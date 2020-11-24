Sale of 21,149,745 existing shares in Tryg A/S

Tryg A/S
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THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, NOR SHALL THERE BE ANY SALE OF THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN, IN OR INTO ANY JURISDICTION WHERE SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION.

PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

Tryg A/S, has received the following information from Danske Bank A/S and Morgan Stanley & Co. International plc:

Further to the announcement on 23 November 2020, Danske Bank A/S (“Danske Bank”) and Morgan Stanley & Co. International plc (“Morgan Stanley”) (together “the Managers”) announce that TryghedsGruppen smba (“TryghedsGruppen”) has agreed to sell 21,149,745 existing shares in Tryg A/S (“Tryg”), equivalent to 7% of the existing shares in Tryg to institutional investors at a price of DKK 170 per share, pursuant to an accelerated bookbuild offering (the “Transaction”).

Danske Bank and Morgan Stanley acted as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners in the
Transaction.

Following settlement of the Transaction (which is subject to customary closing conditions and expected to be on 26 November 2020), TryghedsGruppen will hold 53% of the existing shares in Tryg.

In connection with the Transaction, TryghedsGruppen has undertaken to the Managers that, subject to certain exceptions, for a specific period of time (the “Lock-Up Period”) it will not dispose of any Tryg shares which are not sold in the Transaction without the prior written consent of the Managers. The Lock-Up Period means the shorter of (i) 180 calendar days from the first day of trading of any new Tryg shares in the ISIN code of its existing shares, that may be issued in connection with the Rights Issue; and (ii) 365 calendar days after the date of 23 November 2020.

Tryg will not receive any proceeds from the Transaction.

Contact information
Gianandrea Roberti, Investor Relations Officer +45 20 18 82 67 gianandrea.roberti@tryg.dk
Peter Brondt, Investor Relations Manager +45 22 75 89 04 peter.brondt@tryg.dk
Tanja Frederiksen, Head of Communications +45 51 95 77 78 tanja.frederiksen@tryg.dk

Important Information
THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE, OR FORM PART OF, AN OFFER TO SELL, OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE ANY SECURITY IN THE UNITED STATES. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE “SECURITIES ACT”), AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES EXCEPT TO “QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS” AS DEFINED IN RULE 144A UNDER THE SECURITIES ACT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. ALL OFFERS AND SALES OF SECURITIES OUTSIDE OF THE UNITED STATES WILL BE MADE IN RELIANCE ON, AND IN COMPLIANCE WITH, REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. THERE IS NO INTENTION TO MAKE A PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES.

THE SECURITIES MAY NOT AND WILL NOT BE OFFERED OR SOLD IN CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.

WITH RESPECT TO THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA SUBJECT TO REGULATION 2017/1129/EU (TOGETHER WITH ANY APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES, THE “PROSPECTUS REGULATION”) (EACH A “RELEVANT MEMBER STATE”), NO ACTION HAS BEEN UNDERTAKEN OR WILL BE UNDERTAKEN TO MAKE AN OFFER TO THE PUBLIC OF THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN REQUIRING THE PUBLICATION OF A PROSPECTUS IN ANY RELEVANT MEMBER STATE. AS A RESULT, THESE SECURITIES MAY ONLY BE OFFERED OR SOLD IN ANY RELEVANT MEMBER STATE PURSUANT TO AN EXEMPTION UNDER THE PROSPECTUS REGULATION.

THIS ANNOUNCEMENT IS ONLY ADDRESSED TO, AND DIRECTED AT, PERSONS IN RELEVANT MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA WHO ARE “QUALIFIED INVESTORS” WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(e) OF THE PROSPECTUS REGULATION (“QUALIFIED INVESTORS”).

IN THE UNITED KINGDOM, THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT, QUALIFIED INVESTORS (I) WHO ARE “INVESTMENT PROFESSIONALS” FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE “ORDER”), OR (II) PERSONS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)(A)-(D) (“HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC”) OF THE ORDER ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS (“RELEVANT PERSONS”). UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS RELY OR ACT UPON THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IN THE UNITED KINGDOM IS AVAILABLE ONLY TO, AND WILL BE ENGAGED ONLY WITH, RELEVANT PERSONS.

IN DENMARK, THIS PRESS RELEASE IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE QUALIFIED INVESTORS.

DANSKE BANK AND MORGAN STANLEY ARE ACTING FOR TRYGHEDSGRUPPEN AND FOR NO ONE ELSE IN CONNECTION WITH THE TRANSACTION AND WILL NOT BE RESPONSIBLE TO ANYONE OTHER THAN TRYGHEDSGRUPPEN FOR PROVIDING THE PROTECTIONS AFFORDED TO CUSTOMERS OF DANSKE BANK AND MORGAN STANLEY OR FOR AFFORDING ADVICE IN RELATION TO THE TRANSACTION, THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT OR ANY TRANSACTION, ARRANGEMENT OR OTHER MATTER REFERRED TO IN THIS ANNOUNCEMENT. EITHER OF THE MANAGERS MAY PARTICIPATE IN THE TRANSACTION ON A PROPRIETARY BASIS.

THIS ANNOUNCEMENT HAS BEEN ISSUED BY DANSKE BANK AND MORGAN STANLEY ON BEHALF OF TRYGHEDSGRUPPEN AND IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF TRYGHEDSGRUPPEN. APART FROM THE RESPONSIBILITIES AND LIABILITIES, IF ANY, THAT MAY BE IMPOSED ON MORGAN STANLEY BY THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, DANSKE BANK AND MORGAN STANLEY DO NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY WHATSOEVER AND MAKE NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, FOR THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT, INCLUDING ITS ACCURACY, COMPLETENESS OR VERIFICATION OR FOR ANY OTHER STATEMENT MADE OR PURPORTED TO BE MADE BY TRYGHEDSGRUPPEN, OR ON TRYGHEDSGRUPPEN’S BEHALF, OR BY DANSKE BANK AND MORGAN STANLEY OR ON DANSKE BANK AND MORGAN STANLEY’S BEHALF, IN CONNECTION WITH TRYGHEDSGRUPPEN OR THE TRANSACTION, AND NOTHING IN THIS ANNOUNCEMENT IS OR SHALL BE RELIED UPON AS A PROMISE OR REPRESENTATION IN THIS RESPECT, WHETHER AS TO THE PAST OR FUTURE. DANSKE BANK AND MORGAN STANLEY ACCORDINGLY DISCLAIM TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW ALL AND ANY RESPONSIBILITY AND LIABILITY, WHETHER ARISING IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WHICH THEY MIGHT OTHERWISE HAVE IN RESPECT OF THIS DOCUMENT AND ANY SUCH STATEMENT.

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