabeth $45,162.91 $71,432.58 Chapman Grace M $52,662.31 $66,078.96 Fusaro Heather L $53,758.91 $65,700.04 Haggerty Jared L $45,515.04 $63,971.99 DeNies Margaret $51,900.44 $63,489.67 Haggerty Randie L. $43,624.52 $63,360.66 Formiglio Elisa C $34,730.04 $62,173.14 Puckette Kerry L. $28,765.72 $59,388.84 Stone Jennny B $49,325.46 $57,892.08 Houston Angela $40,847.64 $57,698.18 Crandall Coral $45,118.73 $57,626.26 Trask William Charles $44,850.85 $54,850.57 Kilduff Christine P $47,276.72 $54,773.07 Dunbar Jessica D $33,304.84 $53,578.17 Kenny Faith W $42,944.94 $53,363.70 Jones Thomas A $0 $51,157.81 Budd John H $32,245.22 $51,018.13 Fritch Justin J $36,925.43 $49,703.23 Kaplan Brandon James $37,710.84 $48,938.24 Shafer Charles F $33,648.44 $44,913.15 Borgas III Henry $31,044.61 $43,288.08 Russell Holly $30,927.25 $37,870.08 Cervera Jack $827.09 $37,715.93 Pecoraro Louis J $2,628.84 $36,286.67 Hoyt Dylan $22,585.43 $35,626.11 Leonard Clifford $21,270.40 $35,260.71 Luca Patricia Ann $0 $34,663.51 Anderson Wallace S. $775.00 $31,961.00 Michaud Tracy $13,428.08 $28,410.30 Surfus Nina R. $15,394.10 $27,925.87 Hoyt Kyle S $18,771.39 $27,254.51 Nixon Sean M $26,195.00 $26,524.00 Smith Daniel T $26,350.00 $26,350.00 Tague Nicholas J $25,575.00 $26,326.20 Bazinet Paul F. $25,885.00 $25,885.00 Turgeon Michael $25,420.00 $25,681.00 Morton Victoria A $17,685.06 $20,675.51 Todd Ernest P. $9,212.12 $18,963.48 Hagstrom Elaine A $18,015.43 $18,015.43 Mayer Janet L. $0 $16,678.88 Sikorski Catherine $0.00 $15,706.00 Capalbo John $15,035.00 $15,035.00 Curcio Elizabeth V $14,729.75 $14,729.75 Bono William J $14,570.00 $14,570.00 Krodel Deborah L $9,303.00 $13,693.00 Pink Coreena $12,710.00 $13,039.00 Ferraiolo Melita $11,470.00 $11,935.00 Jackson Charity F $11,935.00 $11,935.00 Duca Donald $0 $11,673.00 Wojick William $9,920.00 $9,920.00 Froscello Michael $8,153.00 $8,153.00 TullockReid Dhana $0.00 $8,153.00 Cochran John R. $7,130.00 $7,130.00 Occhionero-Mclean Ellen $6,822.20 $6,822.20 Perras Robert J. $6,625.42 $6,625.42 Padilla Michael $6,625.41 $6,625.41 Babbitt Zachary R $5,928.02 $5,928.02 Dellicicchi Rocco D $5,811.76 $5,811.76 O'Brien Anthony B. $5,736.85 $5,736.85 Hanks Jr Donald M $5,331.00 $5,331.00 Pinch Adam $0 $5,331.00 Gagnon Pauline A. $4,805.00 $4,805.00 Floyd Alexandra L $3,156.30 $4,395.28 Briggs Jennifer L. $0 $4,221.67 Sylvester Craig $0.00 $4,133.00 Michaud Courtney $0 $3,923.00 Simmons John A $3,878.74 $3,878.74 Demar James $3,835.77 $3,835.77 Ladouceur Deborah J $0 $3,610.00 Judge John A. $3,603.31 $3,603.31 Markovitz Regina $3,337.68 $3,337.68 Jones Graham $2,790.00 $2,790.00 Chadwell Gene E $2,789.66 $2,789.66 Gardiner Liam $2,474.94 $2,722.80 Tigeleiro Julianna Jeanette $2,015.00 $2,340.00 Slonus Vincent D $1,976.01 $1,976.01 DeGaetano Evan R. $1,705.00 $1,705.00 Nailon Zachary G $1,581.60 $1,660.68 Tisch Roxanne Nanson $1,550.00 $1,550.00 Sabo Eric S $1,394.84 $1,394.84 Biren Susan M. $1,394.83 $1,394.83 Bailey Seth A. $1,240.00 $1,240.00 Liapes Jacqueline S. $775.00 $775.00 Moody Patricia $775.00 $775.00 Taylor Chanelle Y $620.00 $620.00 Fargo Jr Charles J. $348.71 $348.71 Lapaglia Michele $155.00 $155.00 TOTAL $8,693,897.69

This article originally appeared on The Bulletin: Norwich Tech salary database for 2022-23 school year