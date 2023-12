Worcester County real estate transfers, Sunday, Dec. 17

Ashburnham

$625,000, 22 High St, Boisseau, Jeffrey W, and Boisseau, Suzanne M, to Chapin Jr, Stanley E, and Chapin, Anu K.$280,000, 26 Water St, Martinez, Bruce, and Martinez, Samantha, to Barroso, Juan J.

Ashby

$385,000, 1074 Foster Rd, Bernhardt, Elizabeth A, and Bernhardt, Karen, to Rackowski, Bryan.

Athol

$450,000, 220 Exchange St, Oddy-Ashenden Realty LLC, to Kosakowski Realty LLC.$400,000, 115 Drury Ave, My Jireh Properties LLC, to Wairimu, Winfred L, and Change, Rahab W.$397,000, 157 Pinedale Ave, Mma Home Renovations LLC, to Neely, Michael P, and Sanders, Carrie A.$390,000, Conant Rd, Goddard, Dennis P, to Athol Solar LLC.$296,000, 125 Lake Ellis Rd, Doiron, Andrew R, and Duguay, Kera B, to Dias, Matthew, and Evans, Sara.$290,000, 119 Everett Ave, Martin, Joshua C, to Mendoza, Jennifer, and Quartarone, John.$285,000, 1072 Templeton Rd, Melanson, Dakota, and Melanson, Lauren, to Gibb, Heather A, and Gibb, Girard.$270,000, 148 Sanders St, Rita M Besseck T, and Besseck, Rita M, to Nunez, Hugo, and Nunez, Mary K.$260,000, 535 King Rd, Macadams, Madison, and Lavallee, Kyle, to Desmarais, Deborah A, and Desmarais, Scott J.$210,000, 71 Central St, Virginia Realty Inc, to Shaw, Christopher.$160,000, 742 Daniel Shays Hwy #3F, Holden, Diane, to Magane, Erla.$59,000, Charden Ln #2, Richard, Timothy Z, to V&j Real Estate Inc.

Auburn

$543,205, 7 Deerfield Cir, Mooradian Oscar Est, and Wilson, Lauren L, to Dejesus, Maria A, and Dejesus-Rivera, Angel.$490,000, 200 Rochdale St, Abderrazzaq, Maria G, to Lane, Nicole D, and Lane, Jeffrey M.$469,000, 8 Hillside St, Mk3 Properties LLC, to Daher, Elie B.$452,000, 4 Rockland Rd, Le, Daniel, and Le, Cuong Q, to Maloughney, James, and Jason, Leah.$422,500, 13 Goulding Dr, Roll, Patrick, to Chiacchio, Michelle, and Lariviere, Patrick.$405,000, 186 Central St, Miller 3rd Frank E Est, and Stanley, Mary E, to Mahedy-Carter, Claire, and Mahedy, Carol.$402,000, 10 Heard St, Flek, Allison J, to Malko, Shalyn H, and Malko, Joseph.$395,000, 47 Upland St, Wischhof, Erik, to Meiselman, Ryan M, and Meiselman, Rebecca L.$389,900, 5 Pioneer Ln #1, Mcgann, Stacy, to Cynthia E Levine RET, and Levine, Cynthia E.$350,000, 105 Boyce St, Maloney, Annecatherine, to Duong, Andy.$345,900, 19 Forest Dr, Dddml LLC, to Lopez, Alex X.$270,000, 30 Warren Rd, Dias Jr Ethel M Est, and Reeves, Josephine, to Damiano, Kristin E.$230,000, 46 Harrison Ave, Washburn, Eve L, and Washburn, James M, to 46 Harrison Avenue LLC.$150,000, 41 Hill St, Jermain Rita G Est, and Hadley, Janet L, to Dakash LLC.$41,000, 89 Pinehurst Ave, Wilcox, Renee H, and Richard, Joshua J, to Richard, Joshua J.

Barre

$547,000, 122 Town Farm Rd, Caruso Construction Corp, to Macutkiewicz, Zachary R, and Macutkiewicz, Anastasia C.$379,500, 444 Old Dana Rd, Leblanc, Rachael, to Martin, Joshua, and Martin, Jasmine.$275,000, 1718-1734 West St, Bazaz, Christopher J, to Cortez, Gerald, and Cortez, Kathleen.$265,000, 26-30 Trafalgar Sq, Kowalczyk Rt-2014, and Kowalczyk, Diane L, to Higgin Re Solutions LLC.$60,000, Hubbardston Rd, Sousa, Jose M, and Sousa, Carol A, to Chouinard, Glen.

Berlin

$1,150,000, 46 West St, Fernandes, Silvio, and Fernandes, Adna F, to Singh, Rajender.$770,000, 18 Wilson Rd, Capes Of Berlin LLC, to Patel, Upenkumar, and Patel, Rashmika.$770,000, 57 Summer Rd, Worcester Sand & Gravel C, to Cariveau, Stephen S, and Cariveau, Patricia L.$540,000, 28 Village Ln #28, Rau, Adrienne, and Kondakciu, Olend, to White 3rd, Charles H.

Blackstone

$490,000, 8 Dollard St, Ivers, Kimberley D, and Ivers, Paul, to Von Rueden, Micah A.$465,000, 59 Mendon St, Hoffman, Michael, and Hoffman, Sherri, to Poirier, Robert, and Poirier, Toni-Ann.$430,000, 46 County St, Poirier, Robert, to Hansen, Travis W.$349,900, 22 County St, Fredap Rt, and Daprato, Alfred, to Green, Emily, and Bach, Nathan.$280,000, 22 Richmond St, Plante, Scott A, and Sene, Christopher, to Elevator Properties Inc.$240,000, Old Lincoln St #1R, Cora Lane Group LLC, to Inman Ft, and Inman, Brian F.$240,000, Old Lincoln St #2R, Cora Lane Group LLC, to Inman Ft, and Inman, Brian F.

Bolton

$1,425,000, 106 Fox Run Rd, Joseph, John P, and Joseph, Kelley A, to Burkhart, Justin, and Burkhart, Jennifer.$1,235,000, 72 Golden Run Rd, Madsen, Jorgen H, and Christoffersen, Susan J, to Gabriel, Jonathan S.$330,000, 31 Hudson Rd, Turning Point Invs LLC, to Casavant-Towers, C M.$234,906, 92 Sugar Rd, Cormack, Adam R, and Cormack, Patricia L, to Cormack, Patricia L.$210,000, W Berlin Rd #2A, R F Schartner Special T, and Schartner, Sandra M, to Schartner, Robert A.

Brimfield

$860,000, 297 Brookfield Rd, Olson, Robert W, and Olson, Karen L, to Lepzelter, David A, and Lepzelter, Marion B.$675,000, 56 Tower Hill Rd, Truax, Andrew T, to Blais, Adam, and Blais, Heather.$470,000, 152 Warren Rd, Lacombe, Mark A, and Lacombe, Mary J, to Lussier, Danielle, and Rogers, Robert.$399,000, 121 Haynes Hill Rd, Oconnor, Krystine A, and Farm Credit East, to Gorzynski, Adam, and Gorzynski, Iwona.$210,500, 265 Dunhamtown Palmer Rd, Secretary Of Veterams Aff, to Krukowski, Billy J.$186,550, 1477 Dunhamtown Brimfield Rd, Digrregorio, Nickolas J, and U S Bank, to Resi Asset Mtg Pro 2006-E, and US Bank NA Tr.$90,000, 26 3rd St, Gentile, Jeremy, to Fish, Bevin E.

Brookfield

$60,000, 86 Town Farm Rd, Cloutier, Mathieu L, and Cloutier, Monica, to Lumb, Craig.$60,000, 90 Town Farm Rd, Cloutier, Mathieu L, and Cloutier, Monica, to Lumb, Craig.

Charlton

$650,000, 23 Stoneybrook Rd, Lehner Jr, Raymond A, and Lehner, Gina A, to Leap, Jeremy D, and Chirillo, Camille.$525,000, 48 Carpenter Hill Rd, Pikul David J Est, and Leblanc, Susan L, to Leblanc, Coleman L, and Leblanc, Briana K.$463,800, 137 E Baylies Rd, Konkel, William E, and Konkel, Dawna, to Poline, Michael, and Poline, Perla.$405,000, 47 Buffum Rd, Campbell, John, to Johnstone, Jessica, and Ogrady, Ryan.$235,000, 107 Center Depot Rd #E, Rice Adele J Est, and Duquette, Melanie, to Kamau, Irene.$215,000, 6 S Sullivan Rd, Gauthier, Edward W, and Bk Of Ny Mellon T Co Na T, to Cascade Funding Mtg T Hb3.$162,000, 117 Stafford St #63, Mcneaney, Elaine R, to Khkri Stafford T, and Idouderb, Karim.$75,000, Northside Rd #6B, Compton Property Dev LLC, to Card, Cameron M, and Vickstrom, Sarah J.$30,000, Southbridge Rd, Melling, Peter J, and Thomson-Melling, Mary A, to Jones, Timothy B.

Clinton

$569,250, 26 Oak Ct, Savoie Modular Homes Inc, to Pieroni, Michael, and Quigley, Khyrstyne M.$569,250, 54 Top St, Savoie Modular Homes Inc, to Pieroni, Michael, and Quigley, Khyrstyne M.$550,000, 10 Hillside Ave, Sophis, David, and Sophis, Molly, to Dippel, Tylor, and Dippel, Stephanie.$440,000, 972 Main St, Bairos, Manuel, to Nanez Homes & Rentals LLC.$420,000, 43 Mount View Dr, Teixeira, Antonio, and Teixeira, Joyce A, to Henault, Christopher P, and Henault, Emily A.$399,000, 2305 Briarwood Vlg #2305, White 3rd, C H, to Giner, Isabel.$395,000, 901 Ridgefield Cir #D, Brownlow, Ann R, to Mcdonald, Rosemarie.$385,000, 25 Pearl St, Ciccarelli, Roberto, to Moreno, Sulenny V, and Rojas, Olmedo A.$375,000, 3 Oak Hill Ave, Dippel, Tyler S, and Dippel, Stephanie, to Arego Jr, Francis P.$325,000, 18 Eagle Nest #551, Tatro Maryanne Est, and Tatro, Douglas, to Jacobson, Alan.$161,000, 12 Oak St, Hb2 Alternative Hldg LLC, to Acosta, Modesto R.

Douglas

$590,759, 26 Joseph Rd, Lobisser Building Corp, to Moore, Brandon H, and Moore, Hannah S.$482,000, 8 Railroad Ave, Kocur, William J, and Kocur, Wendy L, to Harris, Kevin D.$420,000, 25 Brookside Dr, Pickering, Jessica A, to Capelle, Amy, and Wray, William.$365,000, 73 Eagle Dr #73, Freeman, James D, and Freeman, Caitlyn J, to Kulesza, Justin, and Kulesza, Bryana.$356,000, 110 SE Main St, Leo P Croteau T, and Castonguay, Judith A, to Barrows, Tyler.$337,000, 16 SW Main St, John R Koslak Rt, and Koslak, John R, to Sabatino, David F.$86,310, 26 Joseph Rd, Jmt Sleepy Hollow LLC, to Lobisser Building Corp.

Dudley

$339,900, 154 Southbridge Rd, Caravella, Nicholas, and Caravella, Lisa, to Parra-Camacho, Jhovany.$167,000, 15 Wysocki Dr #39, Capuano, Mark P, to Davis, Derrick.$30,000, 21 June St, Seraphin, James A, to Greenwood, Heath J.$30,000, 36 Silvestri Rd, Guerin Jr Richard R Est, and Guerin Sr, Robert E, to Ohop, Steven N, and Ohop, Lori A.

East Brookfield

$633,000, 180 Lakeview Ave, Gatto, John P, and Gatto, Amy J, to Orszulak, Thomas R, and Orszulak, Kathleen T.

Fitchburg

$555,000, 86 Milk St, 86 Milk Street LLC, to Contreras, Edwin.$550,000, 139-141 Lincoln St, Saad, Zakriya, and Alzuhairi, Marleen J, to Costa, Andre L.$523,000, 220 Madison St, Iannaccone, Alfred A, and Iannaccone, Julie A, to Guerrero, Starling G.$500,000, 156-158 High St, Baboosic Realty LLC, to 124ple LLC.$460,000, 449-451 Clarendon St, Caban, Joseph R, to Lontra, Leonardo C.$405,000, 139 Harvard St #7, Traven Development LLC, to Goodwin, Daniel P, and Goodwin, Linda L.$405,000, 377 Highland Ave, Streb, David J, and Ladd, Marcia T, to Lescault, Nathan, and Chandonnet, Melissa.$400,000, 723 Westminster St, Brooks, David, and Brooks, Lorna, to Longe-Mccann, Tyler, and Longe-Mccann, Madison.$375,000, 141 Salem St, Torres Elvin Giovanni Est, and Pimentel-Torres, C M, to Cordeiro, Igor S.$320,000, 54 Whittemore St, French, Gary B, to Peattie, Nadia.$316,000, 25 Almount Rd, Catanese Rose P Est, and Cormier, Joann C, to Dagostino, Savannah R.$312,000, 85 Wanoosnoc Rd, Negron, Adelita, and Negron, Felix, to Garcia, Joselyn, and Guillen, Felix M.$259,900, 4 Congress Pl, Berube Ernest Joseph Est, and Norris, Leslie M, to 4 Congress Street Rt, and Naughton, Joshua.$191,000, Lancaster St, City Storage Inc, to Jhc Rt, and Harrison, John.

Gardner

$400,000, 187 Pine St, Molina Landmark LLC, to Realgardner LLC.$370,000, 39 Charles St, Roy Jr, Mark, and Trotto, Lindsey, to Fernandez-Preville, Zuly, and Escudero, Zariyella Y.$329,900, 36 Kendall St, Morgan, Janice L, to Picazio, Stephen, and Ostavnenko, Natasha.$285,000, 228 Pine St, Oneill, Gary P, to Smith, Meaghan, and Lohnes Jr, Warren.$200,000, 104 Woodland Ave, Burke, Debra R, to Davan, Susan.$199,000, 127 West St, First Landing Invs LLC, to West St Management LLC.$155,000, 127 West St, Wythe Jr, Ronald, and Hikel, Ian, to First Landing Invs LLC.$75,000, 99 Riverside Rd, Laplante Edmond J Est, and Laplante Jr, Edmond J, to Champney, Joseph.

Grafton

$710,000, 30 North St, Joyce A Nicholson T, and Nicholson, David A, to Baker, Andrew, and Bernat, Kiara.$710,000, 32 North St, Joyce A Nicholson T, and Nicholson, David A, to Baker, Andrew, and Bernat, Kiara.$570,000, 62 Buttercup Ln #62, Ferrazano Rt, and Ferrazano, Deborah L, to Varon, Maria G.$569,900, 274 Providence Rd #1, Providence Street Vlg Inc, to Krishnan, Shanmugarajan.$490,000, 13 Azalea Ln #13, Brossi, David W, to Gokhale, Chintan, and Acharya, Jahanvi.

Hardwick

$408,000, 412 Main St, Henryco LLC, to Hanry LLC.

Harvard

$1,170,000, 23 Fairbanks St, Sciple, John B, and Sciple, Carl B, to Visconsi, Elliott, and Visconsi, Maura C.$1,027,500, 3 Peninsula Rd, Chapman, Richard, to Mosher, Geoffrey M, and Beesen, Ayshe A.$950,000, 81 Old Shirley Rd, Cormier, Frank N, and Cormier, Charlene A, to Gentile, Ryan, and Gentile, Nicole.$810,000, 28 Scott Rd, Doucette, Roger R, to Sophis, David N, and Sophis, Molly E.$725,000, 33 Craggs Rd, Gentile, Ryan M, and Carlson, Nicole C, to Kramer, Joshua A.$620,000, 4 Trail Ridge Way #C, Purohit, Sumit, and Choubey, Kanchan, to Kelemen, Adam L.$600,000, 197 Still River Rd, Judith A Wong Irt, and Galinsky, Claude, to Kristen E Obrien RET, and Obrien, Kristen E.

Holden

$750,000, 370 Manning St, Preston, Michael R, and Preston, Elizabeth, to Preston, Elizabeth.$692,500, 130 Fort Sumter Dr, Dufault, Christopher D, and Dufault, Bonnie A, to Black, Christopher W, and Black, Malley J.$561,090, 20 Tea Party Cir #508, Chaffin Pond Dev LLC, to Berliner, Catharine M, and Berliner, William.$555,314, 175 Beechwood Rd, Sundstrom, Nancy J, and Courtemanche, David R, to Spelman, Colleen D, and Dunford, Kevin M.$450,000, 429 Reservoir St, Mulroy, Paul V, and Mulroy, Kristin A, to Torres, Omar, and Torres, Lynn M.$450,000, 651 Salisbury St, L & C Income Irt, and Pacek, Leonard E, to Lewandowski, Mark S, and Lewandowski, Cheryl L.$438,000, 418 Reservoir St, Spyropoulos, Paul, and Spyropoulos, Gina, to Curry, Matthew.$350,000, 19 Fairhill Rd, Rollins Lt, and Rollins, James M, to Fauller, Kaitlin.$325,000, 1-7 Quinapoxet St, N&c Christie LLC, to Five Thirty Three LLC.$325,000, 6-12 Fairview Ave, N&c Christie LLC, to Five Thirty Three LLC.$215,000, 23 Chaffins Ln, Harold & K R Bengtson Irt, and Keenan, Cathleen C, to Rogers, James.$95,000, Wachusett St, Gabrielli Ft, and Gabrielli, Brian J, to Petersen, Donald R, and Petersen, Rebecca L.

Holland

$385,000, 4 Vinton Way, Sczurek Family Funding T, and Sczurek, Cheryl A, to Dennis & Sheryl Hutton Lt, and Hutton, Dennis M.$325,000, 117 May Brook Rd, Maybrook Cottage LLC, to Guillet, Kyle.$110,000, 37 Wales Rd, Wentworth Jr, Dennis E, and U S Bank T, to Wicked Deals LLC.$30,000, Old County Rd, Cormier, Andre J, to Soules, Kevin R, and Soules, Sarah.

Hopedale

$575,000, 24 Mendon St, Ruwe, Beth A, and Ruwe, Matthew N, to Knox, Daniel D.$485,000, 10 Driftway St, Dushku, Debra, to Hobson, Sheri, and Hobson, George.$430,600, 22-24 Inman St, Consigli Re Holdings LLC, to Consigli, Andrew P.$420,000, 36 Freedom St, Wilder Hopedale St LLC, to Guardian Properties LLC.$385,000, 113 Laurelwood Dr #113, Dwyer, Matthew, to Minigham, Elisabeth.$385,000, 113 Laurelwood Dr #G113, Dwyer, Matthew, to Minigham, Elisabeth.

Hubbardston

$475,000, 40 Birches Rd, Ray-Tek Construction LLC, to Marr, Earl.$425,000, 5 Underwood Rd, Senckowski, Nicholas, and Senckowski, Kay L, to Noble-Kelly, Thompson, and Noble-Kelly, Katelin.

Hudson

$12,000,000, 75 Reed Rd, Intel Massachusetts Inc, to Hudson Reed Owner LLC.$810,000, 29 Grove St #29B, Ktd LLC, to Challa, Dilip K, and Majeti, Sai H.$760,000, 54 Stevens Rd #54, Dennis M Callahan Lt, and Callahan, Dennis M, to Thierauf Ft, and Thierauf, Stephen C.$635,000, 20 Pierce St, Otenti, Patricia L, to Laighton, Jill Z.$400,000, 250 Main St #206, Valcourt Rt, and Valcourt, Scott A, to Richard C Ascroft RET, and Ascroft, Richard C.$328,000, 425 Main St #21D, Kearns, Karen J, and Austin, Michael, to Lopez Jr, Steven J.$320,000, 200 Manning St #24B, Matta, Mena V, to Mitrakas, Zachary P.

Lancaster

$600,000, 254 Goss Ln, Judith C Hodder Irt, and Ronco, Christina, to Ocoin, Barry, and Cole, Kenneth A.$600,000, 71 Main St, Kcr Realty Corp, to 71-75 Main Street Rt, and Isaacs, Grant J.$600,000, 75 Main St, Kcr Realty Corp, to 71-75 Main Street Rt, and Isaacs, Grant J.$445,000, 32 Whitcomb Dr, Melone, William D, and Melone, Brittany L, to Sem, Henglay.$206,000, 233 Main St #2R, Nelson, Taylor, to Santos, Danuza.

Leicester

$520,000, 37-39 Church St, Garcia, Miguel, and Mejia, Evelyn J, to Church St Acquisition LLC.$490,000, 1 Sabina Cir, Caravella, Stephen G, and Caravella, Donna M, to Duffy, Amanda R, and Almeida, Cesar F.$470,000, 52 Virginia Dr #52, Desforges, Eileen D, and Desforges, Paul R, to Thurlow, James H, and Thurlow, Irene J.$400,000, 26 Rawson Dr, Pickett, Daniel H, and Pickett, Susan J, to Murray, Justin, and Murray, Elizabeth.$362,500, 14 Crestwood Rd, Case, Nathaniel S, and Case, Natalia L, to Oconnell Jr, Thomas, and Douglas, Elizabeth.$300,000, 197 Main St, Poirier Ft, and Poirier, Thomas J, to Lambert, Linda.$300,000, 82 Lake Ave, Leong, Jill, to Huynh, Duc N, and Nguyen, Hoa T.$275,000, 141 White Birch St, Mallozzi, Sharon A, and Mallozzi, Peter V, to C Lopez Investments LLC.$250,000, 16 Mill St, Sixteen Mill Street Rt, and Gabriel, Jonathan S, to Mr Care Realty LLC.$232,000, 75 Huntoon Memorial Hwy #1-11, Wong, Lily, to Menard, Alexis.$210,000, 75 Huntoon Memorial Hwy #4-6, Sauvageau, Barbara L, to Livingston, Timothy.$191,000, 329 Main St, Tirrell, Herbert, and Midfirst Bank, to V & J LLC.

Leominster

$497,500, 34 Lynnhaven Rd, Sirois, Alfred F, and Sirois, Linda M, to Andrews, Rebecca E.$475,000, 11 Colonial Dr, Shaw, Robert C, and Shaw, Carole A, to Digeronimo, Dylan, and Dellogono, Alexis.$470,000, 224 West St, Gomez, Alexandria, and Shields, Noah P, to Gamboni, Leslie, and Mancio, Ottoniel.$437,500, 304 Pierce St, Catallozzi, John J, to Catallozzi, Melissa A, and Duvarney, Zacharie T.$340,000, 2 Wilson St #A, Hickey, Bonnie, to Namakula, Hellen.$331,000, 81 Chapman Pl #81, Murray, Judith L, to Aubuchon, Nathan C.$304,547, 19 Raven St, Cutter, Geroge W, and Bk Of Ny Mellon T Co Na T, to Bank Of America Na.$285,000, 14 Fernwood Dr #E, Doyle, Samantha, and Devaney, Patrick, to Ralls, Cynthia A.$270,000, 19 Meadow Pond Dr #G, Johnson 3rd, Bruce E, to Ehsan, Irfan, and Ali, Mariam.$260,000, 66 Hamilton St #1, Rivera, Angel M, and Zayas, Juana, to Rivera, Keith D.$250,163, 30 Lincoln Ter, Lakeview Loan Servicing L, to Marla Const Services LLC.

Lunenburg

$919,000, 440 Mulpus Rd, Harbor Classic Homes LLC, to A & Annette C Elliott RET, and Elliott, Andrew J.$825,000, 7 Park Street Ter, Jared S O Quill RET, and Quill, Jared S, to Levine, Adam N, and Stewart, Nathaniel M.$715,000, 31 Cushing Ln, 31 Cushing Ln Rt, and Cooney, Robert J, to Hurley, Patrick P, and Hurley, Lauren F.$415,000, 54 Carr Ave, Paul, Barbara, to Donahue, Scott E, and Holman, Sophia A.$400,000, 447 Howard St, Tremblay, Robert P, to Higgins, Amanda.$385,000, 258 Pleasant St, Lattanzi, James, and Lattanzi, Allison, to Aubuchon, Felicia, and Scullane, Linda.$20,000, 80 Sandy Cove Rd, Progen Ronald B Est, and Progen, Lois, to Lorraine B Dunham T, and Dunham, Lorraine B.

Marlborough

$870,000, 74 Taylor Rd, Leisman, Timothy, and Leisman, Arlene, to Sharma, Vikash, and Sharma, Smily K.$823,000, 66 Nolan Way, Spooner, David B, and Spooner, Carol L, to Bartlett, Christopher, and Bartlett, Karen.$780,000, 31 Bowood Ln #31, Hamilton RET, and Hamilton, Helen E, to Schuster, James, and Schuster, Jo-Ann M.$760,000, 47 Walcott Cir, Gelsomini, Michael J, and Gelsomini, Lori, to Gentili, Susan.$739,900, 5 Gagas Ln, Barlow, Richard T, to Meimers, Eric, and Meimers, Margaret.$667,800, 15 Beaman Ln, Goss, Ellida M, and Rothman, Roberta, to Da Costa, Jose L, and Da Costa, Silvia M.$610,000, 81 Fremont St, Moeisha Properties LLC, to Addink, Darin L, and Addink, Roselly F.$599,800, 221 Stevens St, Mccurley, Paul G, to Lemos, Donizete.$525,000, 319 Hemenway St, Jeffrey M Lasker RET, and Fay, Sean N, to Master Remodeling & Const.$525,000, 80 W Hill Rd, Andrade, Matheus M, and Andrade, Sabrina M, to Hogan, Shannon M, and Berry, Alexander J.$525,000, 91 Denoncourt St, Donahue, Justin L, and Donahue, Julie A, to Ware, James M.$500,000, 68 Porter Rd, Spence, Jonathan M, and Spence, Nancy, to Ramirez, Leticia V, and Urizar, Walter.$409,000, 60 Grant St, Vezina Francis Est, and Bedard, Francis E, to Mosquera, Oswaldo.$265,000, 26 Pearl St, Arsenault Ann L Est, and Arsenault, Bruce, to Modern Guest House LLC.$200,000, 158 Boston Post Rd E #7, Covell, Diana, and Covell, Patricia R, to Fernandez-Santos, Norma, and Porto, Diogenes K.

Mendon

$1,175,000, 11 Pleasant St, Kurczy, David H, and Kurczy, Jody M, to Georgianna, Paulette K, and Georgianna, Joseph D.$690,000, 1 Crestview Dr, Elisabeth F Miningham RET, and Miningham, Elisabeth F, to Whitney, Steven L.$573,000, 31 Blackstone St, Levine, Jeffrey A, to Gordon, Jeremiah, and Gordon, Leah.

Milford

$800,000, 196 E Main St, Quarry Square Owner LLC, to Milton Real Prop Of Ma.$649,914, 47 Field Pond Rd, Claro Construction Corp, to Corapi, Xavier, and Corapi, Carmin N.$630,000, 7 Brookside Ln, Samsel, Preston F, and Samsel, Patrice M, to Savini, Gregory, and Sands, Erica.$589,900, 4 Panda Ct #41, F & D Ctrl Rlty Corp Inc, to Tadikonda, Sowmya, and Madiraju, Badari R.$584,900, 28 Kodiak Ln #14, F & D Ctrl Rlty Corp Inc, to Raghupathi, Jayaprakash K.$584,900, 36 Kodiak Ln #18, F&d Ctrl Realty Corp Inc, to Guduru, Shirisha, and Dyapa, Manohar R.$569,000, 41 Village Cir #41, Adams, Donald W, and Adams, Kathleen M, to Cotter, Virginia J, and Cotter, Thomas P.$490,000, 37 Iadarola Ave, Recchia, Anthony A, and Recchia, David P, to Torres, Rossel F, and Guifarro, Kristy K.$470,000, 12 Sherwood Dr, Coyne Claire M Est, and Coyne, Paul J, to Campbell, Brendan, and Campbell, Hannah.$435,000, 82 Highland St, Forbes, Kimberley L, to Griffiths, Julianne M, and Chambers, Craig.$401,000, 17 University Dr, Ostapower, Stephen, and Schneider, Kathleen P, to Silva Sousa, Claudio M.$380,000, 10 Camp St, Top Notch Transitional Sv, to 10 Camp LLC.$379,900, 71 School St, Hughes, Thomas A, and Hughes, Michelle A, to Zamora, Wilson E.$350,000, 8 Country Club Ln #C, Demichele, Paul J, to Alarcon, Jose D, and Aguila, Evelin C.$270,000, 10 Camp St, Rowan, John F, and Rowan, Patricia A, to Top Notch Transitional Sv.$200,000, 31 Forest St #2, Zergoun, Abdeddaim, to Rotman, Leo, and Sokolova, Svetlana.$155,000, 10 Shadowbrook Ln #68, Dixon, Martha, to Doktorov, Eugene.$110,000, 211 West St #1, Sidhu Ft, and Sidhu, Kanwarjit S, to 211 West Street LLC.

Millbury

$3,500,000, 100 Riverlin St, Great Neck Saw Manufactur, to Ivory Realty LLC.$584,506, 12 Logans Run, Czervik Properties LLC, to Davagian, Sara.$350,000, 6-A-C Elm Ct, Butler Barbara L Est, and Butler, Kevin P, to Khan, Hamid.$345,000, 8 Abbott Pl, Mcgee, Kieran F, and Ross, Maura, to Leavens, Jacklynn.$335,000, 14 Canal St, Gonsorcik Joseph F Est, and Dufresne, Joyce M, to Jadomi Properties LLC.$335,000, 22 Lexington Rd #22, Breen, Sarah, to Robbins, Donna M.$250,000, Cooper Rd #1, 25 Brook Street LLC, to Valery-Bern, Brenda, and Bern, Marvin.$250,000, Cooper Rd #5, 25 Brook Street LLC, to Dawson, Michael J, and Dawson, Rhonda.

Millville

$528,000, 1 Desjardins Way, Buteau, Keith, and Collins, Donna, to Cartier, Emily, and Cartier, Ryan.$495,000, 9 Allard Ct, Workman, Chris M, to Darocha, Waldeir, and Darocha, Maruska.$265,000, 14 Bow St, Cepeda, Dionisio, to Tmc Keywest LLC.$151,925, 14 Bow St, Federal Natl Mtg Assn, to Cepeda, Dionisio.

New Braintree

$300,000, 850 W Brookfield Rd, Frantum, Susan L, to Frantum, Brandon M.

North Brookfield

$465,000, 12 Collins Rd, Helen B Blalock Ft, and Custer, Lou A, to Attella, Nathaniel M, and Broman, Katie E.$315,000, 5 Nursery Ave, Carney, Bryan J, to Nelson, David W, and Nelson, Janet L.$70,000, 85-A Brookfield Rd, A R Belli Development LLC, to Kieman, Craig.

Northborough

$950,000, 1-C Belmont St, 240 Turnpike Inc, to Belmont Crossing LLC.$795,000, 386 Davis St, Jacobson, Michael, and Olsen, Michael, to Akie, Thomas E, and Akie, Heather N.$645,000, 161 Church St, Viswanathan, Rajan, and Rajan, Rajalakshmi, to Babikian, Garin, and Babikian, Katrina.$615,000, 14 Hoover Rd, Hennessy, Sara C, and Hennessy, Ryan P, to Li, Mengyin, and Lu, Haiyun.$580,000, 61 Valentine Rd, Ke, Ning, and Zhang, Qi, to Vidrik, Stanislav.$535,000, 23 Riley Rd, Player, Veronica D, to Minna S Buiser T, and Buiser, Minna.$530,000, 51 Deacon St #51, Silva, Karen, and Arnold, Doris, to Martinot, Raymond, and Martinot, Anne M.

Northbridge

$795,000, 39 Joseph Cir, Hildebrand, Jeremy, and Hildebrand, Kathleen, to Huynh, Bao, and Le, Tuyen.$651,665, 58 Crestwood Cir #31, Stone Hill Partners LLC, to Obal, Keith T, and Obal, Zinta L.$599,999, 68 Mikes Way #68, Henault Builders Inc, to Nicholas, Mark.$599,900, 66 Mikes Way #66, Henault Builders Inc, to Kosciak, Neil, and Kosciak, Jaime.$520,000, 316 Cooper Rd, Berberian, J S, and Castiglione, Jeanmarie, to Mackin, Calvin, and Czotter, Emily.$505,000, 331 Cooper Rd, Moniz, Roberto V, and Freitas, Noemia F, to Sabourin, Danielle, and Sabourin, Robert.$455,000, 36 Hope St #1, Eb Rt, and Elkinson, David, to Scherer, Richard.$420,000, 189 Conservation Dr, Ciepielowski, Mike, to Wiegers, Sharon L.$370,000, 2528 Providence Rd, Make Invs Great Again LLC, to Saltz, Samantha, and Wells, Laszlo.$295,000, 15 Arcade St #15, Lightbown, Kevin F, and Lightbown, Alexandra, to Lightbown, Shanda, and Stcyr, Johnathen.$260,000, 52 Arrowhead Ave, Pietras, Lillian E, and Us Bank TNa Tr, to Pearson Development Corp.

Oakham

$499,000, 861 Old Turnpike Rd, Lajoie, Earlene, and Lajoie, Richard L, to Doane, Peter W, and Doane, Karla J.

Orange

$410,000, 193 Royalston Rd, Ellsworth, Emma, to Zweben-Kelley, Kelly, and Kelley, Seth.$380,000, 95 Adams St, Inman, Elaine J, and Inman, James A, to Parkinson, Scott.$314,000, 241 Hayden St, Guilmette, Jay M, and Guilmette, Martha J, to Gorman, Shamus P, and Ecklund, Sydney J.$302,000, 414 E River St, Ajunwa, Moses S, to Davis, Jaqueline C.$80,000, 34 Carpenter St, Hause, Sharon N, to Megliola Realty LLC.$50,000, 99 W Orange Rd, Chase, Robert, to Mosquera, Hiunitto D.$44,000, 229 Walnut Hill Rd, T Of The Will Richard Rei, and Sykes, Cinthia D, to Lim, Lilyanne.

Oxford

$1,245,000, 101 Main St, 5m Commercial LLC, to 415 Boston Post Jrp LLC.$502,000, 9 Millbury Rd, Dupsha, William R, to Banach Ft, and Banach, Joshua M.$490,000, 150 Charlton St, Mias, Nancy, to Moreno, Leonardo D, and Garcia, Tatiana L.$380,000, 40 Carron Ln, Maywalt, John G, and Oconnell, Clare A, to Cipolla, Richard T, and Tortora, Meghan.$290,000, 19 Plantation Rd #19, Derderian, Jennifer L, to Agwanda, Karyn.

Paxton

$1,200,000, 20 Wildewood Dr, Brunelle, David M, and Brunelle, Jodi A, to Jouki, Gregory Y, and Jones, Lindsay.$550,000, 8 Lawrence St, Higley Hill Invs LLC, to Duah, Eugene, and Mclaurin, Dianna.

Petersham

$457,500, 27 Camel Hump Rd, Camel Hump T, and Rubin, Ruth R, to Ellsworth, Emma G, and Ellsworth, Thomas J.$27,500, Monson Turnpike Rd, Boulais, Joseph, to Baker, Justin S.

Phillipston

$340,000, 14 Pine Point Rd, Bullis Ft, and Senecal, Kathleen, to Jdrs LLC.

Princeton

$755,000, 6 Parker Pl, Johnson, Paul X, and Johnson, Kimberley A, to Dio, Michael G, and Dio, Anne D.$700,000, 38 Boylston Ave, Rehrauer, Steven T, and Rehrauer, Harold W, to Spencer, Leslie W.

Rutland

$764,734, 49 Grizzly Dr, C B Blair Dev Corp, to Atid, Aziz.$606,000, 182 Glenwood Rd, Beaudry, David S, and Beaudry, Nicole E, to Ursoleo, Joseph, and Ursoleo, Abby.$595,000, 20 Crestview Dr, Kilroy, Meredith, to Welch, Matthew T, and Gordon, Avery N.$512,500, 15 Blueberry Ln, Denise J Clark Irt, and Talbert, Melissa J, to Jancura, Franklin H, and Jancura, Laura L.$385,000, 8 Anthony Dr, Berti-Gaudette, Franciane, to Marchand Jr, Roger.$370,000, 9 Meadowbrook Cir, Gilroy William F Est, and Gilroy, Scott M, to Gilroy, Derek.$275,000, 63 Pommogussett Rd, Griffin, Paul, and Landyn, Vanessa, to Turning Pt Hm Buyers LLC.$220,000, 73 Barre Paxton Rd, Mercurio, Jacqueline A, to Goldwetha Investments LLC.$150,000, 199 Pommogussett Rd, Albert E Maykel Jr T, and Maykel Jr, Albert E, to Aucoin, Jason B, and Aucoin, Lisa M.$135,000, 8 Hope Way, Young, Tamara, and Young, Steven, to Huang, Anna.$38,000, Emerald Rd, Simac Rt, and Harrity Jr, James M, to Carlson, Debra, and White Jr, Leroy W.

Shrewsbury

$1,425,000, 9 Settlers Rd, Bull, Shon E, and Bull, Jennifer R, to Hennessy, Ryan, and Hennessy, Sara C.$1,215,000, 29 General Ave, Prestige Property Dev LLC, to Shah, Purvi, and Chavan, Akshay.$1,000,000, 20 Blackthorn Rd, Osik, Todd S, and Osik, Christine M, to Adiga, Ravi S, and Ravishankar, Pavana.$855,000, 433 Lake St, Patel, Vijay, to Metwaly Sr, Ahmed A, and Sharaf, Elshaimaa M.$825,000, 9 Red Coat Rd, Maryellen C Labua T, and Labua, Maryellen C, to Phillips, Megan, and Phillips, Thomas.$725,000, 42 Farview Ave, Stevens, Benjamin L, to Le, Johnny Q.$680,000, 33 Old Brook Rd, Zuegg Lt, and Zuegg, Frederic T, to Okeefe, Samuel P, and Okeefe, Alexandra M.$675,000, 4 Ruthen Cir, Reidy Robert J Est, and Cullen, Kathleen L, to Zhou, Chan, and Au, Christopher.$505,000, 12 Cabot Dr #12, Virginia C Beaney Irt, and Beaney, Kevin J, to Zuegg Lt, and Zuegg, Frederic T.$500,000, 19 Whippoorwill Dr, Panarelli, Frank J, and Panarelli, Pamela J, to Channell, Francesca, and Channell, Connor.$500,000, 31 Colton Ln, Nancy S Lang Irt, and Lang-Landsman, Sandra, to Kelley, Thomas J, and Longo, Nicole A.$500,000, 32 Villa Rd, Dileo Irt, and Dileo, Gary P, to Blasco, Brett, and Blasco, Chelsea.$487,500, 10 Latura St, Sullivan, Travis A, and Sullivan, Carrie E, to Vlass, Tyler, and Davison, Emily.$460,000, 39 Shirley Rd, Cranberry Lighthouse LLC, to Mendillo 3rd, Frank.$385,000, 18 Dalphen Rd, Gala Karoway T, and Karoway, John, to Mooney, Jack, and Rivers, Alyson.$381,000, 502 Lake St, Brescia Vincent D Est, and Obrien, Brenda J, to Jm Estates LLC.$355,000, 3 Oak Meadow Cir, Oak Meadow Circle Rt, and Crouse, Cheryl F, to Elm Development LLC.$348,000, 85 Commons Dr #401, Badwal, Ranjit S, and Badwal, Rosy C, to Prakash, Avinash.$340,000, 38 Shrewsbury Green Dr #G, Drabkina, Aleksandr V, and Drabkina, Marina D, to Saipuram LLC.$305,000, 5 George St, Shackett William L Est, and Pratt, Gregory W, to Nguyen, Tomy, and Garrepy, Christina.$260,000, 26 Shrewsbury Green Dr #C, Jennifer M Capobianco Lt, and Capobianco, Jennifer, to Kola, Michael.$19,220, 210 N Quinsigamond Ave, Shrewsbury Town Of, to Porter, Geoffrey S, and Porter, Debra A.

Southborough

$1,400,000, 9 Banfill Ln, Doc & Gab Derrico Bfb RET, and Derrico, Gabrielle J, to Jing, Lei.$1,320,000, 17 Clifford Rd, Belambe, Renu, and Belambe, Ashish, to Belin, Kristen Y, and Belin, Laurence J.$899,000, 14 General Henry Knox Rd, Hostage, Timothy, and Hostage, Christine M, to Carabellese, Michael J, and Carabellese, Jessica J.

Southbridge

$625,000, 27 Hamilton St, Eddco Rt, and Desrosier, Bruce J, to Palumbo, Andrew, and Palumbo, Steven.$480,000, 219 Everett St, International Club Rt, and Daou, Joseph, to Spectrum Health Systems I.$345,000, 128 Westwood Pkwy, Knutelski, Mariusz, and Knutelski, Elzbieta, to Cary, Mary.$330,000, 25 Woodycrest Ave, Houde 3rd, Robert, and Houde, Alia N, to Maldonado, Jahdai M, and Martinez, Jocelyn L.$330,000, 484 Pleasant St, Limieux, Lisa M, to Rodriguez Sr, Daniel, and Dechoudens, Gloria E.$315,000, 191 Hamilton St, V & J LLC, to Williams, Madisen H, and Yaede, Timothy J.$220,000, 159 Elm St #2, Rivera, Jorge, to Blanco, Oscar E, and Ramirez, Gabriella M.

Spencer

$585,000, 10 Nottingham Cir, Foley, Lori A, and Foley, Katrina A, to Dudek, Robyn, and Dudek, David.$555,000, 16 Marble Rd, Ronald Brault Prop LLC, to Nguyen, Binh, and Nguyen, Dina.$525,000, 3 R Jones Rd, Mayhew, Bruce N, and Mayhew, Amy, to Douglas, Laura M, and Clark Jr, James.$512,000, 120 E Charlton Rd, Bertrand, Thad J, and Gonzalez, Sarrina E, to Mcgrail, Sean, and Cicero, Nicole.$490,000, 102 Hastings Rd, Dyer, Lloyd L, and Dyer, Wanda L, to Porter-Devriese, Joel E, and Cash, Kelly M.$460,000, 27 Wilson Ave, Conner, Grace G, and Conner, Scott M, to Bishop, James W.$460,000, 29 Wilson Ave, Conner, Grace G, and Conner, Scott M, to Bishop, James W.$460,000, 7 Brewer Ln, Conner, Grace G, and Conner, Scott M, to Bishop, James W.$410,000, 37 Paxton Rd, 37 Paxton Road LLC, to Obrien, Shauna.$149,000, 16 Irving St, Johnson, Nancy J, and Bk Of Ny Mellon Tr, to Jebola Properties Inc.

Sturbridge

$350,000, 3 Cooper Rd, Zhao, Zi M, to Vuong, Paul C.$333,000, 46 Willard Rd, Mathews, Philip C, and Mathews, Betsy K, to Folkes, Matthew, and Malizia, Julia.

Sutton

$1,250,000, 36 Mcclellan Rd, Mccracken, Robert A, and Mccracken, Diane G, to Bethany A Eykman T, and Eykman, Bethany A.$1,150,000, 30 Mcclellan Rd, Blackford, Belinda D, to Michael J Herbert RET, and Herbert, Michael J.$811,500, 230 Manchaug Rd, Zoll, Timothy R, to Alexander, Nicholas A, and Alexander, Sarah E.$749,000, 5 Torrey Rd, Black, Rosalind S, to Tolan 2nd, William, and Tolan, Melissa F.$680,000, 22 Benoni Dr, Paadre, Heikki, and Paadre, Susan, to Ates, Mahmut, and Kaya, Medine.$600,000, 5 Attitash Ave, Gustafson, Bruce E, and Gustafson, Karen M, to Black, Rosalind S.$553,108, 44 Ariel Cir #82, Ariel Development Corp, to Singh, Pal, and Khurana, Gitika.$541,618, 46 Ariel Cir #81, Ariel Development Corp, to Verdone, Alec R.$520,000, 19 Westview Dr, Mosher-Hill Lt, and Mosher-Hill, Dixie D, to Hubner, Riley, and Bourgeois, Amanda L.$351,000, 19 Millers Way #C, Kenyon, Kyle, and Kenyon, Elisa, to Lillie, Stephen.

Templeton

$510,000, 57 Schoolhouse Rd, Vautour, Jason R, and Vautour, Shannon A, to Leano, Joseph.$415,000, 22 Elm St, Athol Savings Bank, to Triumph Re Management LLC.$360,000, 185 State Rd, Shick Lt, and Shick, Grier A, to Turgeon, Jaclyn A, and Turgeon, Ernest J.$330,000, 40 N Main St, Raymond, Alan, and Raymond, Melanie, to Sullivan 3rd, Robert P, and Sullivan, Chelsie M.$318,000, 16 Water Wheel Cir #16, Sirois, Michelle M, to Spencer, Dale M.$86,667, 294 Patriots Rd, Denis, Nancy A, and Daigle, Michael J, to Daigle Ft, and Denis, Nancy J.

Tolland

$445,000, 219 Owls Nest Ln, Dl Homes LLC, to Piccioni, Federica, and Iavarone, Carlo.

Townsend

$750,000, 17 Saunders Rd, Crupi, Concetta A, to Loiselle, Christopher.$610,000, 17 Ponderosa Dr, Msb Property Mgmt LLC, to Junior, Osmar A.$270,000, 258 Main St, Schulze, Lorna B, to Babcock, Morris, and Wang, Xianli.

Upton

$997,000, 62 Chestnut St, Jopa Rt, and Winshman, Paul R, to Nartey, Rita D.$910,000, 184 East St, Dube, Lawrence E, and Laplante-Dube, Susan M, to Oakley, James, and Oakley, Amber L.$800,000, 31 Rockwood Ln #31, Freedman, David A, and Freedman, Carolyn J, to Noreldin, Faten, and Noreldin, Mohsen.$785,000, 61 Forest St, Matos, Claudio, and Matos, Valquiria S, to Yancich, Christopher T, and Yancich, Samantha.$650,000, 48 Taft St, Torode, Steven D, to Deandrade, Francisdione O, and Andrade, Edilene C.$633,470, 55 Sienna Cir #43, Pulte Hm Of New Eng LLC, to Burr, Thomas E, and Burr, Joan M.$470,000, 39 Knowlton Cir #39, Diplomat Prop Manager LLC, to Rathod, Pradipkumar, and Rathod, Dimpal.$375,000, 10 Pearl St, Mcgann, Lori N, and Mcgann, Paul, to Mozart, Hayley S, and Mozart, Dana C.

Uxbridge

$857,563, 615 Douglas St, Terravet Blackstone Vly L, to 615 Douglas Street LLC.$785,300, 32 Bayliss Way, Sutton Street LLC, to Defrancisco, Louis, and Defrancisco, Molly.$640,000, 6 Kieronski Ct, Burkowske Jr, Carl E, and Burkowske, Andrea L, to Bliss, Alexander, and Bliss, Kelly.$615,000, 195 High St, Phillips, Judith A, to Legendre, Luke, and Legendre, Kristen.$579,385, 163 Crownshield Ave #163, Woodlands Uxbridge Rlty L, to Mcalley, Christopher, and Mcalley, Nicolle L.$570,000, 186 Crownshield Ave #186, Independance Uxbridge Rlt, to Varma, Mukesh.$545,000, 134 Mendon St, Zifcak Dennis Est, and Zifcak, Brian, to Souza, Luciano.$489,000, 71 Spring Hill Dr #71, Ohearne Forest Glen LLC, to Carroll, James E, and Carroll, Wilma J.$465,000, 114 Taft Hill Ln #114, Christine Oneill Irt, and Oneill, Brian C, to Ivers, Paul, and Ivers, Kimberley D.$380,000, 193 Oak St, Berglund, David E, and Berglund, Elaine S, to Macgregor, Amanda.$352,000, 28 Harvest Rd #28, Falzarano, Paul L, to Pitts, Frances R.$248,000, 117 Quaker Hwy #48, Davenport, Patrick K, and Davenport, Joan G, to Akins, Colleen.$187,000, 117 Quaker Hwy #32, Frydel, Kathleen A, to Hurlbut, Brian.$16,090, 31 Douglas St, Perkins, Arthur, and Perkins, Sharon, to Webb, Jonathan, and Webb, Dianna.

Ware

$489,500, 30 Horseshoe Cir, Yeisley, Lisa, and Berlanga 3rd, Carlos W, to Romano, Gustave, and Nihen, Barbara L.$489,500, Lower Cove Rd, Yeisley, Lisa, and Berlanga 3rd, Carlos W, to Romano, Gustave, and Nihen, Barbara L.$410,000, 98 Greenwich Rd, Monday, Shonn K, to Ruggiero, Jonathan, and Ruggiero, Jennifer.$385,000, 30 Meadow Rd, Hamborg, Herbert A, and Peterson, Patricia A, to Cooper, Greggory B, and Cooper, Stephanie A.$355,000, 8 Oakridge Cir, Skutnik, John M, to Levesque, Laurence, and Levesque, Gina.$340,000, 55 Highland St, Godbout, Mackenzie L, and Godbout, Nicholle A, to Stasiowski, Lindsey, and Stasiowski, Michael.$225,800, 229 Osborne Rd, Perrot, Edward J, and Perrot, Jacqueline V, to Epstein, Aaron W.

Warren

$135,000, 40 Hillside Ave, Razzak, Fallah, to Marston, Kevin, and Marston, Greth.

Webster

$570,000, 41 Brookside Ave, Jennings, Anthony, and Srimathkandada, Pavani, to Cruz, Lorena A.$560,000, 206 Treasure Island Rd #206, Gl Re Holdings LLC, to Lorraine, Michael G, and Meo, Melissa A.$454,000, 9 Surrey Ln, Ekt Investments Inc, to Caraceni, Thomas, and Caraceni, Allison.$403,500, 23 Westwood Rd, Kelly Jr, Ricardo V, to Laboissonniere, Dane, and Duffy, Angela.$335,000, 23 Whitcomb St, Krukowski, Billy J, to Diaz, Ezequiel.$335,000, 5 Oak Tree Ln, Fitzpatrick, Michael, and Fitzpatrick, Jessica, to Lavallee, Victoria M, and Hafford, Sean M.$225,000, 60 Granite St, Van Van, Gloria E, and Ajx Mortgage TI, to Mk3 Properties LLC.$160,000, 8 Freeman Ave, Hud, to Legere, Bruce D, and Burdett, Wendy A.

West Boylston

$500,000, 105 N Main St, Ohlson Dorothy G Est, and Ohlson, Kevin A, to Foley, John T, and Morose, Heather P.$29,500, 89 Central St, Doty, Emily M, to Del Dotto, Darren.

West Brookfield

$495,000, Rodman St, Chisco Realty LLC, to Nichols, Gerald, and Nichols, Susan.$285,000, 19 School St, Sec Of Veterans Affairs, to Pollard, Matthew.$66,000, 112 Tucker Rd, Kiernan, Amy J, and Kiernan, Terrence, to Dwinell, Timothy.

Westborough

$1,192,000, 2 Nauset Dr, Noreldin, Mohsen, and Noreldin, Faten, to Lin, Hang, and Long, Yang.$1,090,000, 109 Adams St, Chelak, Todd M, and Chelak, Heather L, to Kasula, Santosh, and Adusumilli, Ramya.$1,061,000, 7 Nipmuck Dr, Li, Yijun, and Leo, Ellie, to Banerjee, Rik, and Banerjee, Satarupa.$910,000, 4 Janlyn Cir, Barter, John R, and Barter, Hollie L, to Carpenter, Kara W, and Carpenter, Jason.$800,000, 3 Mill Rd, Bulkley, David M, to Weaver, Robert, and Weaver, Summer.$685,000, 21 Kay St, Buffo, David, and Buffo, Leslie, to Hilbrunner, Timothy, and Ellard, Shaye.$610,000, 17 Sheffield Way #17, Mcauliffe, Michael O, and Mcauliffe, Lisa G, to Kalkanoglu, Hasnu, and Kalkanoglu, Victoria L.$531,000, 9 Fairview Rd, Hurwitz Ft, and Hurwitz, Peter J, to Dennin, Ryan, and Dennin, Katelyn.$429,000, 11109 Peters Farm Way #11109, Cisek 2007 Ft, and Cisek, Donna M, to Hudgin, Patrick J.

Westminster

$609,000, 69 Old Oak Ave, Henault, Stephanie, to Mierz, Melissa A.$342,500, 68 East Rd, Mancuso, Michelle V, to Mathieu, Scott W, and Grnberg, Johanna E.$262,500, Tommy Francis Rd #1A, Gu, Zehui, to Moorshead, John, and Moorshead, Nicole.$262,500, Tommy Francis Rd #1B, Chen, Jason J, and Chen, Jade Y, to Moorshead, John, and Moorshead, Nicole.$241,000, 52 Carter Rd, Allen, David J, and Allen, Joanna G, to Allen, Benjamin D, and Allen, Anna E.$35,000, 3 Spring St, Lexus Rt, and Morrison, Alexandra, to Tdk Realty Inc.

Winchendon

$460,000, 46 Beachview Dr, Dearani Ft, and Dearani, Joseph A, to Fonseca, Elber, and Siva, Katia P.$450,000, 365 Main St, Blair, Zachary, and Hagemeyer, Haley, to Lavallee, Madison, and Lavallee, Kyle.$446,000, 182 Baldwinville Rd, Oja, Traci, and Oja, Scott L, to Doiron, Andrew R, and Duguay, Kera.$425,000, 246 Baldwinville State Rd, Dickhaut, Michael P, to Williams, Timothy, and Locke, Gina.$384,900, 7 Maple Pl, New House St LLC, to Potter, Melissa S, and Potter, Brittany L.$379,000, 33 Sibley Rd, Sawtelle, Andrew W, and Sawtelle, Tina C, to Kathryn L Buttrick RET, and Buttrick, Kathryn L.$336,000, 424 Front St, Desmarais Michael P Est, and Simpson, Julie A, to Dwyer, Kerianne, and Stewart, Troy.$317,500, 11 Beech St, Jet Investment LLC, to Knudsen, Melissa.$315,000, 579 Brown St, Knight, Logan, to Dellechiaie, Matthew E.$300,000, 44 Pine St, Santini Donald L Est, and Santini, Robert, to Phillips, Amanda.$232,000, 85 Woodlawn St, Godfrey, Kenneth R, to Oja, Traci.$227,000, 303 Spring St, Bilodeau, Russell W, to Cortis, Shyanne M, and Cortis, Jennifer L.$210,000, 11 Baldwinville Rd, Lemire Lorraine M Est, and Lafortune, Paul V, to Sweeney, Daniel J.$190,000, Camp Rd, Verdi Rt, and Carlson, David S, to Deruosi, Tyler.$175,000, N/A, Nikitas Jr, Harris P, and Nikitas, Joyce A, to Deruosi, Tyler S.

Worcester

$950,000, 40 Aetna St, 40 Aetna Street LLC, to New Marg Realty LLC.$850,000, 7 Circuit Ave E, Bui, Quoc, to Bui, Thuy, and Bui, My T.$750,000, 2 Rollingwood Dr, Shuster, Fred J, and Shuster, Marcy Z, to Kladas, Arriane A, and Kladas, Steven.$750,000, 34 Irving St, Omalley, Patrick W, and Omalley, Julie C, to 34 Irving St Worcester LL.$700,000, 462 Salisbury St, Romeo, Eli, to Berisha, Nazmi, and Berisha, Ganimete.$690,000, 51 Hamilton St, Do, Annie, and Ngo, Sua, to Ss Enterprises Inc.$690,000, 604 Burncoat St, Yeboah, Sarah, to Almeida, Walas N, and Almeida, Amalia R.$675,000, 9 Reardon St, Deturck, Michael, and Deturck, Megan, to Boucher, Lauren E.$665,000, 6 Dean St, J & J Girouard LLC, to L & D LLC.$660,000, 10 Rollingwood Dr, Heenan, Peter, to Salloway, David, and Silver, Alexis.$650,000, 54 Ellis Dr, Ellen G Honeyman T, and Honeyman, Ellen G, to Hyder, Edna.$640,000, 33 Agate Ave, Berger, Paula, to Hanna, Jimmy.$630,000, 11 Brookshire Rd, Oates, David R, and Oates, Karen M, to Levey, Lynn S.$625,000, 19 Kelley Sq, Dileo Properties LLC, to 19 Kelley Square LLC.$590,000, 4 Valente Dr, Kowalewski, Hanna, to Bouckaert, Michael, and Bouckaert, Andrea.$570,000, 9 Bailin Dr, Legendre, Luke, and Legendre, Kristen, to Hill, Marquis, and Hill, Donece.$559,700, 567 Salisbury St, Thompson, Patricia A, and Thompson, William, to Madnick, Ronal C, and Madnick, Deena S.$550,000, 4 Ellis Dr, Milward, Bryan E, and Flavin, Kerianne M, to Licht, Stephanie H, and Licht, Andre.$550,000, 64 Francis St, Incutto, Donald J, and Incutto, Francis T, to Almeida, Edson D, and Almeida, Naiara V.$530,000, 185 June St, Brunell, William H, and Brunell, Paula J, to Zguro, Viktor.$525,000, 124 Olean St, Gilbert Eleanor J Est, and Gilbert, Gary, to Racine, Christopher P, and Racine, Jessica M.$493,000, 569 Mill St, Nagorski, Alex, to Scott, Andrew.$490,000, 71 Dewey St, Bellville Earl E Est, and Mezynski, Linda, to 71 Dewey St LLC.$475,000, 16 Elliot St, Dintini, Thomas P, and Dintini, Theresa R, to Colorio, John J.$471,000, 7 Kalmar St, Bas Brookfield LLC, to Briggs, Jacob.$465,000, 26 Parkton Ave, Sarkisian, James D, and Sarkisian, Nicole P, to Hall, Amy S, and Hall, Vance W.$460,000, 11 Brookside Ave, Nartey, Rita D, to Jopa Rt, and Winsham, Paul R.$459,000, 10 Ellis Dr, Serrano, Bamner V, and Glavez, Karen L, to Abdulahad, Gbraiel S, and Selman, Sami.$458,000, 15 Housatonic St, Grybowski, David A, and Lasafin, Trindad G, to Foley, Clare, and Goding, Julian.$450,000, 145 Newton Ave N, Miller, Rena S, to Ford, Raquel.$445,000, 33 Pasadena Pkwy, Central City Prop LLC, to Martinez, Lisa.$445,000, 770 Salisbury St #515, Carey, Mary T, to Rubin, Hope A, and Haselton, Jeffrey W.$442,500, 168-A Houghton St, Odame, Esther, to Ankomah, Sally, and Adu, Alberta K.$425,000, 10 Truro St, Turco, Michael T, and Turco, Margaret M, to Raka, Rajul, and Shah, Shreyas.$425,000, 26 Buckley Rd, Aronson, Boris, and Aronson, Vitalia, to Hernandez, Hugo C, and Mercedes, Caridad R.$425,000, 44 Elm St #518, Ingram, Judith A, to Hickey, Dean J.$412,000, 10 Patch Reservoir Dr, Cox Real Estate LLC, to Walley Jr, Henry.$410,000, 110 Bowker St, Atupem, Lawrence K, and Atupem, Victoria, to Lopez, Luis.$410,000, 7 Asbury Rd, Halloran, Elizabeth K, and Oroszko, Courtney R, to Armey, Ashlee.$400,000, 17 Mohave Rd, Puliafico, Amy R, to Vassar, John J, and Vlahopoulos, Julia P.$400,000, 342 W Boylston St, Nashef LLC, and Hometown Bank, to 342 West Boylston LLC.$390,000, 29 Montague St, Chenarak, Robin L, and Chenarak, Vitaya, to Burnett, Gordon, and Ramos-Burnett, Brandi.$390,000, 4 Russell St, Rosado Anibal Est, and Gonzalez, Jocelyn, to Duarte, Leonel.$389,900, 38 Heath St, Martarano, David, and Martarano, Nanette, to Assibu, Erica.$385,000, 93 Winifred Ave, Whitson, Ivan, to Sereti, Marisa, and Lemay Jr, Robert.$375,000, 10 Whitney St, Gagnon, Roland A, to Ayers, Michael J.$375,000, 29 Joseph St, Bing, Xinyang, to Antwi, Vida.$375,000, 32 Mount Ave, Cantwell Ft, and Cantwell, Thomas J, to Viera, Angel.$375,000, 607 Cambridge St #4, Pro-Painting Inc, to Schiavo, Jesse.$370,000, 110 Saint Louis St, Kollie, Godfrey, and Wilmington TNa Tr, to 110 Saint Louis St LLC.$345,000, 71 Weatherstone Dr #71, Schenck Colleen A Est, and Schenck, Joanne E, to James, Fathima S.$340,000, 10 Stoneleigh Rd, Mcmahon Jr William E Est, and Mcmahon 3rd, William E, to Kelleher, Paul T.$339,000, 15-A Mallard Rd, Blizzard Jr, Ronald, and Blizzard, Melissa L, to Norris, James W.$336,000, 11 Sweetbriar Ln, Velazquez, Madeline, to Alla, Eltjon, and Cuku, Klementina.$325,000, 24 Norrback Ave, Marengo Vona Est, and Benjamin-Prokop, Kimberly, to Classic Home Group LLC.$324,000, 14 Seconset St, Coyne, Paul F, to Firmin, Daniel R.$305,000, 1 Sunnyside Ave, Lawrence, Nikeda, to Maclean, Anna J, and Miranda, Xavier J.$300,000, 2 Columbia St, Martinez, Rafael A, to Silva, Saul J.$298,000, 2 Oden Ave #3, Mead, Colton M, and Mead, Kristine A, to Bransfield, Dean W, and Bransfield, Thomas E.$295,000, 40 Elm St #2, Scott, Andrew, to Cuozzo, Carmelina.$292,000, 17 Westminster St, Cascade Funding Mtg T Hb4, and Wilmington Svgs Fund Soc, to Top Z Holdings LLC.$290,000, 32 Providence St #7, Satish, Tracey, to Tanzi, Nicholas, and Macy, Dinah.$281,700, 480 Burncoat St, Dsh T, and Hollis, Daniel S, to Smith, Madrina, and Barley, Kristy T.$275,000, 4 Chatham Pl #4, Obasiolu, Janice M, and Obasiolu, Anika M, to Patel, Dipakkumar, and Patel, Priti.$273,000, 45 Dillon St, Lapriore, Sherrie, and Mclp Asset Co Inc, to V&j LLC.$270,000, 51-A Cedar St, Together Re Group LLC, to Oneil, Robert, and Oneil, Mary.$260,000, 330 Sunderland Rd #68, Dube, Jacqueline R, to Kelly, Kevin P.$260,000, 8 Dean St, J & J Girouard LLC, to L & D LLC.$255,000, 370 Sunderland Rd #18, Beando Cathy A Est, and Beando, William P, to Mirhashemi, Marzieh, and Sharifian, Alireza.$237,000, 600 Sunderland Rd, Antreassian, Eleanor M, and Mortgage Assets Mgmt LLC, to Cascade Funding Mtg T Hb9.$225,000, 3205 Halcyon Dr #3205, Malo, Kellie, to Han, Eric-Yune S, and Han, Dasom.$225,000, 51-A Cedar St, Boothe, Colonel, and Together Re Froup LLC, to Together Re Group LLC.$160,000, 17 Federal St #605, Marroquin, Anaithe, to Haxhimihali, Erion, and Haxhimihali, Emirjona.$134,000, 19-A Fairhaven Rd #19A, Fife Ft, and Fife, Sandra L, to Lange, Timothy M.$50,000, 254 Pilgrim Ave, Porcaro, Rose G, to Porcaro Jr, Arthur A.

