Vehicles With the Best Combination of Fuel Economy and Acceleration

Consumer Reports has no financial relationship with advertisers on this site.

Consumer Reports has no financial relationship with advertisers on this site.

Consumer Reports’ tests show that drivers don’t have to give up engine performance in exchange for good fuel economy. We compiled this list of vehicles that provided the best combination of fuel economy and acceleration as proof, based on our latest test data.

The vehicles are ranked within each category based on the overall miles per gallon and 0-60-mph acceleration times they achieved in our tests. Both were weighted equally.

Click the linked model names below for the complete road test, ratings, and pricing.

Best Fuel Economy and Acceleration by Category Based on CR Tests

How Accurate Are Fuel Economy Estimates?

How accurate are the gas mileage estimates that come with new cars? On the 'Consumer 101' TV show, Consumer Reports' expert Ryan Pszczolkowski explains how CR confirms the amount of fuel an engine is using—and offers tips for maximizing your mpgs.

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 40+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 11.0 seconds) BMW i3 Giga 1391 7.5 Toyota Prius Prime 1331/502 10.8 Tesla Model 3 Long Range 1301 5.3 Hyundai Kona Electric Limited 1201 6.6 Chevrolet Bolt Premier 1191 6.8 Kia Niro Electric EX Premium 1121 6.8 Nissan Leaf SL 1121 8.0 Honda Clarity Plug-in Hybrid 1101/392 8.3 Chevrolet Volt LT 1051 8.0 Toyota Mirai 671 9.3 Hyundai Ioniq SEL 52 9.9 Toyota Prius Three 52 10.3 Honda Insight EX 54 8.7 Kia Niro EX 43 9.9

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 31+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 11.0 seconds) Toyota Yaris 32 10.8 Honda Fit EX 33 10.0 Kia Rio S 33 9.6 Hyundai Accent SEL 33 9.9 Ford Fiesta SE sedan (4-cyl.) 33 10.9 Ford Fiesta SES hatchback (4-cyl., MT) 32 10.7 Nissan Versa SV sedan 32 10.6 Nissan Versa Note SV 31 10.9

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 30+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 10.5 seconds) Toyota Corolla LE Hybrid 48 10.3 Chevrolet Cruze LT Diesel 41 9.1 Toyota Corolla Hatchback 36 8.7 Kia Forte LXS (2.0L) 34 8.3 Hyundai Elantra SE 33 9.9 Toyota Corolla LE 32 9.9 Honda Civic LX 32 8.7 Toyota Corolla LE Plus (2019) 32 9.9 Honda Civic EX-T 31 7.1 Nissan Sentra SV 31 10.4 Chevrolet Cruze LT 30 8.5 Subaru Impreza Premium 30 9.5

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 25+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 8.5 seconds. Manual transmission, unless noted.) Mazda MX-5 Miata Club 34 6.7 Honda Civic Si 34 7.3 Fiat 124 Spider Lusso 31 7.1 Mini Cooper S 30 7.0 Subaru BRZ Premium 30 7.2 Toyota 86 30 7.2 Volkswagen GTI Autobahn 29 6.6 Hyundai Veloster Turbo R-Spec 29 7.0 Ford Fiesta ST 29 7.3 Fiat 500 Abarth 28 8.0 Porsche 718 Boxster (base) 26 4.4 Subaru Impreza WRX Premium 26 6.0 Audi TT 2.0T (AT) 26 6.3 BMW M235i 25 5.2 Ford Mustang Premium (2.3T, AT) 25 6.4

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 28+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 9.0 seconds) Honda Accord Hybrid EX 47 7.4 Toyota Camry Hybrid LE 47 7.8 Chevrolet Malibu Hybrid 41 8.0 Hyundai Sonata Hybrid SE 39 8.2 Ford Fusion SE Hybrid 39 8.3 Toyota Camry LE (4-cyl.) 32 8.0 Nissan Altima 2.5 SV 31 7.6 Honda Accord EX (1.5T) 31 7.7 Chevrolet Malibu LT (1.5T) 29 8.4 Kia Optima EX (4-cyl.) 28 8.0 Hyundai Sonata SEL (4-cyl.) 28 8.3 Volkswagen Passat SE (4-cyl.) 28 8.6

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 24+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 8.5 seconds) Toyota Avalon Hybrid XLE 42 8.3 Nissan Maxima 25 6.5 Kia Cadenza Premium 25 7.0

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 24+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 8.5 seconds) Tesla Model 3 Long range 1301 5.3 Tesla Model S 100D 1021 5.1 Mercedes-Benz CLA 250 28 6.6 Acura ILX Premium 28 7.5 Audi A4 Premium Plus 27 6.3 Alfa Romeo Giulia Ti (AWD) 27 6.7 Mercedes-Benz A220 27 7.3 Acura TLX 2.4L 27 7.4 Audi A3 Premium 27 8.3 Mercedes-Benz C300 (AWD) 26 6.8 BMW 530i xDrive 26 7.2 Volvo S60 T5 Momentum 26 7.3 Acura TLX SH-AWD 25 6.5 Nissan Maxima Platinum 25 6.5 Lexus ES 350 25 6.9 Jaguar XE Premium 25t (AWD) 25 7.7 Buick LaCrosse Essence 24 6.3 Mercedes-Benz E300 (AWD) 24 7.1 Volkswagen Arteon SEL 24 7.9

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 24+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 10.5 seconds) Toyota RAV4 Hybrid XLE 37 7.8 Subaru Crosstrek Hybrid 33 9.0 Chevrolet Equinox LT (Diesel) 31 10.1 Subaru Crosstrek Premium 29 10.2 Honda HR-V LX 29 10.5 Honda CR-V EX (1.5T) 28 8.2 Subaru Forester Premium 28 9.2 Mazda CX-3 Touring 28 9.6 Toyota RAV4 XLE

27 8.3 Honda CR-V LX (2.4L) 27 8.6 Nissan Rogue Sport SV 26 10.3 Chevrolet Equinox LT (1.5T) 25 9.6 Volkswagen Tiguan SE 25 10.3 Mazda CX-5 Touring (2.5L) 24 8.6 Nissan Rogue SV 24 9.5 Jeep Compass Latitude 24 9.8 Jeep Renegade Latitude 24 9.9 Mitsubishi Eclipse Cross SE 24 9.9 Mitsubishi Outlander SEL (4-cyl.) 24 10.0

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 24+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 9.0 seconds) Lexus UX 250h 37 8.8 Lexus NX 300h 29 8.9 Mercedes-Benz GLA250 26 6.9 BMW X1 xDrive28i 26 7.9 Mini Cooper Countryman S 25 8.3 Infiniti QX30 Premium 25 7.1 BMW X2 xDrive28i 25 8.0 Audi Q5 Premium 24 6.8 Alfa Romeo Stelvio Ti 24 7.0 Volvo XC40 Momentum 24 7.3 Lexus NX 300 24 7.5 BMW X3 xDrive30i 24 7.7

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 20+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 9.0 seconds) Tesla Model X 100D 871 4.9 Jaguar I-Pace HSE 761 4.3 Audi E-Tron Premium Plus 741 6.3 Lexus RX 450h 29 7.5 Toyota Highlander Hybrid Limited 25 8.3 Jeep Grand Cherokee Limited (diesel) 24 8.6 BMW X5 xDrive40i 23 6.0 Toyota Highlander XLE (V6) 22 7.4 Lexus RX 350 22 7.5 Ford Edge SEL (2.0 EcoBoost) 22 7.7 Mazda CX-9 Touring 22 7.9 Kia Sorento EX (V6) 22 8.1 Subaru Ascent Limited 22 8.0 Honda Passport EX-L 21 6.4 Porsche Cayenne Base 21 6.5 Acura MDX Tech 21 6.8 Kia Telluride EX 21 7.2 Nissan Murano SL 21 7.7 Land Rover Range Rover Velar S 21 8.4 Hyundai Santa Fe Limited (2.0T) 21 8.7 Mercedes-Benz GLE 450 20 6.0 Audi Q7 Premium Plus 20 6.7 Honda Pilot EX-L 20 7.5 Hyundai Santa Fe XL SE 20 7.6 Lexus RX L 350 20 7.7 Volvo XC90 T6 Momentum 20 7.7 Volkswagen Atlas SEL (V6) 20 8.7

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 15+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 9.0 seconds) BMW X7 xDrive40i 22 6.5 Chevrolet Traverse Premier (V6) 20 7.3 Buick Enclave Premium 18 7.4 Ford Flex SEL 18 8.5 Dodge Durango Limited (V6) 18 8.3 Cadillac Escalade Premium 16 6.1 Lincoln Navigator Select 16 6.2 Ford Expedition MAX Limited 16 7.3 Chevrolet Tahoe LT 16 7.7 Chevrolet Suburban LTZ 16 7.9 Infiniti QX80 15 6.9 Toyota Sequoia Limited 15 7.1

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 20+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 9.0 seconds) Chrysler Pacifica Hybrid 841/272 8.3 Honda Odyssey EX-L 22 8.1 Toyota Sienna XLE 21 7.7 Chrysler Pacifica Touring-L 21 8.0 Kia Sedona EX 20 8.0

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 16+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 10.5 seconds) Chevrolet Colorado LT Diesel 24 10.3 Honda Ridgeline RTL 20 7.3 Ford Ranger XLT 20 7.4 Ford F-150 XLT (2.7 EcoBoost) 19 6.8 Toyota Tacoma SR5 (V6) 19 8.2 Chevrolet Colorado LT (V6) 18 7.5 Jeep Gladiator Sport 18 7.8 Chevrolet Silverado 1500 LT (5.3L V8) 17 6.9 Ram 1500 Big Horn 17 7.1 Nissan Titan SV 16 6.7

Make & Model Fuel Economy (Overall mpg = 25+) 0-60 mph Acceleration Time (Equal to or less than 10.5 seconds) Nissan Kicks SV 32 10.5 Hyundai Elantra GT (2.0L) 28 8.7 Mini Clubman Base (3-cyl.) 28 10.5 Fiat 500L Easy 27 9.5 Kia Soul Plus 26 8.8 Volkswagen Golf Alltrack SE 25 8.5

More from Consumer Reports:

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.