Property transfers: Sandusky County

The Sandusky County Auditor's Office recorded the following property transfers between Feb. 12 and Feb. 16.

Bellevue

Parkview Place, Kevin C. and Jennifer Jo Scagnetti, to Thomas and Vicki Smythe, $40,000.

Clyde

157 Bertha Ave., Christian X Ross, and Hannah J. Earhart, to Tyler A. Brant, $134,000.

Fremont

800 Hayes Ave., Gerald L. and Crystal K. Hemmer Jr., to Russel C. Welty, $76,000.

520 Second St., Danny R. Stephens Sr., to Elizabeth Faneuff, $72,500.

401 May St., Big Bay 6 LLC, to Holman Properties LLC, $21,225.

735 Rawson Ave., Eric S. Hottinger, to Matthew S. and Jennifer L. Ollom, $102,000.

265 North St., Dawn Adams and Justin Steele, to Christine Jibilian, $109,000.

208 State St., E., Michael A. and Lori A. Koebel, trustees, to Steven J. and Craig A. Miller, $35,000.

1025 Garrison St., Thomas B. and Kathy A. Bauer, to Christ and Michelle M. Aseltine, $165,000.

1500 Birchard Ave., Douglas J. and Marissa A. Tucker, to Joshua M. and Allison R. Smith, $153,000.

Gibsonburg

412 Stevenson St. W., Karen Anderson and Robin Senz and Tami Gibbons, to Karen Anderson, $75,900.

900 Main St. N., Buckeye Sanitation Nc, to Steven Rental Properties LLC, $175,000.

Ballville Township

1521 Greenfield Court, Barbara J. Durnwalkd to Stacy R. Miller, $150,000.

Green Creek Township

3755 CR 183, John Cohen to David Miller, $160,000.

Rice Township

820 Sunny Acres Drive, Kortney A. Burdette to Miranda Pasch, $22,000.

Townsend Township

1573 CR 268, C J's Vickery Tavern LLC to Vickery Pub and Grub LLC, $70,600.

Washington Township

Ohio 6, Alan L. and Lois M. Miller, to Steven M. Hanish, $130,000.

York Township

CR 294, Clark-Vue Agriculture Holdings LLC, to Thomas L. Wright, trustee and Monica L. Wright, trustee, $266,000.

5480 CR 177, Mt. Carmel Church, to Keith A. and Robin M. Whaley, $150,000.

