Stanley man convicted of his fourth, fifth drunk-driving conviction

Feb. 26—CHIPPEWA FALLS — A Stanley man was convicted Monday of his fourth and fifth drunk-driving offenses.

Gerald L. Gordon, 47, 455 Grant St., entered a guilty plea to each offense in Chippewa County Court. The fourth offense occurred on Sept. 15, 2020, and the fifth offense occurred on March 9, 2021, court records show.

×

This page requires Javascript.

Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings.

k5:GmyF586 q6?;2>:? {2?6 @C56C65 v@C5@? E@ D6CG6 'g >@?E9D :? AC:D@? @? E96 7:7E9 @776?D6 2?5 D:I >@?E9D :? ;2:= 7@C E96 7@FCE9 @776?D6[ 2?5 96 >FDE A2J Sa[_ab :? 4@FCE 4@DED 2?5 7:?6D] w@H6G6C[ v@C5@? H2D 8:G6? 4C65:E 7@C cdc 52JD 2=C625J D6CG65[ D@ 96 =: E96 ;2:= E@ E96 (:D4@?D:? AC:D@? DJDE6> 3642FD6 9:D E:>6 :?42C46C2E65 :D ?62C=J 4@>A=6E6[ {2?6 D2:5]k^5:Gm

k5:Gmv@C5@? H:== 2=D@ 36 @? 6IE6?565 DFA6CG:D:@? 7@C EH@\2?5\2\92=7 J62CD[ H96C6 96 42??@E 4@?DF>6 2=4@9@= @C 6?E6C E2G6C?D] w6 2=D@ >FDE 4@>A=6E6 4@F?D6=:?8 4@FCD6D 2?5 DF3>:E 2 s}p D2>A=6] k^5:Gm

k5:Gmv@C5@?VD 5C:G6CVD =:46?D6 2=D@ H2D A6C>2?6?E=J C6G@:?2= 4@>A=2:?E 7C@> E96 |2C49 a_a' @776?D6[ v@C5@? 8@E :?E@ 2? 2C8F>6?E H:E9 9:D 8:C=7C:6?5 2?5 8@E :? 2 G69:4=6[ =62G:?8 E96:C 2A2CE>6?E 2E Q2 9:89 C2E6 @7 DA665]Q w6 8@E @FE @7 9:D G69:4=6 2?5 4@?E:?F65 E@ 2C8F6 H:E9 A@=:46 2?5 5:5?VE C6DA@?5 E@ @C56CD E@ 4@>A=J[ D@ 2? @77:46C FD65 2 %2D6C E@ DF35F6 9:>[ 3FE :E H2D :?67764E:G6] w6 H2D 6G6?EF2==J E2@C6 E92? EH:46 E96 =682= =:>:E] k^5:Gm

k5:Gmx? E96 $6AE6>36C a_a_ ~(x 42D6[ 2? @77:46C DE@AA65 v@C5@?VD G69:4=6 7@C DA665:?8 :? 4:EJ =:>:ED] (96? E96 @77:46C EC:65 E@ DE@A E96 G69:4=6[ v@C5@? 2446=6C2E65 2E 2 9:89 C2E6 @7 DA665 367@C6 6G6?EF2==J DE@AA:?8] %96 @77:46C @3D6CG65 D:8?D @7 :?E@I:42E:@?[ 2?5 v@C5@? 72:=65 D6G6C2= 7:6=5 D@3C:6EJ E6DED] %96 3=@@5 5C2H 7C@> E92E 2CC6DE D9@H65 2 ]a_a 3=@@5\2=4@9@= =6G6=] k^5:Gm

k5:Gmr@FCE C64@C5D D9@H v@C5@?VD 7:CDE E9C66 ~(x @776?D6D 2== @44FCC65 :? z6?@D92 r@F?EJ]k^5:Gm